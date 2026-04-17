プロダンスチーム M&A SOUKEN QUANTS、「第一生命 D.LEAGUE 26-27 SEASON」に向けた新メンバーオーディションを開催

株式会社M＆A総合研究所

株式会社クオンツ総研ホールディングス（東証プライム：9552、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐上峻作）が運営するプロダンスチーム「M&A SOUKEN QUANTS」は、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 26-27 SEASON」に向けた新メンバーオーディションの開催を決定いたしました。

M&A SOUKEN QUANTSは、25-26 SEASONより同リーグへ参画いたしました。チーム名の「QUANTS」は、金融分野において高度な数学的手法を用いて分析・運用を行う専門家を指す言葉であり、「多様な才能を持つダンサーのさまざまな方程式を用いて良い作品を創る」という想いが込められています。

参画初年度より、独自のスタイルと選手による積極的な情報発信を通じ、新規参画チームとしては異例のファンベースを確立しております。

TEAM DIRECTOR「Da-Yoshi」よりコメント

早くもこのチームで2年目を迎えようとしています。0から1を生み出す苦しみを遙かに凌ぐ、大きなやり甲斐を感じる日々です。Dリーグという素晴らしい環境のなかで、応援してくださる皆様、そしてチームを愛してくださる方々がたくさんいらっしゃること、この恵まれた状況に、毎日感謝しています。

選手たちとは、この1年で何を経験し、何を学び、これから何を目指すべきなのかを深く話し合ってきました。そして改めて、いただいたすべてのご恩にお応えできるのは、選手としての成長とDリーグでの勝利しかないと強く感じています。

当初から掲げている、同じ目線に立って良いことも悪いことも率直に言い合える「家族」のような仲間を見つけたいという想いは、この1年でさらに深く、強くなりました。これ以上ない素晴らしい環境で、より素晴らしい経験を積み重ねていけるよう、素敵な才能をお持ちの皆様との出会いを心から楽しみにしています。ぜひ一緒に成長していきましょう。

求める人物像

- ANIMATIONやPOPPINGを主体とした卓越したスキルに加え、独自のシグネチャームーブや得意技、必殺技を有する方- Dリーガーとしての自覚ある振る舞い、および作品制作への調和を大切にできる方- ファンの皆様への感謝を常に念頭に置き、自ら積極的な情報発信を行える方- 「QUANTSに対し、自身がいかなる価値を提供できるか」を明確に定義し、言語化して提示できる方- Dリーグ経験者として知見をチームに共有できる方（未経験者の応募も可）

オーディション概要

応募締切：2026年5月10日（日）18:00

対象：2026年4月時点で高校1年生以上。首都圏でのリハーサルに参加可能で、年間契約を締結できる方

通過予定人数：未定（育成枠、マネジメント枠での採用検討あり）

応募方法：指定のフォームより必要事項を記入（https://forms.gle/G5cRZuTVVAHfx6mn7）

※顔写真、全身写真、プロフィール（身長、経歴、実績を含む）、ダンス動画、自身のSNSリンクの提出が必要です。

審査スケジュール

一次審査合格通知：5月15日（金）～5月20日（水）

二次審査：5月23日（土）、5月24日（日）

最終審査：6月13日（土）、6月14日（日）

開催場所：都内某所スタジオ

※諸事情により日程が変更となる場合がございます。その際は合格者のみにご連絡いたします。

注意事項

- 一次審査通過者にのみ、後日事務局より二次審査の詳細をご連絡いたします。- 落選の場合の個別通知はございませんので、あらかじめご了承ください。- 審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。- 二次審査以降の会場への交通費・宿泊費は、すべて自己負担となります。- 未成年者の方は、必ず保護者の同意を得た上でご応募ください。- 提出された個人情報は本オーディションの選考目的以外には使用せず、終了後は速やかに削除いたします。- 会場内での怪我や体調不良、盗難等のトラブルについて、主催側では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

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