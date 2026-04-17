『ディズニー・オン・アイス』ｽﾍﾟｼｬﾙｻﾎﾟｰﾀｰに宮舘涼太さん、ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰﾄﾅｰに関根勤さん、関根麻里さんが就任

『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let‘s Party!”』 スペシャルサポーターに宮舘涼太（Snow Man）さん、 ファミリーパートナーに関根勤さん、関根麻里さんが就任！

ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」。世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたエンターテインメントです。

2026年は日本公演40周年を記念した、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』を7月から9月まで全国10都市で開催。合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。40周年ならではの氷上のパーティーとなっています。





4月16日、本公演の記者発表会を行い、スペシャルサポーターを務める宮舘涼太（Snow Man）さん、ファミリーパートナーを務める関根勤さん、関根麻里さん、スペシャルゲストのミッキーマウスとミニーマウスが登場しました。

今年は日本公演40周年記念ということで、会見に先駆けて、ディズニー・オン・アイス日本公演事務局 中京テレビ 黒崎太郎代表、フェルド・エンタテインメント、ジュリエット・フェルド・グロスマンChief Executive Officer、ウォルト・ディズニー・ジャパン 目黒敦 ライブ・エンターテイメント バイスプレジデントが挨拶。

黒崎代表は「４０周年は、単なる一つのゴールではなく、未来に向ける出発点だと考えております。この夏も日本の皆さまに特別で素敵な思い出をお届けできるよう、事務局一同、努力をしてまいります」と未来を見据えた挨拶をしました。

ジュリエットCEOは「日本はリピーター率が非常に高いと聞いています。たくさんのお客さまが毎年、ショーに足を運び、中には同じショーを複数回、観る方もおります」と日本の傾向にも触れながら、「そうしたファンの声に励まされて、毎年より良いショーを作りたいという気持ちになります」と感謝を述べました。

そして、目黒氏は「ディズニーの数々の作品は物語、音楽、キャラクターの魅力を通して、世代を超えて愛され続けています。その世界観が、アイスショーという特別な表現を通して目の前で躍動し、臨場感と感動を届けられていることは、ディズニーにとっても非常に大きな価値であり、ほかに代えがたい魅力だと感じています」とショーへの思いを語りました。

その後、昨年に続き、40周年を一緒に盛り上げてくれるスペシャルサポーター・Snow Man 宮舘涼太さんが登場。今日のために選んだというゴールドに輝くジャケットで登壇した宮舘さんは、「この角度からはゴールドに見えて、こうするとシルバーに見えるんですよ。一回転してみましょうか？」と衣裳をたっぷりと見せて、会場を盛り上げました。

昨年は、オープニングアクトも務めた宮舘さん。改めて「とても光栄な機会でした。ディズニーの名曲を歌わせていただいて、スケートも滑らせていただいたので、とても緊張はしましたが、皆さまの声援を聞き、空気感を楽しみながらできました」と振り返りました。

また、ディズニー・オン・アイスを製作するフェルド・エンタテインメントのジュリエットCEOから日本公演40周年スペシャルサポーター就任を記念して、宮舘さんに就任書の授与も行われました。ポスター大の就任書にサインをした宮舘さんは、「スペシャルサポーターを２年間、務めた方はこれまでいないとありがたい言葉を頂戴しました。僕も本当にディズニー・オン・アイスを愛しています。もっともっといろいろな方に観ていただきたい、広めたいという思いで今年もやらせていただきます」と意気込みました。

勤さんは、「麻里が３歳くらいのとき、スケートリンクの中に船があって、その船に無作為に子どもを選んで乗せてくれるという演出があったんですよ。麻里も２回目に観に行ったときに選んでいただいて。ものすごく嬉しい顔をして船に乗っていました」と思い出を語ると、麻里さんも「鮮明に覚えています。氷の世界を一緒に体験できて、すごくワクワクしました」と当時を振り返りました。

今は、お子さんたちを連れて、ディズニー・オン・アイスを楽しんでいるという麻里さんは、「娘たちが楽しんでいるのを見るのは私もうれしいです。大人になって観るとまた違う感動があったり、新しい気づきがあったりして、誰もが楽しめるショーだなと改めて思います。娘たちはいつもジーっと集中して観ているのですが、いろいろ観て吸収しているんですよね。観た後には、表情が豊かになって、体の動かし方や表現がさらにダイナミックになるので、刺激を受けていたんだなと感じます」と、子どもたちへの良い影響も明かしました。

さらに、勤さんは、ディズニー・オン・アイスの魅力を「キャストのスケーティングの技術もすばらしいです。物語とスケートのスピードが融合して、スピーディーに展開していく。『そうだ、こんな物語だったな』と思い出しながら感動できるのもすばらしいです」と話すと、麻里さんも笑顔で同意。

そして麻里さんは、「私は音楽も大好きです。あの素敵な音楽に合わせてスケートが行われると一気に引き込まれます。アクロバットもすごいんですよ。空中でエアリアルをしながら、スケートもしているというのが、スリリングで驚きの連続です」と熱弁しました。

