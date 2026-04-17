【True Data導入事例】　購買データ活用で、かぜ薬「ジキニン」新商品の売り上げ3倍へ貢献

株式会社True Data



データに基づいた意思決定を支援する株式会社True Data（トゥルーデータ、本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 裕之、証券コード：4416、以下、True Data）は、全薬工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 橋本 弘一）における、当社ソリューション「Eagle Eye（イーグルアイ）」の活用事例を公開しました。

導入ソリューション：消費財メーカー向け購買行動分析ツール（ID-POS） 「Eagle Eye（イーグルアイ）(https://eagleeye.truedata.co.jp/)」

導入事例はこちら :https://www.truedata.co.jp/works/zenyaku/

■導入の背景と概要

全薬グループでは、POSデータの分析とインタビューなどの消費者調査を並行して行っていましたが、POSデータとインタビュー結果の間にある乖離が課題となっていました。商品を実際に購入してくれる消費者のことを深く理解しなければ具体的な戦略が打ち出せないと考え、2020年にTrue DataのID-POS分析ツール「Eagle Eye」を導入。実際の購買行動データと消費者調査の結果を照らし合わせることで、「行動」と「意識」の両面を可視化し、マーケティングや営業、プロモーション、商品開発の現場で活用を推進しています。

■発売後の効果検証と迅速な対策が奏功！翌年の売上は3倍超に

全薬グループの代表商品である総合かぜ薬の「ジキニン」は1958年から続くロングセラーブランドです。このブランドを次世代に広めていくため、若～中年層向けの新製品「ジキニンファーストネオ」を発売しました。しかし発売当初は期待していた反応が得られなかったそうです。

商品の発売は、状況が刻々と変化するコロナ禍の2022年。営業担当の現場の声と購買データ分析から、開発時期と発売時期のタイムラグによって、消費者の購買傾向に変化が起きていることを発見しました。そこで、「のどの痛みに効く」ことをアピールしたヘッダーをパッケージに付けるなどの対策を実施し、翌年度には売り上げが3倍以上に伸長しました。説得力のあるデータを示すことで、社内の合意形成もスムーズに進んでいるそうです。

■今後の展望：全薬工業株式会社 製品企画本部 OTC企画部 OTCマーケティング課 課長 寺田 匡宏様のコメント

パッケージに「のど痛い？」と書かれたヘッダーを付けることで迅速に対応（当時のパッケージ）

「メディアが多様化し、情報があふれるいま、店頭の情報をしっかり把握し、小売店様全体の売り上げを底上げするような施策を提案することが必要です。そこで重要になってくるのが、ID-POSなどの店頭のデータです。データを活用して消費者の悩みに対応できる良い製品を生み出し、小売店様と一緒に業界を盛りあげて、良い売り場環境を生み出すことが、結果的に生活者の満足度を高めることにつながると信じています。」

【全薬工業株式会社 会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 橋本 弘一

所在地 ： 〒112-0012 東京都文京区大塚5-6-15

創業 ： 1950年7月19日

事業内容 ：医薬品、医薬部外品、基礎化粧品、健康食品などの研究、開発、製造、販売

URL ： https://www.zenyaku.co.jp/

■True Data「Eagle Eye（イーグルアイ）」

年間6,000万人規模のアクティブ会員の消費者購買情報データベース「True Data」と連動し、全国のドラッグストア・スーパーマーケットにおける消費者の購買行動（ID-POS）を分析できる消費財メーカー向けツール。「属性別購入者分析」「直前／直後期間購入者分析」「同時併買分析」「トライアル率／リピート率」など、顧客軸の購買行動を表す多彩な分析を組み合わせ、さまざまな切り口から自社・他社製品を詳しく把握することが可能です。

【株式会社True Data会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 米倉 裕之

所在地 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル 4階

設立 ： 2000年10月10日

URL ： https://www.truedata.co.jp/

事業内容 ：全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。

＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社True Data

〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル4階

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