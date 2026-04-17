【本日解禁】大大大ヒット『太郎 DON’T ESCAPE!』POPUP＆リアルサイン会開催！│大洋図書
株式会社大洋図書
【開催場所】
【実施内容】
【開催場所】
【開催日程】
オリジナルグッズ販売や展示のほか、7/26（日）はmememe先生のリアルサイン会を開催！
https://www.manga10.com/event/3889/
【開催場所】
●〈東京会場〉マンガ展 渋谷
住所：東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F
開催日程：2026年7月17日(金)～8月2日(日)
営業時間：OPEN 10:00 / CLOSE 21:00
※2026年7月26日(日)は同フロア内の会場にてリアルサイン会を開催します！
●〈大阪会場〉マンガ展 天王寺
住所：大阪市天王寺区悲田院町10-39 6F
開催日程：2026年8月7日(金)～8月23日(日)
営業時間：OPEN 10:30 / CLOSE 20:30
入場料：無料
【実施内容】
・書籍、イベントオリジナルグッズ販売
・展示
詳細は後日公開！続報をお楽しみに。
リアルサイン会開催！
【開催場所】
マンガ展 渋谷（東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F）
【開催日程】
2026年7月26日(日)
※応募方法など、詳細は後日お知らせいたします。