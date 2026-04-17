【世界初*】暗号資産による資金調達から誕生したグループが挑む新エンタメ体験-暗号資産決済『限定』の握手券付きデジタルブロマイド販売開始ー

株式会社オーバース

2026年4月17日

株式会社オーバース



暗号資産「NIDT」による資金調達から誕生したガールズグループ「WHITE SCORPION」

「Rain Tree」は、暗号資産決済のみで参加できる握手会という新たな挑戦を開始します。

本取り組みでは、暗号資産NIDT決済限定で購入可能な「NIDTデジタルブロマイド vol.1」に、リアルイベント「NIDT握手会 vol.1」への特別握手券が付属。Web3とリアルエンターテインメントを融合させた『世界初の体験型イベント』*として実施します。

*当社調べ（2026年3月調査、「リアルガールズグループの握手会」として）

Web3や暗号資産の社会実装が進む中、エンターテインメント業界でも新たな体験価値の創出が求められています。本企画は、暗号資産による資金調達という背景を持つグループだからこそ実現した、暗号資産決済「限定」のリアルイベントです。

「NIDTデジタルブロマイド vol.1」は、NIDTポータル上にて暗号資産NIDT決済のみで購入可能なデジタル商品。購入者には、2026年5月16日（土）に開催されるリアルイベント「NIDT握手会 vol.1」へ参加できる特別握手券が付与されます。

握手会は、デジタルブロマイドと連動した専用アプリ「DISTA」を通じて参加管理を行い、デジタルとリアルがシームレスにつながる新しいイベント体験を提供します。

また、本商品は先着販売となっており、購入枚数に応じて会場で参加できるグッズ抽選特典も用意。

暗号資産保有・決済という行為が、単なる支払いを超えて「体験価値」へと直接結びつく点も大きな特徴です。

商品概要

商品名

NIDTデジタルブロマイド vol.1（特別握手券付）

価格

800NIDT

※同一購入期間中、1名様あたり最大100枚まで同一商品の購入可能です

購入方法

NIDTポータルにて、NIDT入金済みのHashPort Walletを連携のうえ購入

※暗号資産NIDT決済限定

購入期間

2026年4月17日（金）12:00 ～ 2026年5月12日（火）12:00

※予定数量に達し次第終了

イベント概要

WHITE SCORPION『NIDT握手会 vol.1』

日程：2026年5月16日（土）

会場：TODA Hall ホールB（東京都中央区京橋）

実施内容：該当の部のお好きなレーンに参加できる握手会

実施時間：

第1部 12:30～13:15

第2部 13:30～14:15

第3部 14:30～15:15

Rain Tree『NIDT握手会 vol.1』

日程：2026年5月16日（土）

会場：TODA Hall ホールB

実施内容：該当の部のお好きなレーンに参加できる握手会

実施時間：

第4部 15:30～16:15

第5部 16:30～17:15

第6部 17:30～18:15

第7部 18:30～19:15

暗号資産決済が生み出す、新しい「参加体験」

本取り組みは、暗号資産が単なる投資・決済手段にとどまらず、ファンとアーティストをつなぐ体験の入口となる可能性を示すものです。

今後もWeb3技術とエンターテインメントを掛け合わせ、新しい「参加型」の価値創出に挑戦していきます。



○ WHITE SCORPION(ホワイト スコーピオン)とは？

秋元康氏が総合プロデューサーを務める新規アイドルグループ創造プロジェクト『IDOL3.0 PROJECT』のオーディションを経て結成された11人組アイドルグループ。

従来のアイドル像や活動領域、グループ運営にとらわれず、時代の変化やニーズに合わせて“アップデート”されるアイドルグループを目指し、コンサートや握手会など“リアル”な場での活動と、メタバース空間やそのほかオンライン上の“バーチャル”な活動の両軸で展開している。

2023年12月7日(木)にキングレコードより配信シングル「眼差し Sniper」でメジャーデビュー。

2026年4月15日(水)にキングレコードより配信シングル「7秒のレジスタンス」リリース。

2026年9月11日(金)KT Zepp Yokohamaにて「WHITE SCORPION 5th ONEMAN LIVE」開催予定。

公式サイト https://whitescorpion.jp/

公式ファンクラブ https://fc.whitescorpion.jp/

X（旧Twitter） https://twitter.com/whsp_official

Instagram https://www.instagram.com/whsp_official

TikTok https://www.tiktok.com/@whsp_official

YouTube https://www.youtube.com/@whsp_official

○ Rain Tree(レインツリー)とは？

秋元康プロデュースの新グループ結成を目的として、2023年4月より約半年間行われたアイドルプロジェクト「IDOL3.0 PROJECT」オーディションで最終審査まで残るも合格を逃した17人のFINALISTでグループを結成し、2024年10月8日に正式にRain Treeとして結成。2025年1月29日、キングレコードよりメジャーデビュー。

2026年2月28日(水)にキングレコードより配信シングル「君の居場所、僕の居場所」リリース。

2026年7月29日(水)Zepp DiverCityにて「Rain Tree Concert 2026 ～Summer party for you～」開催予定。

公式サイト https://rt-official.jp/

公式ファンクラブ https://fc.rt-official.jp/

X（旧Twitter） https://x.com/RainTree_RT

Instagram https://www.instagram.com/raintree_rt/

TikTok https://www.tiktok.com/@raintree_rt

YouTube https://www.youtube.com/@RainTree_RT/videos

〇 Nippon Idol Token（NIDT）とは

NIDTはイーサリアムブロックチェーン上で発行されるユーティリティ・トークンであり本プロジェクトの推進のために発行、利用され、利用者はNIDTを通じてアイドル活動の応援及び支援を行うことができます。コンサートやイベント等の従来型のアイドル活動を中心としながらも、Web3.0に総称されるNFT（Non Fungible Token）及びメタバースなどの技術を活用した新たなアイドル活動において、NIDTエコシステムが形成されます。



〇 オーバースについて

株式会社オーバースは、新しいアイドルグループの創造に向けて設立された、エンターテイメントを企画、制作及び開発する会社です。本プロジェクトにおける新規暗号資産NIDTの発行者であり、WHITE SCORPIONを始めとする所属タレントに関する運営及び管理全般を行います。



会社名 株式会社オーバース

代表者 奥秋 淳

設立日 2022年3月

事業内容 エンターテイメントコンテンツの企画、制作、開発

所在地 東京都港区

資本金 7,000万円（資本準備金含む）

公式サイト https://overse.co.jp/

公式X https://twitter.com/OVERSE_JP

お問い合わせ先 info@overse.co.jp



NIDT公式サイト https://nidt.network/

NIDT公式X https://twitter.com/nipponIdoltoken

NIDT公式Discord https://discord.gg/NipponIdolToken



以上