北海道別海町（町長：曽根 興三）と学校法人滋慶学園（本部：東京都江戸川区）は、地域社会の発展と教育の充実を目的とした連携協定を令和8年4月21日（火）に締結いたします。

本協定では、滋慶学園が運営する「札幌ベルエポック製菓調理専門学校」および「札幌ベルエポック美容専門学校」の専門スキルと、別海町の豊かな地域資源を融合。特産品を活用したメニュー開発や、福祉施設での美容支援、次世代の人材育成など、多角的なプロジェクトを展開してまいります。

連携協定の背景と目的

別海町は、広大な土地と豊かな海に育まれた食の宝庫です。一方、学校法人滋慶学園は「職業人教育を通じて社会に貢献する」ことをミッションに掲げ、実践的な専門教育を行っています。 今回の協定により、学生たちの柔軟な発想と確かな技術を町の産業振興や住民サービスに活かすことで、新たな地域価値の創造と、学生たちの実践的な学びの場（キャリア形成）の双方を実現します。

主な連携内容

本協定に基づき、主に以下の4つの柱で活動を推進いたします。 ①「食」と「美」による産業振興・ブランディング 別海町産食材を活用した新メニュー開発や、美容関連商品の共同開発など ②未来を担う人材の育成とキャリア支援 町内生徒の進学支援、学生のインターンシップ受け入れ、地域おこし協力隊の育成など ③住民の健康増進・福祉・生涯学習の推進 高齢者・幼児施設等への美容施術の提供、学び直しの機会創出など ④交流人口・関係人口の創出 学生による地域イベントへの参加や、SNS等を通じた町の魅力発信など

協定締結式 概要

・日時：令和8年4月21日（火） 午前11時30分～ ・場所：別海町役場 二階 庁議室 ・出席者：別海町長、学校法人滋慶学園 役員、ほか関係者（予定）

【本件に関するお問い合わせ先】 別海町役場 総合政策部 地域人材政策課 担当：上川（かみかわ） 電話：0153-74-9501 Email：chiikijinzai@betsukai.jp