BLアワード2026「総合コミック部門”1位”」獲得！『太郎 DON’T ESCAPE!』大ヒット感謝御礼！イベント目白押し│大洋図書
https://hc.bs-garden.com/tarou_dont_escape/
大ヒット御礼！スペシャル企画目白押し
■続編スタート
本日発売の雑誌『iHZ［アイハーツ］14』より、
待望の続編『太郎 DON’T ESCAPE! overjoy』の連載がスタート！
雑誌表紙＆扉絵のダブルカラー！
単話配信と合わせてお楽しみください。
『iHZ［アイハーツ］14』ご購入：
https://hc.bs-garden.com/ihz14/
単話配信ご購入：
https://hc.bs-garden.com/t_tarou-dont-escape/
■Xハッシュタグプレゼントキャンペーン開催
Xにて、応募条件を満たした方から抽選で【10名様】に、
《 mememe先生直筆サイン・ご当選者さまお名前入り
【#BLアワード2026 総合コミック部門1位受賞記念帯付き】コミックス 》をプレゼント！！
【応募方法】
・編集部アカウント【@iHZ_BL】をフォロー
・#たろ逃げ1位おめでとう をつけてお祝いのコメントをポスト
■ネットプリント配布
mememe先生の描き下ろしイラスト＆作中名シーン
ネットプリントの配布がスタート！
【入手方法】
全国のローソン・ファミマ・ミニストップ・ポプラにて、
以下のユーザー番号で印刷できます。
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ユーザー番号：HE9NDUTGDK
配布期間：4/17（金）～4/30（木）
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■限定帯付きコミックス
本日より順次、1位受賞記念帯付きのコミックスが書店に並んでまいります。
この機会にぜひ手に取ってください！
■期間限定サイトジャック
本日より、BL専門店コミコミスタジオのHPを「たろ逃げ」が期間限定ジャック！
期間：２６年４月２４日（金）１０：００まで
1週間の期間限定です。お見逃しなく！
https://comicomi-studio.com/
まだまだ勢い止まらない！
「たろ逃げ」の今後の活躍にも、ぜひご注目ください。
公式WEB＆SNS
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