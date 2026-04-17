「LOHACO COSME DAYS（ロハコ コスメデイズ）」、本日18時から開催

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃）が運営する一般消費者向け（BtoC）インターネット通販サービス「LOHACO」（ロハコ、以下「LOHACO」）は4月17日（金）18 時から4月30日（木）18時までの13日間限定で、コスメ・ヘアケアの祭典「LOHACO COSME DAYS（以下、「ロハコ コスメデイズ」）を開催します。

春の新作コスメ・ヘアケア商品はもちろん、自分へのご褒美にも最適な限定セットや人気の定番品など人気ブランドの商品を多数ご用意。日頃から LOHACO をご利用いただいているお客様はもちろん、初めてご利用のお客様も期間中、最大31.5%（※1）が戻ってくるおトクにお買い物をお楽しみいただける13日間です。

（※1） 利用先・期間限定／条件・上限あり。日程や商品、ブランドごとにポイント付与率が変わります。一部、ポイント対象外のブランドがあります。

https://lohaco.yahoo.co.jp/special/beauty/cosmedays/ （18時よりオープン）

今回は、単品で買うよりおトクで嬉しいLOHACO限定セットのほか、人気ブランドやLOHACOスタッフが厳選した春の新作コスメやヘア＆ボディケア商品が登場します。定番品からLOHACOビューティでしか手に入らない限定品に加え、春の最旬アイテムまで一挙に取り揃え、コスメ・スキンケアからヘア＆ボディケア、美容サプリまで人気ブランドが勢ぞろいです。

日頃からLOHACOをご利用いただいているお客様はいつものお買い物と一緒に、初めてご利用のお客様にも、期間中はコスメ・ヘアケアの祭典ならではの嬉しい企画を盛りだくさんでお届けします。自分へのご褒美のほか、友人・家族へのギフト探しやキレイ磨きには、ぜひ「ロハコ コスメデイズ」にお立ち寄りください！

＜開催概要＞

◆期間： 2026年4月17日（金）18時～4月30日（木）18時まで（13日間）

◆URL： https://lohaco.yahoo.co.jp/special/beauty/cosmedays/ （18時よりオープン）

◆参加カテゴリ： プチプラコスメからプレミアムライン、ヘアケア、ボディケア、バスケア、

美容サプリなど

■期間限定！4大特別企画

コスメデイズの13日間限定で4つの企画を用意しました。今しか手に入らない限定セットのほか、人気ブランドやLOHACOスタッフ厳選、春のおすすめ新作コスメやヘア＆ボディケア商品が大集結。対象商品（※2）を4グループ以上購入で最大10％オフになるビューティ×日用品まとめ割キャンペーンを実施します。さらに初めてLOHACOでお買い物をするお客様限定で300円オフクーポンをプレゼント。買えば買うほどチャンスが広がりますので、この機会に是非お買い逃がしなく！

（※2） 対象商品や条件の詳細は、コスメデイズの特設ページをご参照ください。

【企画１.】

人気ブランドやLOHACOスタッフが厳選！春のおすすめ新作コスメ＆ヘアケア商品を紹介！

ビューティ商材を知り尽くしたLOHACOスタッフと人気のビューティブランドが春の新作“おすすめコスメ＆ヘアケア”商品を厳選して紹介します。「イチオシビューティ」と題し、人気ブランドとLOHACOスタッフが厳選し、注目のイチオシアイテムをピックアップ。この機会に気になるアイテムを是非お試しください。

【企画２.】

人気コスメやヘア＆ボディケアブランド春の新商品やLOHACO限定セットが登場！

LOHACOでしか手に入らない限定セットや人気コスメやヘア＆ボディケアブランド春の新商品などを用意しました。イチオシの商品ばかりですので、お早めにチェックしてみてください。

＜おすすめLOHACO限定商品一例＞



【企画３.】

ビューティ×日用品まとめ割で人気コスメ＆ヘア・ボディケア、日用品が最大10％オフ！

コスメ＆ヘア・ボディケアや飲料・食品、日用品カテゴリの対象商品（※2）を4グループ以上購入で最大10％オフになる、まとめ割キャンペーンを5月1日（金）12時まで実施します。この機会に気になるアイテムを是非お試しください。

【企画４.】

新規のお客様限定！300円オフクーポンをプレゼント！

LOHACOを初めてご利用いただくお客様に対象商品（※2）ご購入で300円オフになるクーポンをプレゼントします。是非この機会にお買い物をお楽しみください。

※リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますのでご了承ください。