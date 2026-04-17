SNS運用の費用を可視化する「見積もりシミュレーション」を公開

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表：与謝秀作）は、SNS運用にかかる費用の目安を簡単に算出できる「SNS運用 見積もりシミュレーション」を公開いたしました。

詳細を見る :https://www.ficilcom.jp/ja/estimate/sns

企業のマーケティング活動においてSNSの活用が広がる一方で、「どの程度の予算を見込むべきか分からない」「運用内容ごとのコストが把握しづらい」といった課題が多く見られます。

本シミュレーションでは、投稿頻度や対応範囲、運用体制などの条件を選択することで、SNS運用にかかる費用の目安を即時に算出することが可能です。これにより、検討初期段階においても具体的な予算イメージを持つことができ、意思決定の迅速化に寄与します。

■主な特徴

・直感的な操作で見積もりを簡単に作成

・運用内容に応じた柔軟な費用シミュレーション

・複数パターンの比較検討が可能

本ツールは、これからSNS運用を検討する企業担当者だけでなく、既存の運用体制やコストの見直しを行いたい企業にも活用いただけます。

フィシルコム株式会社は今後も、企業のデジタルマーケティングを支援するサービスの提供を通じて、価値あるコミュニケーションの実現に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

URL：https://www.ficilcom.jp