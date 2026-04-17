＜＜アルデ新大阪＞＞味めぐり 九州物産展！今年もアルデひろばにくまモンがやってくる！！「アルデひろば」期間限定ショップのお知らせ

株式会社新大阪ステーションストア

「アルデ新大阪」は、大阪・関西の玄関口である新大阪駅の２階（改札外）にあるショッピングセンター。

関西の食文化にこだわりながら、出先で便利なお店を揃えております！

また、アルデ新大阪の大人気催事スペース「アルデひろば」では、話題性の高いお店がかわるがわる出店していますので、お見逃しなく！

SNSやホームページは以下のリンクからご確認ください！

【アルデ新大阪・公式インスタグラム(https://www.instagram.com/arde_shinosaka/)】

【アルデ新大阪・公式ホームページ(https://www.arde-shinosaka.jp/)】

1．「アルデひろば」期間限定ショップのお知らせ

トミカ・プラレールショップ 初出店！

開催中～5月6日(水)

(C) TOMY 「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

「トミカ・プラレールショップ」は、「トミカ」「プラレール」のブランド専門店です。

おもちゃをはじめ、生活雑貨、文具、お菓子など

魅力あふれるアイテムを取り揃えてお待ちしております♪

期間中はミニイベントの開催や、各種トミカのディスプレイ展示にプラレールが走る迫力ジオラマなど

見どころが盛りだくさん！是非お立ち寄りください！

味めぐり 九州物産展

5月8日(金)～5月19日(火)

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

輝く海と大自然が送る、福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・佐賀・長崎の味。

自信を持ってお勧めできる商品を取り揃えました！是非この機会に九州の味をご堪能ください♪

(C)2010熊本県くまモン 協力熊本県大阪事務所＼今年もアルデひろばにくまモンがやってくる！／

5月9日（土）

11：30 頃

15：00 頃 各回20分程度

※時間は変更になる可能性がございます。

駅弁大会＋新潟・東北物産展

５月21日(木)～5月31日(日)

＼ほんまもんの駅弁屋がお届けする～全国人気駅弁と新潟・東北うまいもの編／

前回好評の人気駅弁をはじめ、「神戸ビーフすき焼き弁当」や「松阪牛焼肉弁当」など、全国各地の『こだわり駅弁』を取り揃えました。さらに、旅弁当駅弁大会初お目見え！SNSで話題の新津駅・神尾商事「えんがわ押し寿司」や大人気キャラクターの「ポムポムプリン弁当」、名古屋名物「ぴよりん」をモチーフにした「ぴよりん たび友 お弁当」などバラエティ豊かな駅弁もございます！

旅弁当駅弁大会ならではの品揃えを、ぜひお楽しみください。

新潟物産が初登場！

サラダホープや風味爽快ニシテなど、新潟の人気商品を厳選しました。

＼さらに、さらに！／

東北物産も同時開催！！

ずんだシェイクや三角油揚げ、

くるみゆべしなど名物うまいものを取り揃えています。

2．「アルデひろば╋（プラス）」期間限定ショップのお知らせ

SHOESLab. TORCH

4月22日(水)

「革靴の魅力を語り合える場所を作りたい」

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

大阪・福島の路地裏にひっそりとたたずむ、

秘密基地のような靴磨き専門店。

アルデ新大阪では4年目の出店となります！

最短5分から目の前で靴を磨き上げます！

スニーカーや鞄のケア、グッズの販売もあります♪

次回出店は5月27日(水)！

バトンドール 初出店！

4月24日(金)～5月6日(水)

“澄ましバターの黄金スティック”

バターをふんだんに練り込んだ生地をじっくりと焼き上げ、発酵バターを加えた澄ましバターをしみ込ませたバターリッチなプレッツェル。

関西のお土産にオススメです！

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

春夏定番「ストロベリーシュガー」「抹茶シュガー」「焦がしバター」「レモンシュガー」に加え、期間限定の「メープルシュガー」や

定番の「シュガーバター」も販売します。

つづみ団子

5月8日(金)～5月18日(月)

当店では、人気の「みたらし団子」や「三色だんご」といった定番のお団子の他にも「わらび餅」や「クリーム大福」など様々な商品を取り揃えております。

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

おすすめ商品は、もちっとしたみたらし団子に

なめらかなこし餡がはいった「あん入りみたらし団子」その他商品もどれも個性的で『つづみ団子』でしか味わえない美味しさです♪

皆さまのご来店心よりお待ちしております。

オーサムベーカリー

5月20日(水)～5月25日(月)

4月に引き続き出店です♪

＼抹茶のクリームパン／

抹茶のクリームとカスタードクリームの二層のクリームが入った季節限定のクリームパンです♪

＼オーサムブレッド／

北海道産小麦とバターを使用。ふんわりもっちり耳までやわらかな食感はそのままに、小麦本来の芳醇な香りと自然な甘みを引き立たせました。

＼牛すじとごぼうの大阪甘辛カレーパン／

野菜やフルーツの甘味と後からくるキリっとしたスパイスの辛さが特長の大阪甘辛カレーをオーサム風に再現しました。

＼クリームパン／

とろけるほどになめらかな自家製カスタードクリームを

たっぷり入れて焼き上げました。

※写真等はイメージです。取扱商品は変更になる場合がございます。

3．WESTERポイント5倍キャンペーン開催！

4．〉〉おしらせ〈〈

新大阪駅２階：新大阪Luggage Station前