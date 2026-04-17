シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：ワンコレ2周年キャンペーン！彩王ワンダーマリア登場！2周年記念ログインボーナス＆無料100連キャンペーンを開催！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて無料100連キャンペーンや総勢3,100人に当たる「2周年記念プレゼントキャンペーン！」等を含む「ワンコレ2周年キャンペーン」が2026年4月17日に開催されたことをお知らせいたします。また併せて期間限定イベント「極限支配 彩王ワンダーマリア」、「若異聖神と魔彩王ガチャ」等を開始いたしました。

◆2周年記念キャンペーンの開催！

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

ワンコレ2周年を記念して様々なキャンペーンを開催しております。

ぜひこの機会にワンコレをお楽しみください！

◆本日公開したイベント一覧

・期間限定イベント「極限支配 彩王ワンダーマリア」

・若異聖神と魔彩王ガチャ

・期間限定ミニゲーム「メディアゲーム」

・ダメージチャレンジイベント「暴将君臨 魔激動・魔君ポセイドス」

・「2周年記念ログインボーナス」と「ヘッド確定ガチャ」

・無料100連キャンペーン

・2周年記念ホーム背景プレゼントキャンペーン

・期間限定「慶賀の塔」

・ドロップアップキャンペーン第3弾

・一部キャラクターの上方調整

・カムバックログインボーナス

・2周年シールガチャ

・有償限定 ☆3確定2周年記念ガチャvol.1、vol.2

・アプリペイにお得な新商品が登場

・「第1回人気投票」を開催

・2ndアニバーサリー！ 総勢3,100人に当たる 2周年記念プレゼントキャンペーン！

・限定ジェムパックの追加

◆2年間「ワンコレ」を支えていただいた感謝の贈り物

「ワンコレ」2周年の感謝の贈り物として、プレゼントいたしました！

・ジェム：1,500個

・チョコ50：100個

・シャインスター：300個

・修練の札：40枚

※対象のお客様：4月30日 13:59までに登録したお客様

※プレゼントボックスに送付されます（配布期限：4月30日 13:59）

◆「極限支配 彩王ワンダーマリア」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

期間限定イベント「極限支配 彩王ワンダーマリア」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

本イベントは、専用マップを進めながら物語を楽しむクエスト形式となっております。

イベント限定の豪華報酬もご用意しておりますので、ぜひご参加ください！

◆あらすじ

ノアフォームではなく、

魔胎伝ノアの力を継承した

サタンマリア。

そして究極の力を持つ、

彩王ワンダーマリアとなる。

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

「極彩の錫杖コイン」交換可能期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/7(木) 13:59

◆新キャラ追加！「若異聖神と魔彩王ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[究極支配者]彩王ワンダーマリア」と「[悲劇のクィーン]メディアBW」が登場する、「若異聖神と魔彩王ガチャ」を開始いたしました。

・[究極支配者]彩王ワンダーマリア

・[悲劇のクィーン]メディアBW

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/4(月) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆彩王ワンダーマリアは全ポジションに配置可能！

◆期間限定のミニゲーム「メディアゲーム」を開始！

制限時間内にシールをたくさん貼って、最大スコアを競う期間限定のミニゲームです。

悪魔⇒次代⇒天使の順番になるよう、貼り返し場のシールに対して、手札のシールから選んでハリ返せ！

ヘッドは順番に関係なくどのシールにでもハリ返せます！ヘッドやリロールをうまく使って高得点（最大スコア）を目指しましょう！

ヘッドには特別な効果も・・・？

貼り返すシールを間違えた場合は、制限時間が短くなるので、気をつけましょう！

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

◆ダメージチャレンジイベント「暴将君臨 魔激動・魔君ポセイドス」開催！

黒属性の「魔君ポセイドス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[暴将]魔君ポセイドス」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/4/ 17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

◆「2周年記念ログインボーナス」と「ヘッド確定ガチャ」を開始

1日目は「ヘッド確定ガチャチケット」を、2日目以降は最大でジェムを合計3,000個を獲得できるログインボーナスを開始いたしました。

「ヘッド確定ガチャチケット」で「ヘッド確定ガチャ」を1回引くことができます！

この機会をお見逃しなく！

※「ヘッド確定ガチャ」は、1回（単発）専用のガチャです。期間限定キャラを除く、リリース開始から26年1月30日の「魔闘妃と魔泳浮動ガチャ」までに登場した☆3ヘッドキャラが排出されます

※ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

ログインボーナスの開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11(月) 13:59

（ログインボーナス受け取り期間：2026/5/18(月) 13:59まで）

ヘッド確定ガチャの開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/20(水) 13:59

◆「無料100連キャンペーン」の開始！

ログインした際に「最大100連無料！毎日無料10連ガチャチケット」を1枚、10日間で10枚獲得できるキャンペーンを開始いたしました。

全てのチケットを使用することで、「最大100連無料！毎日無料10連ガチャ」を最大100連分引くことができます。

100連を全て引くと、交換Ptで☆3キャラを1体交換可能！

※排出される☆3キャラは、期間限定キャラを除く、リリース開始から26年2月18日の「次界リーデルII推参！ガチャ」までに登場したキャラが排出されます

※排出される☆1および☆2キャラは、「冒険の魅力ガチャ」で登場するキャラが排出されます

※ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

ログインボーナスの開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11(月) 13:59

※開催期間中にログインいただくことで、最長で2026/5/22(金) 13:59まで、ログインボーナスを受け取ることができます

最大100連無料！毎日無料10連ガチャの開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/29(金) 13:59

