【フジテレビ】今野大輝（B＆ZAI）と加藤史帆 W主演 CBCテレビ「ドラマトリップ」枠『その天才様は偽装彼女に執着する』FODにて４月23日（木）25時30分より独占配信スタート

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フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、CBCテレビ「ドラマトリップ」枠にて放送開始する『その天才様は偽装彼女に執着する』を、４月23日（木）25時30分より独占配信することが決定しました。

『その天才様は偽装彼女に執着する』（C）村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』は、電子書籍ストア「ブックライブ」にて２年連続総合１位を獲得し、累計発行部数90万部を突破した同名人気コミックを実写化した作品です。原作コミックは、ハイスペックながら恋愛に不器用な「天才様」と、世話焼きでどこか報われない「不憫女子」が織りなす恋模様を描き、多くの読者の心を掴んできた話題作です。胸キュン必至の展開と、独占欲強めの溺愛描写が支持を集め、幅広い層から高い人気を誇っています。

主演を務めるのは、バンドスタイルを特徴とするアイドルグループ「B＆ZAI」のリーダーで、本作が連続ドラマ初主演となる今野大輝と、元・日向坂46の中心メンバーとして活躍し、現在では俳優・モデルとしても活動の幅を広げる加藤史帆。今野が演じる若月郁は、卓越したプログラミング技術を持つ帰国子女の「天才プログラマー」。人付き合いが苦手で無神経な言動が誤解を生む一方、心を許した相手には強い独占欲と深い愛情を向ける、不器用ながらも魅力的なキャラクターです。加藤演じる星野凛は、30歳を目前に仕事も恋愛も思うようにいかず、それでも結婚への夢をあきらめられない「世話焼き不憫女子」。気配り上手で真面目な性格ゆえに損ばかりしてしまう、等身大の女性像が描かれます。

２人の関係は、家事代行という割り切った契約からスタートします。最悪の再会から始まったはずの関係は、次第に距離を縮め、やがて契約内容には思いもよらない「恋人契約」が追加されることに。特別な感情を表に出すことが苦手な郁の不器用な優しさや、独占欲を抑えきれずに見せる溺愛ぶりに、戸惑いながらも惹かれていく凛。そのすれ違いやときめきを丁寧に描きながら、２人の関係は少しずつ変化していきます。独占欲強めな天才様による一途な愛情表現と、凛のリアルな心情描写が、本作最大の見どころとなっています。不器用な２人が辿り着く恋の行方とは！？この春、ときめきが止まらない萌えキュンラブストーリーを、ぜひお見逃しなく！

【ストーリー】

「今日から恋人契約も追加で――」

平凡な生活を過ごしていた星野凛(加藤史帆)は、30歳を目前に職ナシ彼氏ナシの崖っぷち。そんな中でも結婚を夢見て婚活に励むも、≪謎の無神経男≫の乱入により台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の天才プログラマー」若月郁(今野大輝)の家事代行をすることになる。兄の友人だからきっと大丈夫、と不安はありつつ了承するも、その「天才プログラマー」はいつかの≪無神経男≫だった！最初は家事代行の契約だったはずなのに、徐々に内容が追加され、遂には恋人契約も――？

◇ 番組概要

■タイトル：『その天才様は偽装彼女に執着する』（全８話）

■配 信：４月23日（木）25時30分～独占配信開始 以降、毎週木曜深夜 最新話配信

■出 演：今野大輝（B＆ZAI）、加藤史帆 ほか

■原 作：『その天才様は偽装彼女に執着する』（ライブコミックス「COMICエトワール」刊）

漫画：村山犬 原作：ちかふじ

■監 督：松嵜由衣／鳥居加奈／井上雄介

■脚 本：下亜友美

■制作会社：MMJ

■製 作：「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

エイベックス・ピクチャーズ CBCテレビ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/811r （配信ページ）

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◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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