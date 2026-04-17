1台しかない高級車を全店舗からリアルタイムに体感。TOMODYのWRIDGE RCAが81FACTORY&CAFEに導入、子どもが遊ぶ笑顔を見ながら商談できるキッズカフェも実現

株式会社TOMODY

株式会社TOMODY（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：冨森 健史、以下「TOMODY」）は、高級外車・国産高級車を取り扱う81GALLERY（運営：株式会社ラドルフ、本社：大阪府堺市、代表取締役：犬飼 良）の新社屋 81FACTORY&CAFE（大阪府堺市）(※1)に、自社開発のLive配信オンラインスイッチングサービスWRIDGE LIVE[リッジライブ]とともに、オプション機能であるPTZカメラリモートコントロールアプリケーション『WRIDGE RCA』(※2)を導入いたしました。2026年4月19日（日）の新社屋オープンに合わせ、本システムの運用を開始いたします。



本システムの導入により、以下の2つを実現。商談スピードの向上、およびご家族と一緒にご来店いただける環境が整いました。



[１.リモート車両体験]

本社にある1台しかない高級車を、商談ルームや他の店舗からリアルタイムに閲覧



[２.キッズカフェ見守り]

商談ルームやカフェの座席から、キッズルームのお子さまの様子をリアルタイムに閲覧

※1 81FACTORY&CAFE 住所

〒590-0004 大阪府堺市堺区北清水町一丁6番8-1号3



※2 WRIDGE RCA[リッジアールシーエー]（Remote Camera Application）は、WRIDGE LIVEのオプション機能です。PTZカメラを遠隔からコントロールし、複数カメラ映像のスイッチング切り替えを実現する機能です。

■ WRIDGE RCA導入の背景

WRIDGE RCAによるリモート車両体験システム、キッズカフェ見守りシステム81FACTORY&CAFE81FACTORY&CAFE

81GALLERYは「関わる人々の人生を豊かにする」を企業理念に掲げ、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、ベントレーなどのプレミアムカーを中心に取り扱う高級外車・国産高級車ディーラーです。本社堺店をはじめ、南堺店、福岡店、岡山店、FACTORY店の5拠点を展開し、2024年度の売上高は57億円に達しています。

複数の店舗を展開する81GALLERYにとって、長年の課題がありました。プレミアムカーはお客さまにとっての"最上の1台"であり、世界に同じ1台が存在しません。ある店舗にしかない車両を、別の店舗を訪れたお客さまにリアルタイムでご覧いただくことができないという点です。

また、81GALLERY 犬飼代表には「お客さまに何度でも店舗に足を運んでいただきたい。お子さまも一緒に楽しめる、明るく笑顔があふれる店舗にしたい」という想いがありました。このたびオープンする新社屋では、ショールームに併設する形でキッズカフェを新設。しかし、お子さまがキッズスペースで遊んでいる間、保護者の方が見守りに気を取られてしまうと、肝心の商談に集中できないという課題もありました。

こうした「店舗をまたいだリアルタイム車両閲覧」と「キッズスペースの安心な見守り」という2つの課題を解決するために、新店舗 81FACTORY&CAFEにおいてTOMODYの映像配信ソリューション『WRIDGE RCA』が採用されました。



ターンテーブルに設置したPTZカメラによるリモート車両体験システムにより、本社にある車両を他の店舗からリアルタイムに閲覧できる環境を構築。キッズスペースではAI自動追尾・自動カメラ切り替え技術により、商談ルームやカフェの座席からお子さまの様子をリアルタイムに視聴できる見守りシステムを実現。結果として、新社屋は子どもたちの笑顔があふれ、家族みんなが安心して楽しめる空間となりました。

■ 導入内容１.リモート車両体験：ターンテーブル車両を遠隔閲覧で商談に

81GALLERY ターンテーブルおよびWRIDGE RCAで用いるPTZカメラ

商談室のディスプレイにうつるターンテーブルのプレミアムカー

81GALLERY本社2Fには、車両を360度回転させて展示できるターンテーブルが設置されています。ここに3台のキヤノン製PTZリモートカメラと高音質マイクを配置し、『WRIDGE RCA』によるリモート車両体験システムを構築しました。

