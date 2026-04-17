【本日解禁】大大大ヒット『太郎 DON’T ESCAPE!』POPUP＆リアルサイン会開催！│大洋図書

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株式会社大洋図書


オリジナルグッズ販売や展示のほか、7/26（日）はmememe先生のリアルサイン会を開催！


https://www.manga10.com/event/3889/


【開催場所】

●〈東京会場〉マンガ展 渋谷


住所：東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F


開催日程：2026年7月17日(金)～8月2日(日)


営業時間：OPEN 10:00 / CLOSE 21:00


※2026年7月26日(日)は同フロア内の会場にてリアルサイン会を開催します！



●〈大阪会場〉マンガ展 天王寺


住所：大阪市天王寺区悲田院町10-39 6F


開催日程：2026年8月7日(金)～8月23日(日)


営業時間：OPEN 10:30 / CLOSE 20:30



入場料：無料


【実施内容】

・書籍、イベントオリジナルグッズ販売


・展示


詳細は後日公開！続報をお楽しみに。


リアルサイン会開催！




【開催場所】

マンガ展 渋谷（東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F）


【開催日程】

2026年7月26日(日)



※応募方法など、詳細は後日お知らせいたします。