◆「2周年記念 ホーム背景プレゼントキャンペーン」の開始！

本メンテナンス後より、2周年を記念した特別な「ホーム背景」を獲得できる、ログインボーナスを開始いたしました。

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11(月) 13:59

※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大1回までです

◆期間限定「慶賀の塔」を追加！

極幻の塔に「慶賀の塔」を期間限定で追加いたしました。

10階ごとに敵の属性が変わる「慶賀の塔」で、ジェムや氣力などを手に入れよう！

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

※メインクエスト「聖魔大戦編」5-13をクリアしたお客様が挑戦できます

◆「ドロップアップキャンペーン第3弾」の開始！

メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、獲得プレイヤーEXPが3倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。

なお、期間限定イベント「極限支配 彩王ワンダーマリア」のハードクエストにおきましても、過去のイベントに比べ、あらかじめ獲得プレイヤーEXPが3倍に設定されております。

この機会にハードクエストをたくさんクリアして、一気にランクアップを目指しましょう！

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

※初回報酬は本キャンペーン対象外となります

※上限を解放後に、次のランクまでのEXPが到達している場合は、バトルの結果画面では、EXPはマイナス値で表示される場合がございますが、1度でもバトルでEXPを獲得することで、プレイヤーランクは正常に上昇します

◆一部キャラクターの上方調整！

下記キャラクターの上方調整を行いました！

・[ヤマト次代]ヤマトウォーリア

・[暴走の若神子]悪心ヤマト王子

・[聖神皇]ヘラクライスト

・[崩し去り悪魔]闇似暗

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください

◆「カムバックログインボーナス」の開始！

30日以上ログインしていないお客様を対象に、カムバックログインボーナスを開始いたしました。

期間中にカムバックすると、「ワンコレガチャチケット」を10枚獲得できます。

最終ログインから30日以上経過しているお客様を対象とした「カムバックログインボーナス」を開始いたしました。

対象のお客様がログインすると、「ワンコレガチャチケット」を10枚獲得できます。

※ログインボーナスに開催期限はございません。30日以上ログインされていないお客様であれば、いつでも対象となります

※過去に受け取ったことがあるお客様も、条件を満たしている場合は、本メンテナンス以降に再度1回のみ獲得可能です

◆「2周年シールガチャ」の開始！

期間限定で「2周年シールガチャ」を開催いたしました。

ピックアップとして、URシール「[究極支配者]彩王ワンダーマリア」や「[悲劇のクィーン]メディアBW」が登場します。

また、本ガチャを1回引くごとに「交換Pt」を1Pt獲得でき、貯めた交換Ptで対象シールと交換することも可能です。

シールガチャを引くには「2周年シールガチャチケット」が必要で、イベントミッションや「極彩の錫杖コイン交換所」などから獲得可能です。

また、ガチャを引くと必ずおまけの「2周年チョコ」が付いてきます。

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/11(月) 13:59

◆「有償限定 ☆3確定2周年記念ガチャvol.1」の開始！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「有償限定 ☆3確定2周年記念ガチャvol.1」を開催いたしました。

10連目は、期間限定キャラを除く、2025年1月10日の「日出剣と遊晶剣ガチャ」から2025年6月30日の「復活の若魔祖王ガチャ」までに登場した☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が1体確定で獲得できます。

併せて、お知らせ（「有償限定☆3確定2周年記念ガチャvol.1」「有償限定☆3確定2周年記念ガチャvol.2」開催！）をご確認ください。

開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

※1～9連目で排出する☆1および☆2キャラは、「冒険の魅力ガチャ」で登場したキャラが排出され、☆3キャラは、10連目と同じ内容のキャラが排出されます

※ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

◆「有償限定 ☆3確定2周年記念ガチャvol.2」の開始！

1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「有償限定 ☆3確定2周年記念ガチャvol.2」を開催いたしました。

10連目は、期間限定キャラを除く、2025年7月10日の「羅配扇と黄金クロス双銃ガチャ」から2025年12月31日の「激昂の次神子とサバイブラスト剣ガチャ」までに登場した☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が1体確定で獲得できます。

併せて、お知らせ（「有償限定☆3確定2周年記念ガチャvol.1」「有償限定☆3確定2周年記念ガチャvol.2」開催！）をご確認ください。



開催期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59



※1～9連目で排出する☆1および☆2キャラは、「冒険の魅力ガチャ」で登場したキャラが排出され、☆3キャラは、10連目と同じ内容のキャラが排出されます

※ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

また、4月16日(木) 18:30より、決済方法に、「au PAY（auかんたん決済）」と「ソフトバンクまとめて支払い」を追加しております。ぜひご利用ください。

◆「第1回人気投票」を開催！

「第1回人気投票」を開催いたしました。

[ヘッド]、[天使]、[悪魔]、[お守り・次代]の全4部門で投票を実施。

投票に必要なアイテム「投票券」は、イベントボスクエストやイベントミッションなどから入手できます。

あなたのお気に入りキャラを応援しましょう！

※メインクエスト「聖魔大戦編」1-11をクリアしたお客様が投票に参加できます

投票可能期間

2026/4/17(金) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/7(木) 13:59

◆「2ndアニバーサリー！ 総勢3,100人に当たる 2周年記念プレゼントキャンペーン！」を実施

サービス開始から2周年を記念しまして、エントリーして累計30日ログインするか、メインクエスト『聖魔大戦編』24章（24-12)をクリアすると、抽選で総勢3,100名様にリアルグッズがもらえるキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン特設ページ

https://bmwc.marv.jp/news/article/36755

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

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