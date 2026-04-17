【1分でわかるM&A】ストライクNEWSが刷新、新コンテンツ『フラッシュNEWS』始動

株式会社ストライクグループストライクニュースキャスター 阿部まみ・前田輝

株式会社ストライクグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 邦彦）は、運営するSNSメディア「ストライクNEWS」の公式Instagramを全面リニューアルいたします。

情報過多な現代において、ビジネスの重要局面であるM&A情報をスピーディーにキャッチアップしたいというニーズに応え、新コンテンツ『フラッシュNEWS』を開始。より「短時間で」「深く」市場を理解できるメディアへと進化しました。

公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/strike_news.jp

ストライクNEWS「ストライクNEWS」3つの進化ポイント

１．1分でわかる『フラッシュNEWS』：話題のM&Aをどこよりもスピーディーに、1分でわかるニュース形式でお届け。

2．スキマ時間を「武器」に変える：M&Aの最新トレンドを即座に吸収し、常に最前線の情報をキャッチ。

3．プロの知見でニュースを深掘り：東証プライム上場企業の視点で、市場の本質を鋭く発信。

【公式Instagram】新コンテンツ始動！

以下のURLより、本日公開の『フラッシュNEWS』をご覧いただけます。

公式Instagram： https://www.instagram.com/strike_news.jp

アカウント名： ストライクNEWS【公式】

株式会社ストライクグループ

株式会社ストライクグループ

証券コード：6196（東京証券取引所プライム市場上場）

設立：1997年7月

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

事業内容：M&A支援

代表番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp