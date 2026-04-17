小型バス専属×２路線限定×土日休み×短時間可　採用枠を新設します

名古屋鉄道株式会社

名鉄バス(株)（本社：愛知県名古屋市 社長：瀧修一）は、深刻化する運転士不足を解消し、地域の路線バス網を維持するため、当社初となる「小型バス専属運転士」の募集を開始します。車両を小型バスに限定することで心理的ハードルを下げ、より幅広い人財の確保と安定した運行体制の構築を目指します。

これまで実施した採用説明会で、バス未経験求職者より得られた「運転の仕事で地域社会に貢献したいが、小型バスから経験したい」、「小型バスの運転ならできそう」という求職ニーズに着目し、「小型バス専属運転士」枠を新設しました。

「小型バス専属運転士」は、当社路線のほか、自治体から受託し運行する「コミュニティバス」で使用する、全長7メートルまでの小型バス車両限定で、岡崎営業所が管轄する2路線に絞り勤務します。勤務体系は土・日・祝日休みのほか短時間勤務も可能であり、子育て中の方やセカンドキャリアを目指すシニアの方のニーズにも合致する内容となっています。また、「小型バス専属運転」を経て、通常のバス車両の運転やフルタイムで働ける正社員登用制度への移行も可能です。

当社では、このほかにも「夢追い人採用」などさまざまな採用形態を設定しており、採用者の多様化を推進することで路線バス網の維持・発展を目指します。

詳細は下記のとおりです。

１．募集開始日：5月1日（金）

２．募集区分：小型バス専属運転士（契約社員）※正社員登用制度あり

３．勤務営業所：岡崎営業所（岡崎市明大寺町天白前23）

４．担当路線：一般路線（岡崎北線、岡崎南線）

５．募集人数：1名～5名

６．応募：名鉄バス採用ホームページ

https://www.meitetsu-bus.co.jp/recruitment/index.html

７．時給：1,600円（研修期間中は1,400円） ※その他手当あり

８．勤務形態：土・日・祝日休み

週20時間以上40時間以下・１か月単位の変形労働時間制 ※週所定労働時間は応相談

９．支援金：大型二種免許取得費用の補助あり 既に大型二種免許所持者は入社一時金あり