第5回全国ミニトマト選手権を4月22日に東京・大阪2会場で同日開催！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年4月22日（水）に、野菜ソムリエが選ぶもっともおいしいミニトマトを決定する「第5回全国ミニトマト選手権」（以下、本選手権）を東京と大阪の2会場で開催します。全国各地より全98品が集まりました。結果は、同日に日本野菜ソムリエ協会公式Instagramにて発表いたします。

一口で食べやすいサイズや彩り豊かなカラーが重宝される「ミニトマト」

ミニトマトは、甘酸っぱい味わいから幅広い世代に愛されている野菜です。

評価当日は、評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。

もっともおいしいミニトマト日本一を決定します！

～第4回全国ミニトマト選手権 最高金賞 紹介～

「クラシックトマト 『ショパン』」SKファーム（長野県佐久市）

＜評価員のコメント＞

・非常にバランスのとれた味わい。甘さ→うま味→酸味と口の中で交互に味わいが登場するのでまるで１本のストーリーを読んでいるかのようなドラマチックなトマトでした

・ジューシーさに驚きました。糖酸バランスのよいジュースのような、果皮のかたさもちょうどよいのにこんなにジューシーな果汁を含んでいるとは！

＜生産者のこだわりポイント＞

糖度11～12度（年間平均）

『 Classic Tomato 』はクラシック音楽を 聞いて育ちます。

ただ甘いだけではありません。 最高の『甘さ・酸味・余韻』が特徴です。

私たちがお届けするのは 『感動のおいしさ』です。

お問い合わせ：https://www.skfarm.net/

「第4回全国ミニトマト選手権」

https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/may/

「第5回全国ミニトマト選手権」 概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年4月22日（水）

■会 場：

【東京会場】第１部：11:00～12:30 第２部：14:00～15:30

学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）

https://www.musashino-chouri.ac.jp/access/access.html

【大阪会場】第１部：11:00～13:00 第２部：14:30～16:30

NSE貸会議室 9F（大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9F）

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞 ／銀賞／銅賞／入賞

■結果発表：4月22日（水）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌日4月23日（木）にリリースを配信予定

第4回全国ミニトマト選手権 評価風景第4回全国ミニトマト選手権（東京会場）

■メディア取材について

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください。

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

※東京会場では、「第5回全国トマト（ミディアム）選手権」を同日同会場で開催します

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com