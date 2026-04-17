北米教育賞「NAPPA」受賞！『ぴよちゃん』シリーズの知育メソッドが世界で評価

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）発行の乳幼児向け絵本「Play Smart Babyシリーズ」が2026年3月20日に、「ナショナル・ペアレンティング・プロダクト・アワーズ（National Parenting Product Awards：通称NAPPA）」を受賞しました。

北米の教育専門家や親子が選ぶ、信頼の「NAPPA」とは

「ナショナル・ペアレンティング・プロダクト・アワーズ（NAPPA）」とは、本、おもちゃ、アプリ、教育玩具などの中から、親が子どもに与えるべき良質な商品に与えられる賞です。北米では長い歴史がある賞のひとつであり、マテル社やスカラスティック社など北米を代表する大手企業の商品も多数受賞しています。実際に親や子どもが試用した上での評価によって審査されるため、北米の親や教育関係者から高い信頼を得ています。

北米版の『Play Smart Baby ABC』と『Play Smart Baby 123』は、2026年1月6日に北米と東南アジアを中心に発売され、このたび本賞を受賞いたしました 。

日本でも好評発売中！ 世界が認めた『ぴよちゃんのABC』

世界累計発行部数1,100万部を突破し、日本でも多くの親子に愛されている「ぴよちゃん」シリーズ。そのラインナップの一つ『ぴよちゃんのABC』は、このたび北米で権威ある賞を受賞した作品と同一の知育メソッドを採用しています。

本書は玉川大学・大学院 名誉教授の佐藤久美子先生に監修していただいています。紙面の二次元コードから音声アプリにアクセスすることで、ネイティブスピーカーの発音を聞くことができ、英語に不安がある保護者の方でも安心して正しい発音に触れられます。ぴよちゃんと一緒に親子のワクワクする英語デビューをサポートします。

いりやまさとし先生の手がける、柔らかな色彩のイラスト

本書のイラストは、人気絵本作家のいりやまさとし先生が手がけています。いりやま先生の柔らかな色彩の作品は、子どもたちの優しく思いやりのある感情を育み、共感力を養うことで世界中の読者を魅了してきました。明るくカラフルでありながらシンプルで洗練されたイラストは、子どもたちの注意を引きつけながら、集中して取り組みやすいよう配慮されたデザインとなっています。

NAPPA審査員からの評価コメント

今回の受賞に関して、NAPPA審査員から寄せられた評価コメントを紹介します。これらの評価ポイントは、日本版『ぴよちゃんのABC』にも共通する大きな魅力となっています 。

【Play Smart Baby ABC】

“One feature I particularly liked is that each letter includes directional tracing lines, allowing children to follow along with their fingers to begin learning how letters are written. This adds an interactive component to what could otherwise be a simple alphabet book.”

（和訳：特に気に入った点は、なぞり書き線がそれぞれのアルファベットに書いてあることです。子どもたちは指でなぞりながら、文字がどのように書かれるのか学び始めることができます。これによって、シンプルになりがちなアルファベットの本が親子の対話を促す絵本になっています）

【Play Smart Baby ABC】

“The sturdy board book format and interactive tracing feature make this a book that can grow with a child over time, supporting early literacy in a fun and approachable way.”

（和訳：丈夫なボードブックの仕様となぞり書きのような、子どもが実際に手を動かして参加できるインタラクティブな要素があることで、子どもの成長に合わせて長く使える本になっています。楽しく親しみやすい方法で早期の読み書き能力の発達をサポートします）

【NAPPAの受賞紹介ページはコチラ】

https://www.nappaawards.com/product/play-smart-baby/

［商品概要］





■『ぴよちゃんのABC』

価格：1,320円（税込）

発売日：2026年1月19日

判型：175×175ｍｍ

ISBN：978-4-05-206209-4

電子配信：あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020620900(https://hon.gakken.jp/book/1020620900)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062094(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062094)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18436505/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436505/)

■『Play Smart Baby ABC』

■『Play Smart Baby 123』

価格：10.99 USD

発売日：2026年1月6日

判型：175×175ｍｍ

ISBN：978-4-05-621260-0（ABC）／978-4-05-621261-7（123）

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：【ABC】https://www.amazon.com/dp/4056212600(https://www.amazon.com/dp/4056212600)

・Amazon：【123】https://www.amazon.com/dp/4056212619(https://www.amazon.com/dp/4056212619)

▶公式サイト：https://www.gakkenplusna.com/(https://www.gakkenplusna.com/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開