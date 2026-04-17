オリジナルプリント.jp、飲食店からスポーツ現場まで対応する『高機能ユニフォーム』3種をリリース

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、リサイクル素材を使用した【サステナブルなエプロン2種(https://originalprint.jp/apron/p/663)】と、吸水速乾性に優れた【ドライビブス(https://originalprint.jp/sports/MARKLESS%20STYLE%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%96%E3%82%B9)】の計3商品を2026年4月16日（木）より販売開始いたしました。

本商品は、SDGsへの貢献を意識した環境配慮型素材の採用や、スポーツ・現場での実用性を追求した仕様が特徴です。Web上の「デザインツール」を活用することで、1点からフルカラーでロゴやデザインをプリントし、即座にオリジナルのユニフォームやチームウェアを作成することが可能です。

環境への配慮と実用性を両立。1点から「つくる責任」を果たすモノづくりを支援

■ リサイクル素材「SLOTH」シリーズで、サステナブルな店舗運営を

今回登場した「SLOTH」シリーズのエプロンは、リサイクルコットンと再生ポリエステルを使用した環境負荷の少ないアイテムです。ナチュラルな質感と洗練されたツートンカラーのデザインは、飲食店のユニフォームだけでなく、ワークショップや個人での作業用としても最適です。

フロントポケットにはペンを差し込める仕切りがあり、小物収納に便利！スタイリッシュながらも実用性抜群で、ユニフォームから作業用まで幅広く活躍してくれるエプロンです。

SLOTH スタイリッシュスタンダードエプロンSLOTH スタイリッシュカフェエプロン

■ 「ティアアウェイタグ」採用のビブスで、ブランドとしての完成度を追求

「MARKLESS STYLE」のドライビブスは、吸水速乾性に優れ、アクティブなシーンでも快適さを維持します。スポーツや学校行事はもちろん、医療・工事現場やイベントスタッフ用まで幅広く活躍します。さらに、首元のタグを素手で簡単に切り取れる「ティアアウェイタグ」仕様を採用。

自社ブランドタグへの付け替えや、タグの干渉を嫌うスポーツ現場でのニーズに応え、より高いクオリティのオリジナルアイテム制作を可能にします。

商品特徴

アイテム色が濃色でも淡色でも、綺麗にフルカラープリント手で切り取れるティアアウェイ仕様のタグ

■ SLOTH スタイリッシュスタンダードエプロン(https://originalprint.jp/apron/SLOTH%20%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3)/カフェエプロン (https://originalprint.jp/apron/SLOTH%20%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3)

サステナブルな素材： リサイクルコットン・再生ポリエステルを使用。

洗練されたデザイン： ストラップのアクセントカラーが映えるツートン仕様。

高い実用性： フロントポケットにはペン差し用の仕切りを完備。

■ MARKLESS STYLE カスタムデザインポリエステルドライビブス(https://originalprint.jp/sports/MARKLESS%20STYLE%20%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%96%E3%82%B9)

優れた視認性と快適性： はっきりとしたカラー展開と、汗をかいても快適な吸水速乾素材。

タグ切り取り仕様： 手で簡単に切り取れるタグにより、オリジナリティを追求。

幅広い用途： スポーツ、学校行事、医療、建設現場、イベントスタッフなど。

発売日：2026年4月16日（木）

販売サイト：オリジナルプリント.jp（https://originalprint.jp/）

プリント手法：オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts)（フルカラー対応）・シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk)

最低ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/