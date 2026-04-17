日本の精神性を宿す箱を再解釈する「HAKO」展。フランス・OGATA Parisにて2度目の開催。

株式会社 保志

会津若松にて120年以上にわたり仏壇・仏具・位牌の製造を手がけるアルテマイスター（株式会社 保志、本社：福島県会津若松市、取締役社長：垣谷 昌一）は、同社が展開するブランド「厨子屋」と、デザイナー緒方慎一郎氏が率いる「OGATA Paris」との共同プロジェクトとして、展覧会シリーズ「HAKO」の第2回展を2026年4月15日(水)からスタートしました。

本シリーズは2025年から3年間にわたり「真・行・草」をテーマに開催され、第1回目の展示会では「真」をテーマに、伝統性の高い、デザイン仏壇「白虹」や弊社オリジナル製品である様々な厨子を展示いたしました。日本の伝統と精神文化を丁寧に映しだした品々を現地の方々にご覧いただき、ご好評いただきました。

2025年開催風景2025年開催風景

■多様な表現者が手がけた「現代の精神的な器」を展示

2年目となる本展は「行」をテーマに、日本の伝統的な「箱（HAKO）」に宿る精神性と、現代のデザイン・アートが融合した品々を展示いたします。戦後デザイン界の巨匠から現代作家まで、多様な表現者が手がけた「現代の精神的な器」をフランス・パリより世界へ向けて発信いたします。

■多様な表現者による展示作品

展示会場会場風景・入口会場風景・エントランス

戦後日本デザイン界を牽引した内田繁氏の遺した作品をはじめ、ミヤケマイ氏、泉 泰代氏、そして本展のディレクションも務める緒方慎一郎氏の作品を展示いたします。現代デザインの美的原理と豊かな色彩を取り入れ、生活空間において瞑想的な姿勢を促す「精神的な室礼」としての役割を提示します。

内田 繁「Type E」

ミヤケマイ「五分の魂 栓」

泉 泰代「厨子 横型」

緒方 慎一郎「携縁 縞栃／黒柿」

■ 出展作家

内田 繁 (1943-2016)：デザイナー

ミヤケマイ：美術家

泉 泰代：漆芸家

緒方 慎一郎：デザイナー / OGATA Paris 創設者

■ 開催概要

名 称： HAKO‐Receptacles contemporains

会 期： 2026年4月15日（水）～2026年5月10日（日）

会 場： OGATA Paris S.A.S

16, rue Debelleyme 75003 Paris FRANCE

時 間： 11:00～19:00

定休日： 無休

入場料： 無料

公式WEBサイト：https://ogata.com/paris/galerie/hako-receptacles-contemporains/

■ OGATA Parisについて

緒方慎一郎氏が率いる、日本の食文化や工芸、美意識を五感で体感できる場。ブティック、レストラン、ティーサロン、バー、ギャラリーを備え、パリ・マレ地区から世界へ「現代における日本の暮らし」を発信しています。 https://ogata.coｍ(https://ogata.co%EF%BD%8D)

■緒方慎一郎デザイン「縁シリーズ」欧州初出展

昨年の2025年に東京「厨子屋 銀座本店」で発表した緒方慎一郎氏デザインの「縁シリーズ」が自身の経営するOGATA Parisにて、欧州初の出展となりました。

緒方氏による、現代の住空間に美しく調和する今シリーズは、欧州にも広く受け入れられるようデザインされた品々となっております。

【立縁（たちよすが）】

外箱と内箱の間の空間は後板が無く背景が透けて見える「借景」のような厨子。無塗装で仕上げたことで、木の風合いが生きる。

【座縁（ざよすが）】

左右に開くスライド式扉の、壁掛けタイプ厨子。会津産の桐の柔らかな風合いが感じられる。

【掛縁（かけよすが）】

伸縮可能なスチール製のフレームに布を掛けて完成する、清らかな印象の厨子。

【携縁（けいよすが）】

小さな器の中に本尊・水入れ・リンをコンパクトに収納できる、棗型の携帯厨子。本尊には少量のお骨を納められる。専用の巾着袋付き。

▼「縁シリーズ」に関する詳細は以下よりご覧ください（PRTIMES／2025年6月19日配信）

現代の住空間に美しく調和する。デザイナー緒方慎一郎が提案する4つの厨子【縁（よすが）】発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000085131.html)

厨子屋銀座本店にて同シリーズもご覧いただけます。

国内では、直営店「厨子屋 銀座本店」でのみ展示販売しております。ぜひ店頭へお越しください。

厨子屋 銀座本店

電話：03-3538-5118

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4ギンザ105ビル1F・B1

アクセス：JR「有楽町駅」京橋口より徒歩3分 / 東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」5番出口より徒歩2分 / 東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口より徒歩3分※並木通り沿い、緑の看板が目印

営業時間：11:00～19:00

定休日：火曜

URL：https://www.zushiya.com/

会社概要アルテマイスター（株式会社 保志）

1900年（明治33年）創業。福島県会津若松市にて、仏壇・仏具・位牌の製造・販売を一貫して手がける。伝統工芸の技術を守りつつ、「現代の祈り」をテーマにデザイナーとの協働や海外展開を積極的に行っている。

企業HP：https://www.alte-meister.co.jp