【SKINFOOD】ピーチコットンシリーズに人気の7枚入りマスクが登場！数量限定で化粧水パッドにトーンアップクリームミニサイズが付いてくるセットも発売！

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、素肌が喜ぶ食べ物から生まれたトータルコスメブランド『SKINFOOD』（スキンフード）より、新商品「ピーチコットンジンクPCAマスク(7枚入り)」と数量限定品「ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット」を2026年4月18日(土)より順次、全国のロフト店舗及びロフトネットストア、PLAZA店舗及びPLAZAオンラインストアにて先行発売(※1)いたします。

(※1)一部店舗を除く。順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

中はうるうる(※2)、外はさらさら！肌を引き締めるうるさら桃肌シリーズに新作が登場

ピーチコットンラインに、桃の果肉のようにぷるんとジューシーな7枚入りシートマスクが登場。

さらに数量限定で、化粧水パッドにトーンアップクリームのミニサイズが付いたセットも発売します。テカリや紫外線が気になるこれからの季節にぴったりです。

ピーチコットンラインとは

ビタミンCたっぷり(※3)のフレッシュな桃を使用したスキンケアシリーズ。

桃の産地として知られる韓国・慶尚北道（キョンサンブクト）で育った桃は甘みが強く酸味が少ないことで知られており、食物繊維やビタミンが豊富に含まれている蟠桃モモエキス(※4)は肌荒れの防止に役立つとされています。(※3)

ZINC PCA(※5)・カラミン配合(※6)でベタつかず、なめらかでさらさらな肌を演出します。

人気の7枚入りシートマスクにピーチが仲間入り！桃の果肉のようにぷるんとジューシーなピンクゼリーシートで１週間ケア

ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り） \990（税込）

マイクロニードルパンチング技術を採用したシートがエッセンスをたっぷり含み、肌にすき間なくピタッと密着。桃のように外側はサラサラ、内側(※2)は水分たっぷりな肌状態をキープするのに役立ちます。

たっぷり210gのエッセンスで最後の1枚までしっとり！

TEXTURE

さらっと仕上がる、軽やかなウォーターフォーミュラ

こんな時におすすめ

【数量限定】今だけトーンアップクリームミニ付き！毛穴（※7）や皮脂をケアするもも成分配合(※4)2in1化粧水パッド

- ベタつかない保湿ケアをしたいとき- 皮脂やテカリが気になる日の肌ケアがしたいとき- 1日1枚、１週間集中して肌コンディションを整えたいとき

ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット \2,970（税込）

桃の香りとハート型がかわいい2 i n1化粧水パッド。

モモ果実エキス配合(※4) で保湿しながら余分な皮脂をケアします。

洗顔後のふき取りパッドとしてデイリーケアに、パッドを2枚に割いてパックとしてスペシャルケアにお使いいただけます。

今だけ！しっとり保湿し、澄んだ肌へ導くトーンアップクリームのミニサイズ付き（15mL)

こんな時におすすめ

- ナチュラルすっぴんトーンアップ(※8)効果がほしいとき- 外はさらっと、内側はしっとりした肌を演出したい時

発売場所：全国のロフト（一部店舗を除く）・ロフト公式ネットストア、PLAZAの店舗（一部店舗を除く）・PLAZAオンラインストア・公式オンラインショップ

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。



先行発売日： 2026年4月18日(土)より順次発売

公式オンラインショップ https://www.skinfood.co.jp(https://www.skinfood.co.jp)

(※2) 角質層まで (※3) 原料的な特性に限る (※4) モモ果実エキス(皮膚コンディショニング剤) (※5) PCA亜鉛(皮膚コンディショニング剤) (※6) 吸着剤 (※7) 保湿により毛穴を目立ちにくくすること (※8) メイク効果による

■スキンフードのブランドコンセプト

～とっておきの‟FOOD”レシピで育ちのいい肌は今から作れる！～

素肌が喜ぶ、FOODから生まれた化粧品

お米やフルーツ、野菜など、“食べてカラダにいいFOODをお肌にも”という思いから生まれたSKINFOOD。まるで美味しいものを食べるように、色や香り、感触を楽しみながらキレイになれる肌にも心にも美味しいトータルコスメティックブランドです。



サステナビリティへの取り組み

SKINFOODは、環境保護への取り組みの一環として、プラスチック容器をガラスなどのPCR（Post-Consumer Recycled）素材に置き換えることでリサイクル率を向上させるほか、紙箱に大豆インクをはじめとした環境にやさしい素材を使用する取り組みを行っております。

SKINFOODは、環境にやさしいライフスタイルを推進しています。

「ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）、CHASIN'RABBITS化粧品の販売（CHASIN'RABBITS日本総代理店）

IKグループ取り扱いブランド

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社フードコスメ 広報事務局

MAIL： koho@foodcosme.jp

＜商品・サービスに関するお客様お問い合せ窓口＞

TEL : 0800-080-2102

MAIL：info@foodcosme.jp