これにより、本社にある1台限りのプレミアムカーを、各店舗のディスプレイからでもリアルタイムに確認できるようになります。高画質な映像に加え、高音質マイクが捉える臨場感あるエンジンサウンドにより、遠隔地のお客さまにもまるで実車の前にいるかのような体験を提供します。

また、WRIDGE LIVEとの連携により、営業スタッフが遠隔からリモート参加し、映像を見ながらリアルタイムに商談を行うことも可能です。

リモート車両体験システムの特長

・ターンテーブル周囲に3台のPTZカメラを配置し、全方位からの映像配信を実現

・高音質マイクによるリアルなエンジンサウンドの同時配信

・本社・新店舗・各支店など場所を問わず視聴可能

・WRIDGE LIVEとの連携で、営業スタッフが遠隔から商談に参加可能

※今後はお客さまのご自宅からでも同様の映像体験をご利用いただけるよう、機能拡充を予定しています。

■ 導入内容２.キッズカフェ見守り：見守りと笑顔を届ける映像システム

81FACTORY&CAFE 2F キッズカフェ81FACTORY&CAFE 2F キッズカフェ大型ディスプレイにうつるキッズルーム81FACTORY&CAFE 2F キッズカフェ大型ディスプレイにうつるキッズルーム商談ルームのモニター にうつるキッズルームの模様キッズルームに設置のPTZカメラキッズルームに設置のPTZカメラ

新社屋2Fに新設されるキッズカフェは、カフェスペースとキッズスペース（遊び場）を併設した施設です。キッズスペースにはボールプールやすべり台などの遊具を備え、お子さまが楽しく遊べる空間を提供します。

TOMODYは今回のシステム開発にあたり、「見守り映像を、監視ではなく、家族みんなが楽しめるエンターテイメントに」というコンセプトを掲げました。『WRIDGE RCA』をベースに81GALLERY専用にカスタマイズした映像配信システムを構築し、キッズスペースに設置した4台のキヤノン製PTZリモートカメラをAI人物認識で統合制御。子どもたちの動きを自動追尾し、最適なアングルに自動切り替えしながら、カフェの座席や1Fの商談ルームからリアルタイムに視聴できます。

また「無人の映像を流し続けない」という設計思想も徹底。子どもがいない時間帯はPR映像に自動で切り替わり、遊び始めた瞬間にAIが検知してカメラ映像へシームレスに移行します。従来の監視カメラの俯瞰映像とは異なる、子どもたちの表情に寄り添った高画質映像が、新社屋全体を明るく彩ります。

キッズカフェ見守りシステムの特長

・キッズスペースに4台のPTZカメラを設置し、遊び場全体をカバー

・AI人物認識により、子どもたちの動きを自動追尾しズーム・トラッキングを実施

・複数カメラの映像をシナリオに応じて10～30秒間隔で自動切り替え

・カフェスペース（2F）と商談ルーム（1F）の大型モニターに同時配信

・キッズスペースに子どもがいない時間帯は、自動的にPR映像に切り替え

・RCA専用PCの電源を入れるだけで配信が開始される簡単運用

■ システム概要イメージ

■ 関係者コメント

81FACTORY&CAFE導入のWRIDGE RCAシステム接続イメージ図

犬飼 良 氏

株式会社ラドルフ（81GALLERY） 代表取締役

「81GALLERYは創業以来、『お客さまの人生を豊かにする最良の一台』をお届けすることに全力を注いでまいりました。新店舗 81FACTORY&CAFEは、その想いをさらに進化させる場所です。お子さま連れのご家族にも安心してゆっくりとお過ごしいただきたい──その思いから、キッズカフェの併設を決めました。TOMODYさんの『WRIDGE RCA』は、キッズスペースで遊ぶ子どもたちの笑顔を、カメラが自動で追いかけてカフェや商談ルームに届けてくれます。モニターに映る子どもたちの笑顔が、新社屋を訪れるすべての方の心を和ませてくれる。まさに“笑顔の絶えない場所”が実現できたと感じています。また、ターンテーブルのリモート閲覧システムにより、他の店舗や遠方のお客さまにも当社の車両をリアルタイムでご覧いただけるようになったことは、商談のあり方を大きく変える一歩です。」

