【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】日本庭園に建つ名建築「茶寮」で美酒に酔う夏の宵 大人の隠れ家「BAR茶寮」期日限定でOPEN！

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス 京都宝ヶ池(所在地：京都府京都市左京区宝ヶ池、総支配人：人見啓介）では2026年4月29日(水)～9月22日(火・祝)の期間の限定日に「BAR茶寮」を特別営業いたします。

日本庭園に建つ数寄屋造りの「茶寮」は建築家村野藤吾の美学が細部にまでいきわたる特別な空間です。

静寂を伴う非日常な空間で、ライトアップでひときわ美しく輝く緑をながめながら、おとなの時間をお楽しみください。

新緑ライトアップ（「茶寮」入口）

「茶寮BAR」営業概要

【期日】 2026年4月29日（水・祝）～5月1日（金） 5月3日（日・祝）～6日（水・祝）

7月16日（木）～19日（日） 8月6日（木）～16日（日）

9月17日（木）～22日（火・祝）

【時間】 7:00P.M.～10:00P.M.(ラストオーダー 9:30P.M)

【会場】 ザ・プリンス 京都宝ヶ池「茶寮」

【メニュー】

「BAR茶寮」の可借夜セット

可惜夜セット 1名さま \3,000

オリジナルカクテルや京の地酒などから選べるお飲みもの1杯と、おつまみ3種をセットにしました。

7-9月は和食料理長オリジナルの“食べるお茶”をテーマにした夏限定のおつまみをご提供します。

＜7-9月「可借夜セット」夏限定おつまみ3種＞

・お茶の葉の佃煮・茶葉＆クリームチーズカナッペ・茶葉＆バターカナッペ

庭からの風が心地よい「茶寮」室内

お飲みもの

※2杯目より追加でご注文いただけます。

グラスシャンパン \2,600 グラスワイン（赤・白） \2,100

京都ウイスキー 干支ラベル \2,100 京の地酒 \2,000

オリジナルカクテル \2,000

ソフトドリンク

ピエール・ゼロ・ブランド・ブラン（スパークリングぶどうジュース）\1,000

大原赤紫蘇ドリンク \1,000

お抹茶セット \2,000

※料金には、消費税・サービス料(15%)が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・く

るみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さま

は事前にお申し出ください。

※営業内容等が変更になる場合がございます。

日程など詳しくはホテルWebサイトでご案内しております。

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/plan/saryo/bar_2026/

※写真はイメージです。

「茶寮」について

1986年秋に開業したザ・プリンス 京都宝ヶ池は日本を代表する建築家村野藤吾の最晩年の意匠です。

村野藤吾が生涯をかけて培った多様で独創的な手法や特色が、建物のいたるところに色濃く残っています。

「茶寮」はお茶室を備えた数寄屋造りの建物で、洛北の静けさと自然に包まれた空間です。

貴重な建材や職人の高度な技術による建具など、破損すると再現が困難な意匠も多くあることを踏まえ、ホテルではこの「茶寮」を開業以来丁寧に大切に使用してまいりました。

約40年の時を経て、内装の風合いや日本庭園は経年変化し、より風趣にあふれる空間となりました。

意匠を考案する際に、建築の時間性を意識したと言われる村野藤吾の哲学が「茶寮」に今も息づいています。

「BAR茶寮」の営業や季節のアフタヌーンティーのご提供のほか、ご予約制でご会食にもご利用いただけます。

この特別な空間をご体感いただくため、見学のための無料開放（ご宿泊者対象）や、コンシェルジュが村野藤吾の意匠をご案内する館内ツアーなども実施しています。

また、日本庭園は季節に合わせてライトアップを行っています。

季節のライトアップ（秋）緑の木々と池のある日本庭園