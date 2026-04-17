ステーショナリー製品、オフィス家具製品等の価格改定を実施

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、ステーショナリー製品の価格改定を2026年5月1日（金）より、オフィス家具製品等の価格改定を2026年7月1日（水）より実施いたします。

昨今の市況環境の変化による資源価格の上昇に加え、物流費・人件費等の上昇・高止まりが続いており、輸入材価格並びに製品原価を大きく押し上げる要因となっております。

弊社では、これまで各種合理化による価格維持に努め、お客様への価格転嫁を極力避けるよう最大限努力してまいりました。しかしながら、その影響が大きく企業努力だけでは吸収することが困難であると判断し、今後も引き続き製品を安定して供給させていただくため、誠に不本意ながら下記の通り価格を改定させていただくことといたしました。

今後もさらなる品質向上に努め、お客様にご満足いただける製品の提供を続けてまいりますので、何卒ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。

１．ステーショナリー製品の価格改定について

（１）対象製品：ステーショナリー製品 44品目（*1） 7,532品番

（２）改定内容：希望小売価格を平均約13% 値上げ

（参考）キャンパスノートB5・30枚（品番：ノ-3AN）

現行価格200円 新価格210円 改定率5％ ※価格は希望小売価格（税抜）

（３）実施時期：2026年5月1日（金）より

※文具公式サイト（https://www.kokuyo.com/stationery/）内の各商品ページに掲載しているメーカー希望小売価格につきましては、2026年5月1日より順次、改定後の価格への更新を予定しております。

２．オフィス家具製品等の価格改定について

（１）対象製品：オフィス家具製品全般、建材製品

（２）改定内容：オフィス家具製品全般、建材製品：3～8％程度

（３）実施時期：2026年7月1日（水）より

（*1）ステーショナリー製品価格改定対象品目一覧

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。