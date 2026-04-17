肌バリア専門のブランド「リアルバリア（Realbarrier）」、SEVENTEEN JOSHUAさんのミニポラロイド付き企画セット発売！
独自技術MLE(R)と独自開発セラミドの技術力を持った、肌バリア専門ブランド「リアルバリア」が2026年4月27日(月)(※1)より期間限定・数量限定でSEVENTEEN JOSHUAさんの企画セットをQoo10公式ショップ及び日本各地のオフライン店舗(※2)にて順次販売を開始します。
SEVENTEEN JOSHUA 企画セット 2,850円（税別）
企画セットはリアルバリアのNo.1(※3)クリームであるエクストリームクリームオリジナル、エクストリームクリームマスク（1枚）が構成されており、さらに、SEVENTEEN JOSHUAさんの限定ミニポラロイドが4枚も含まれています。
企画セット内容
<*1：2015年ランチング~2025年2月期間販売集計基準 *2：（ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)、*3：アセチルヘプタペプチド-４(整肌成分)>
リアルバリアエクストリームクリーム（オリジナル）
累計販売数250万個*1を突破した、ブランドのロングセラーアイテム。
コックリと固めの質感なのに、肌に溶け込むように馴染む高保湿フェイスクリームです。
肌の脂質成分であるセラミドをそのまま再現したトリプルセラミド*2を配合。リアルバリア独自開発のMLE(R)技術を採用し、肌のバリア機能をしっかりと補い、うるおいに満ちたふっくらハリ肌に導きます。また、肌のバリア機能を支えるバイオームペプチド*3が肌を贅沢なうるおいで満たし、すこやかな肌状態を保ち続けます。
＜*ミリストイル／パルミトイルオクソステアラミド／アラカミドＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)>
リアルバリアエクストリームクリームマスク
エクストリームクリームオリジナルのバリアケア、保湿成分*をそのまま入れたクリームシートマスク。
エクストリームクリームと同じオメガセラミド配合で、マイクロファイバー繊維シートが肌に隙間なく密着し、角層のすみずみまで潤いを届けます。
SEVENTEEN JOSHUA企画セット限定
SEVENTEEN JOSHUA
ミニポラロイド4枚
企画セットでのみ得られるSEVENTEEN JOSHUAさんのミニポラロイド4枚付き。
販売チャンネル
[オンライン販売]：Qoo10公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier)
[オフライン販売]：ハンズ、ロフト、PLAZA、ドン・キホーテなど日本各地のオフライン店舗(※2)
SEVENTEEN JOSHUAさんのプロフィール
◇JOSHUA
◇1995年12月30日生まれ。
◇13人組グループSEVENTEEN。VOCAL TEAM所属。
肌バリア専門のブランド、リアルバリア（Realbarrier）とは
リアルバリア、文字通り「本当の肌バリア」について約20年以上肌バリアについて研究を続けている肌バリア専門のブランドです。独自開発のセラミド、独自技術MLE(R)処方で敏感肌の方々が毎日快適に肌のバリアを守れるように、科学的で検証されたソリューションを提供しております。
お問い合わせ先
リアルバリア公式Instagram：https://www.instagram.com/realbarrier_jp_official/
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier
(※1)販売開始日となり、購入可能日は各店舗によって異なります。(※2)一部店舗では取り扱いがない場合があります。(※3)23.01.01~23.11.30 リアルバリア自社ショップ全体販売量基準