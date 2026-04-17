9mm Parabellum Bullet、4月22日(水)19時30分からYouTube Live「カオスの百年」vol.43を生配信！
9mm Parabellum Bulletが4月22日(水)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.43を生配信する。生配信には、菅原卓郎、中村和彦の2名が出演。
9月6日(日)に昭和女子大学人見記念講堂で開催される自主企画ライブ『9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」』の詳細や、新たなライブ情報など、初出し情報満載でお届けする予定なのでお見逃しなく！
＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.43＞
配信日：2026年4月22日(水)19時30分スタート
出演：菅原卓郎、中村和彦
配信URL： https://youtube.com/live/_FQiix0B0Iw?feature=share
LIVE
9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」
日程：9月6日(日)
会場：昭和女子大学人見記念講堂
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット料金：\6,900
チケット受付
＜オフィシャル2次先行＞
＊抽選
受付期間：2026/4/19(日) 23:59まで
受付URL： https://eplus.jp/sf/detail/0178780001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/0178780001?P6=001&P1=0402&P59=1)
■9mm Parabellum Bullet POP UP SHOP 2026
開催日程：5月15日(金)～17日(日) / 5月22日(金)～24(日)
会場：ESP Museum
東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビル3F
入場：無料
営業時間：12:00～19:00予定
※イベント開催日は変動あり。
※日程が変更となる場合もございます。ご了承ください。
EVENT LIVE
4/18(土)
[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER
https://irocks.jp/IROCKS2026/
4/25(土)
[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
ARABAKI ROCK FEST.26
https://arabaki.com/
6/5(金)
[東京] SHIBUYA CLUB QUATTRO
Our Delight
w / Ivy to Fraudulent Game
6/7(日)
[神奈川] ぴあアリーナMM
FLOW THE FESTIVAL 2026
https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026//
6/12(金)
[神奈川] F.A.D YOKOHAMA
F.A.D30周年シリーズ「9mm Parabellum Bullet ONEMAN LIVE」
6/28(日)
[東京] spotfiy O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
All Our Tomorrows - Curated by cinema staff
7/1(水)
[神奈川] CLUB CITTA'
Singer's High pre."Battle Frontier tour 2026"
w / シンガーズハイ
7/25(土)26(日)
[神奈川] 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
MURO FESTIVAL 2026
出演日は後日発表。
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