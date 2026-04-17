9mm Parabellum Bullet、4月22日(水)19時30分からYouTube Live「カオスの百年」vol.43を生配信！

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日本コロムビア株式会社


9mm Parabellum Bulletが4月22日(水)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.43を生配信する。生配信には、菅原卓郎、中村和彦の2名が出演。


9月6日(日)に昭和女子大学人見記念講堂で開催される自主企画ライブ『9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」』の詳細や、新たなライブ情報など、初出し情報満載でお届けする予定なのでお見逃しなく！



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.43＞


配信日：2026年4月22日(水)19時30分スタート


出演：菅原卓郎、中村和彦


配信URL： https://youtube.com/live/_FQiix0B0Iw?feature=share



LIVE


9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」


日程：9月6日(日)


会場：昭和女子大学人見記念講堂


開場 16:30 / 開演 17:30


チケット料金：\6,900


チケット受付


＜オフィシャル2次先行＞


＊抽選


受付期間：2026/4/19(日) 23:59まで


受付URL： https://eplus.jp/sf/detail/0178780001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/0178780001?P6=001&P1=0402&P59=1)



■9mm Parabellum Bullet POP UP SHOP 2026


開催日程：5月15日(金)～17日(日) / 5月22日(金)～24(日)


会場：ESP Museum


東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビル3F


入場：無料


営業時間：12:00～19:00予定


※イベント開催日は変動あり。


※日程が変更となる場合もございます。ご了承ください。



EVENT LIVE


4/18(土)


[群馬] メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎


I ROCKS 2026 stand by LACCO TOWER


https://irocks.jp/IROCKS2026/



4/25(土)


[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく


ARABAKI ROCK FEST.26


https://arabaki.com/



6/5(金)


[東京] SHIBUYA CLUB QUATTRO


Our Delight


w / Ivy to Fraudulent Game



6/7(日)


[神奈川] ぴあアリーナMM


FLOW THE FESTIVAL 2026


https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026//



6/12(金)


[神奈川] F.A.D YOKOHAMA


F.A.D30周年シリーズ「9mm Parabellum Bullet ONEMAN LIVE」



6/28(日)


[東京] spotfiy O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE


All Our Tomorrows - Curated by cinema staff



7/1(水)


[神奈川] CLUB CITTA'


Singer's High pre."Battle Frontier tour 2026"


w / シンガーズハイ



7/25(土)26(日)


[神奈川] 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場


MURO FESTIVAL 2026


出演日は後日発表。


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