今年のキャッチコピー「みんなでおいでよ 40 Party（フォーティーパーティー）」にちなんで、ディズニー・オン・アイスを一緒に観たい人を聞かれた宮舘さんは、「やっぱりメンバーです。メンバーと『この演出がいいね』『このターンを次の曲にいれようか？』という話をしたいです。昨年は、佐久間も観に行きたいと言っていましたし、阿部はオープニングアクトを観に来てくれました。なので、今年は全員横並びで観たいです」と目を輝かせました。

宮舘さんは、今年もスペシャルアクトとして出演することも決定。まだ詳細は決まっていないものの、「氷上であんなことや、こんなことをさせていただけるのではないかなと思います。ドキドキしていますが、楽しみでもあるので、いい緊張感を持ちながら愛のあるパフォーマンスをお届けできればと思います」と意欲をのぞかせました。

この日の記者発表会には、40周年をお祝いしてゴールドを基調とした特別コスチュームを着た、ミッキーマウスとミニーマウスが駆けつけてくれました。満面の笑顔を見せた宮舘さん、勤さん、麻里さんは、「とってもゴージャスな衣裳！」と声を上げ、ハイタッチで迎え入れました。

発表会の最後には、勤さんは改めて「本当に楽しいショーです。ファミリーで行ったら絶対に楽しいので、みんなで行っていただきたいと思います」とアピール。

続けて、麻里さんは「小さなお子さんから大人までみんなが楽しめるのがディズニー・オン・アイスです。会場に行かないとこのすばらしい体験はできませんので、ぜひ足を運んで楽しんでください。一緒にパーティーしましょう！」と呼びかけました。

最後に、宮舘さんは、「夢と希望の詰まった、笑顔になれるショーです。この夏、会場に足を運んでいただいたら、帰りには笑顔をプレゼントできると思います。この作品を通して笑顔の輪が広がったらと思っています。スペシャルアクトもやらせていただけることになり、それもとても楽しみにしています。このディズニー・オン・アイスの世界観を皆さんで楽しんでもらえたら」と魅力を紹介し、「Let’s Party!!」と笑顔で締めくくりました。

『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let‘s Party!”』

★世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上に。

今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。

『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品が登場します。

★15年ぶりにスティッチも登場！日本公演40周年記念演出も必見！

今回はスティッチも登場。ディズニー・オン・アイスには15年ぶりの出演となります。フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちにもご注目ください。

★40年で進化した圧巻のショー演出

歴史を重ね、さらに進化した演出も見どころです。これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクション、音・光・映像が融合する圧巻の演出をお届けします。

★公式アカウントで最新情報をチェック！

XとInstagramにて、最新情報を発信中。公式アカウント限定キャンペーンも随時実施予定です。ぜひご確認ください。

＜ディズニー・オン・アイスとは＞

ミッキーマウスやミニーマウスをはじめたくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショー。

1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つディズニー・オン・アイスは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々にお届けしています。

日本では、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、長年にわたりお楽しみいただいており、総公演回数は6,000回を突破しました。

美しいフィギュアスケートのパフォーマンスや、華やかな衣装、魅力的なアクロバットで、皆さまをディズニーの夢の世界へとご案内します！

＜登場作品＞

『ウィッシュ』、『アナと雪の女王２』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』、『モアナと伝説の海』

(C)Disney

＜公演概要＞

・タイトル

『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let‘s Party!” 』

・スケジュール

◆八戸公演

日程：7月9日(木)～7月12日（日）

会場：FLAT HACHINOHE

◆東京公演

日程：7月17日(金)～7月20日(月・祝)

会場：有明アリーナ

◆名古屋公演

日程：7月24日(金)～８月3日(月)

会場：クロコくんホール

◆大阪公演

日程：8月8日(土)～8月16日(日)

会場：大阪城ホール

◆横浜公演

日程：8月２0日(木)～8月２4日(月)

会場：横浜アリーナ

◆福岡公演

日程：8月28日(金)～8月30日(日)

会場：マリンメッセ福岡 A館

◆広島公演

日程：9月4日(金)～9月6日(日)

会場：広島グリーンアリーナ

◆高松公演

日程：9月11日(金)～9月13日(日)

あなぶきアリーナ香川

◆神戸公演

日程：9月19日(土)～9月22日(火・休)

会場：ワールド記念ホール

◆船橋公演

日程：9月26日(土)～9月28日(月)

会場：LaLa arena TOKYO-BAY

＜チケット価格(税込)＞

プレミアム席 \13,500

SS席 \9,200～\8,900

S席 \8,500～\７,900 他

※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります。

※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料。

＜チケット＞

楽天チケット、チケットぴあにて販売中

＜公式WEBサイト＞

https://www.ctv.co.jp/disneyonice/

＜公式SNS＞

X： https://x.com/JPDisneyOnIce

Instagram： https://www.instagram.com/disneyonicejapan/