スペースシャワーTVのMVプログラムが4月にリニューアル！スタッフによる選曲番組「DMZ」は毎週(火)24時から「スペシャベストセレクション」は平日15時からにお引越し！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、スタッフが番組コンセプトに合わせ厳選するMVプログラムのリニューアルを行い、放送時間の改編やオープニングに使用される新イメージムービーをアップデートいたしました。

スペースシャワーTVでは、ライブ・フェスの独占放送や、アーティストにフォーカスした特別番組のほか、”今、届けたい” オススメ音楽だけを集めた選曲番組をバラエティ豊かに放送中。

スタッフが番組コンセプトに合わせMVを毎週厳選し、SNSやストリーミングのアルゴリズムにとらわれない、人の熱を帯びたオリジナルプログラムをお届けしています。

今回のリニューアルに伴い、スペシャ独自のチャートプログラム「SPACE SHOWER COUNTDOWN」は毎週(土)ひる12時からにお引越し。

深夜帯ならではのエッジの効いた洋楽邦楽ジャンルレスの選曲で刺激的な音楽映像体験をお届けする「DMZ -DEEP MUSIC ZONE-」は毎週(火)24時に放送時間が繰り上がるほか、スペシャスタッフ独自の視点で新旧ジャンルを問わずオンエアする「スペシャベストセレクション」は毎週(月)～(金)15時からの放送となりました。

また、最新ヒット曲を中心に、新着ビデオや注目の楽曲を放送する「NOW HITS！」は毎週(月)～(金)の朝7時からに加え、毎週(木)24時からも放送。

外出前や帰宅後の時間帯に、手軽に最旬の楽曲をキャッチすることができます。

そして、これに合わせ一部番組のオープニング映像を同月よりリニューアル！

「DMZ」の映像制作は前回のパッケージと同じく、AwichやOfficial髭男dismなどあらゆるジャンルのMVを手掛ける新保拓人が担当。

取り巻く環境が目まぐるしい速度で変化する令和。より自由で、窮屈でもあるそんな世の中を生きる若者たちの群像劇が描かれた映像となっております。

フルバージョンはこちらから：https://youtu.be/svjB8k2RaQY(https://youtu.be/svjB8k2RaQY)

【スペースシャワーTV】おすすめMVプログラム

DMZ -DEEP MUSIC ZONE-

毎週(火) 24:00～25:00

深夜帯ならではのエッジの効いた洋楽邦楽ジャンルレスの選曲で刺激的な音楽映像体験をお届けする新しいMVプログラム。ロックはもちろん、R&B、ファンク、HIPHOPなど幅広いジャンルの新しいアーティストと出会える最良のオリジナル番組。

☆番組ページではセットリストも公開中！

https://DMZ.lnk.to/PLAYLIST(https://DMZ.lnk.to/PLAYLIST)

スペシャベストセレクション

毎週(月)～(金) 15:00～16:00

スペシャが思い思いのMVを独自の視点でジャンル・新旧問わずセレクトする選曲番組。その番組の汎用性と特性、学校帰りの若い視聴者層を主なターゲットとしている点を落とし込み、令和らしいポップさと音楽専門チャンネルらしさの両立を追い求めた新OP映像を制作しました。

映像はこちらから：https://youtu.be/auOdhSVQTDI(https://youtu.be/auOdhSVQTDI)

NOW HITS！

毎週(月)～(金) 7:00～8:00/毎週(木)24:00～25:00

スペースシャワーTVがオススメする

旬のミュージックビデオをオールジャンルでお届け。

最新ヒット曲を中心に、新着ビデオや注目の楽曲まで幅広く放送！

詳細やその他の番組プログラムは、スペースシャワーTV公式ホームページからもご確認いただけます。

URL：https://tv.spaceshower.jp/(https://tv.spaceshower.jp/)

時代に合わせ、進化を続けるスペースシャワーに引き続きご期待ください。

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ）