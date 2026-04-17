4種のいちご具材が楽しめる「クワトロいちごエクレア」が新発売！いちごグレーズ・いちごチップ・2種類のクリームで仕上げた春スイーツ！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、4種のいちご具材を一度に堪能できる「クワトロいちごエクレア」を、全国のセブン-イレブン店舗にて、4月21日（火）より順次発売します。

「クワトロいちごエクレア」は、「パキっ」としたいちごグレーズ、「カリカリ」のいちごキャンディーチップ、「ザクザク」のビスケットが組み合わさり、さまざまな食感を楽しめる春仕立てのエクレアです。「ふわっ」と軽いくちどけのいちごクリームと濃厚な味わいのいちごクリームを絞り「グレーズ・キャンディーチップ・2種のクリーム」の4種の異なるいちご具材を堪能できます。春を感じる季節限定スイーツを、ぜひセブン‐イレブンでお楽しみください。

4種のいちご具材を堪能できる春仕立てのエクレア

■クワトロいちごエクレア

価格：398円（税込429.84円）

発売日：4月21日（火）～順次

販売エリア：全国

甘酸っぱいいちごの味わいが広がるエクレア

エクレア生地に、練乳を加えたいちごミルクのようなやさしい味わいのいちごクリームと、粉砕した冷凍いちごをふんだんに使用した甘酸っぱい味わいの濃いいちごクリームをたっぷりと絞り、いちごキャンディーチップをトッピング。生地の表面にはチョココーチングといちごグレーズをかけ、ひとくち頬張るといちごの甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がるスイーツに仕上げました。

担当者コメント

4種のいちごの味わいが楽しめる、春仕立てのエクレアが登場します。ふわっと軽いクリームと、いちごの濃さにこだわった2種類のクリームを使用し、食べ進めると異なる味わいが楽しめます。さまざまな食感といちごの甘酸っぱい味わいを楽しめる、この季節だけの贅沢ないちごスイーツです。ぜひご堪能ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。