【Couture Brooch】「Le Jardin de pique-nique」をテーマにした、心はずむ夏の新作アイテムラインアップを4月17日(金)より公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースブランド「Couture Brooch（クチュールブローチ）」は、心はずむ夏の新作アイテムラインアップを、4月17日(金)より公式オンラインストアにて公開いたします。

「女性が永遠に愛してやまない世界観を創造する、品と華やかさのある女性に向けた大人可愛いフェミニンブランド」をコンセプトに幅広い女性へ向けて展開するクチュールブローチは、お仕事からデートスタイル等のお出かけまで着ていただけるフェミニンなアイテムを多数ご提案いたします。

今シーズンのクチュールブローチは、フランス語で“ピクニックの庭園”を意味する「Le Jardin de pique-nique」がテーマ。

花が咲き、果実が実る庭園で楽しむ夏のピクニックをイメージし、上品な華やぎをまとった特別なスタイルを表現しました。

小花柄のワンピースが描くやさしいムードや、レッドを効かせたカーディガンの華やかな着こなしで、フレンチシックな可愛らしさを提案します。

自然の彩りに寄り添う、軽やかでロマンティックなサマーコレクションです。

ぜひこの夏は、心はずむクチュールブローチのスタイルをお楽しみください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/topics/260417/

【新作ラインアップ ※一部抜粋】

♦水彩フラワーワンピース

価格：\8,990(税込)

サイズ展開：36(S)/38(M)/40(L)/42(LL)

カラー展開：オフホワイト/ネイビー

♦ビジューボタンカーディガン

価格：\5,500(税込)

サイズ展開：36(S)/38(M)/40(L)/42(LL)

カラー展開：ホワイト/イエロー/レッド/ネイビー

♦シアーチェックスカート

価格：\6,990(税込)

サイズ展開：36(S)/38(M)/40(L)/42(LL)

カラー展開：ホワイト/ブラック/ラベンダー

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各イベント情報やコレクション等に関する詳細はオフィシャルサイトにて、ご確認ください。

https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/

【 Social Media 】

■公式オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/

■Instagram @couturebrooch_official

https://www.instagram.com/couturebrooch_official/

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＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：内山 誠一

・所在地：

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインサイト：https://store.world.co.jp/