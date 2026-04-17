BLアワード2026「総合コミック部門”1位”」獲得！『太郎 DON’T ESCAPE!』大ヒット感謝御礼！イベント目白押し│大洋図書

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株式会社大洋図書


https://hc.bs-garden.com/tarou_dont_escape/


大ヒット御礼！スペシャル企画目白押し




■続編スタート

本日発売の雑誌『iHZ［アイハーツ］14』より、


待望の続編『太郎 DON’T ESCAPE! overjoy』の連載がスタート！





雑誌表紙＆扉絵のダブルカラー！


単話配信と合わせてお楽しみください。



『iHZ［アイハーツ］14』ご購入：


https://hc.bs-garden.com/ihz14/


単話配信ご購入：


https://hc.bs-garden.com/t_tarou-dont-escape/



■Xハッシュタグプレゼントキャンペーン開催

Xにて、応募条件を満たした方から抽選で【10名様】に、


《 mememe先生直筆サイン・ご当選者さまお名前入り


【#BLアワード2026 総合コミック部門1位受賞記念帯付き】コミックス 》をプレゼント！！




【応募方法】


・編集部アカウント【@iHZ_BL】をフォロー


・#たろ逃げ1位おめでとう をつけてお祝いのコメントをポスト



■ネットプリント配布

mememe先生の描き下ろしイラスト＆作中名シーン


ネットプリントの配布がスタート！




【入手方法】


全国のローソン・ファミマ・ミニストップ・ポプラにて、


以下のユーザー番号で印刷できます。


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ユーザー番号：HE9NDUTGDK


配布期間：4/17（金）～4/30（木）


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■限定帯付きコミックス


本日より順次、1位受賞記念帯付きのコミックスが書店に並んでまいります。


この機会にぜひ手に取ってください！



■期間限定サイトジャック

本日より、BL専門店コミコミスタジオのHPを「たろ逃げ」が期間限定ジャック！




期間：２６年４月２４日（金）１０：００まで



1週間の期間限定です。お見逃しなく！


https://comicomi-studio.com/




まだまだ勢い止まらない！


「たろ逃げ」の今後の活躍にも、ぜひご注目ください。



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