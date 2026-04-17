UNIVAS、大学スポーツの熱狂を届ける学生組織『UNIVAS STUDENT LOUNGE（U.S.L.）』が自立した運営を目指しクラウドファンディングに挑戦中！

一般社団法人大学スポーツ協会

一般社団法人大学スポーツ協会（所在地：東京都千代田区、会長：福原紀彦、以下 UNIVAS）における学生組織『UNIVAS STUDENT LOUNGE (U.S.L.)』は、学生アスリートやスタッフの魅力をより広く社会へ届けるため、取材遠征費の確保を目的としたクラウドファンディングに現在挑戦しております。

大学スポーツの発展に向けて、学生自らがその魅力を発信する学生組織「UNIVAS STUDENT LOUNGE（U.S.L.)」は、2021年に発足しました。これまでの５年間、インカレや地方リーグ戦などの現地取材をはじめ、大学を紹介をする「ユニ散歩」、次世代のアスリートに焦点を当てた「NEXT ATHLETE」、部員不足に悩む運動部を応援する「#熱狂大学スポーツ」など、学生ならではの視点で多くの企画を立案し、発信し続けてまいりました。

フォロワー2.5万人突破、約2400万view(昨年11月)獲得！

これまでU.S.L.の活動は、パートナー料収益を大きな支えとしてきましたが、近年の社会情勢の変化に伴う協賛のあり方の見直し等により、今期の活動資金が不足するという大きな課題に直面しております。

こうした状況を受け、U.S.L.の学生たちは、既存の枠組みに頼るだけではなく、大学スポーツを愛する皆さまと直接つながることで、自分たちの力で活動を続けていく「自立した運営」への挑戦を決めました。今回のクラウドファンディングは、学生たちが主体的に組織を維持し、未来へと活動を継続させるための大きな一歩となります。

皆さまからの温かいご支援は、全国を駆け回る学生スタッフの大きな原動力となります。大学スポーツの魅力を発信し続ける学生たちの成長と挑戦に、ぜひお力添えいただけますと幸いです。

■クラウドファンディングプロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60040/table/139_1_32db3d22f31ebab9f283a779d5e9fa54.jpg?v=202604170651 ]