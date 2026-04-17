【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】日本庭園に建つ名建築「茶寮」で美酒に酔う夏の宵 大人の隠れ家「BAR茶寮」期日限定でOPEN！

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス 京都宝ヶ池(所在地：京都府京都市左京区宝ヶ池、総支配人：人見啓介）では2026年4月29日(水)～9月22日(火・祝)の期間の限定日に「BAR茶寮」を特別営業いたします。


日本庭園に建つ数寄屋造りの「茶寮」は建築家村野藤吾の美学が細部にまでいきわたる特別な空間です。


静寂を伴う非日常な空間で、ライトアップでひときわ美しく輝く緑をながめながら、おとなの時間をお楽しみください。



新緑ライトアップ（「茶寮」入口）

「茶寮BAR」営業概要


【期日】 2026年4月29日（水・祝）～5月1日（金）　5月3日（日・祝）～6日（水・祝）　


　　　　　　　　 7月16日（木）～19日（日）　8月6日（木）～16日（日）　


9月17日（木）～22日（火・祝）


【時間】　7:00P.M.～10:00P.M.(ラストオーダー　9:30P.M)


【会場】　ザ・プリンス 京都宝ヶ池「茶寮」


【メニュー】



「BAR茶寮」の可借夜セット

可惜夜セット　1名さま \3,000


オリジナルカクテルや京の地酒などから選べるお飲みもの1杯と、おつまみ3種をセットにしました。


7-9月は和食料理長オリジナルの“食べるお茶”をテーマにした夏限定のおつまみをご提供します。


＜7-9月「可借夜セット」夏限定おつまみ3種＞


・お茶の葉の佃煮・茶葉＆クリームチーズカナッペ・茶葉＆バターカナッペ



庭からの風が心地よい「茶寮」室内

お飲みもの


※2杯目より追加でご注文いただけます。


グラスシャンパン　　　　　\2,600　　　　　　グラスワイン（赤・白）　　\2,100


京都ウイスキー 干支ラベル \2,100　　　 京の地酒　　　　　　　　　\2,000


オリジナルカクテル　　　　\2,000


ソフトドリンク


ピエール・ゼロ・ブランド・ブラン（スパークリングぶどうジュース）\1,000


大原赤紫蘇ドリンク　　\1,000



お抹茶セット　\2,000







※料金には、消費税・サービス料(15%)が含まれております。


※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。


※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・く


　るみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さま


　は事前にお申し出ください。


※営業内容等が変更になる場合がございます。


　日程など詳しくはホテルWebサイトでご案内しております。


　https://www.princehotels.co.jp/kyoto/plan/saryo/bar_2026/


※写真はイメージです。



「茶寮」について


1986年秋に開業したザ・プリンス 京都宝ヶ池は日本を代表する建築家村野藤吾の最晩年の意匠です。


村野藤吾が生涯をかけて培った多様で独創的な手法や特色が、建物のいたるところに色濃く残っています。


「茶寮」はお茶室を備えた数寄屋造りの建物で、洛北の静けさと自然に包まれた空間です。


貴重な建材や職人の高度な技術による建具など、破損すると再現が困難な意匠も多くあることを踏まえ、ホテルではこの「茶寮」を開業以来丁寧に大切に使用してまいりました。


約40年の時を経て、内装の風合いや日本庭園は経年変化し、より風趣にあふれる空間となりました。


意匠を考案する際に、建築の時間性を意識したと言われる村野藤吾の哲学が「茶寮」に今も息づいています。


「BAR茶寮」の営業や季節のアフタヌーンティーのご提供のほか、ご予約制でご会食にもご利用いただけます。


この特別な空間をご体感いただくため、見学のための無料開放（ご宿泊者対象）や、コンシェルジュが村野藤吾の意匠をご案内する館内ツアーなども実施しています。


また、日本庭園は季節に合わせてライトアップを行っています。



季節のライトアップ（秋）

緑の木々と池のある日本庭園