冨森 健史

株式会社TOMODY 代表取締役 CEO

「81FACTORY&CAFEへの『WRIDGE RCA』導入は、ライブ配信の可能性を大きく広げるプロジェクトでした。これまで『WRIDGE RCA』は、イベント会場や講演会場でのリモート配信を中心にご利用いただいてきましたが、今回はカーディーラーのショールームという全く新しいフィールドへの挑戦です。特に、キッズスペースの見守りシステムでは、AI人物認識による自動追尾・自動カメラ切り替え機能を新たに開発しました。従来の監視カメラとは異なり、子どもたちの動きに寄り添った“親目線”の映像を自動で生成する仕組みです。今後も『WRIDGE RCA』の技術を活かし、店舗・施設における新しい映像体験を創出してまいります。」

■『WRIDGE RCA』とは

『WRIDGE RCA』（Remote Camera Application）は、TOMODYが開発・提供するLive配信オンラインスイッチングサービスWRIDGE LIVEのオプション機能です。NDI対応のPTZカメラを遠隔からコントロールし、複数カメラ映像のスイッチング切り替えを実現します。ブラウザ上で動作するため、PCがあれば特別な配信機材は不要で、操作に専門知識も必要ありません。

【PTZリモートカメラコントロールアプリケーション[RCA]】 遠隔地からPTZカメラを自在に操作

WRIDGE LIVE URL：https://wridge.com(https://wridge.com)

WRIDGE LIVE フリートライアルURL：https://app.wridge.com/entry(https://app.wridge.com/entry)

※WRIDGE RCAはWRIDGE LIVEのオプション機能のため、別途オプション契約が必要です。また導入にあたっては専用のRCA用PCと初期導入費用が必要となります。詳細はお問い合わせください。

■WRIDGE LIVEとは

WRIDGE LIVEは、複数拠点の映像ソースをクラウドに集約し、遠隔から簡単にスイッチング・配信操作を実現するサービスです。ライブ配信の専門知識が不要で、無人・省人力化を目指す本サービスは、ライブ配信業界における人手不足解消の一助となります。一般的な横型映像の配信はもちろんのこと、映像配信業界では珍しいスマートフォン向けの縦型映像のスイッチング等の配信作業を簡単にクラウド経由で実現できます。

WRIDGE LIVE 代表的機能

▶【スマートフォン向け縦型配信】 ～ TikTokやインスタライブに最適化～

スマートフォン向け縦型スイッチング機能で、テレビクオリティのコンテンツをTikTokやインスタライブに最適な配信が可能です。複数カメラやテロップを用いた高品質配信により、視聴者の共感をさらに引き出します。

【スマートフォン向け縦型配信】 TikTokなどのスマホ向け配信に最適化

TikTokShop向けに屋外の映像取り込みによるライブコマースが可能TikTokShop向けに屋外の映像取り込みによるライブコマースが可能(操作画面の模様)

▶【WRIDGE CAM】 ～iPhone、Androidスマートフォンで遠隔地の映像取り込み～

WRIDGE LIVE専用アプリのWRIDGE CAMをスマートフォンにインストールしていただくと、比較的安価な端末で遠隔地の映像配信が可能です。また一般の人が使い慣れたスマートフォンですので、手軽かつ簡単に操作が可能です。

WRIDGE LIVE専用アプリケーション WRIDGE CAM

WRIDGE LIVEの価格については、こちらをご覧ください。

https://wridge.com/#pricing(https://wridge.com/#pricing)

■ 81GALLERYについて

81GALLERY本社

81GALLERYは、「関わる人々の人生を豊かにする」を企業理念に掲げ、入手難易度の高いプレミアムカーを中心に、希少な輸入車から国産車までを販売するカーディーラーです。フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、ベントレー、メルセデスAMGなどの超高級車を取り扱い、販売のみならず車検・修理対応・買い取りまで、お客さまのカーコンシェルジュとしてあらゆるご要望にお応えしています。

81FACTORY&CAFE

新社屋情報（2026年4月19日オープン）

名称：81FACTORY&CAFE

所在地：大阪府堺市堺区北清水町一丁6番8-1号

施設構成：1F ショールーム・商談ルーム / 2F キッズカフェ・キッズスペース

オープン日：2026年4月19日（日）

オープニングセレモニーについて

グランドオープン当日の4月19日（日）は、施設前スペースおよび店内にてオープニングセレモニーを実施します。音楽演奏やテープカット、子ども向けパフォーマンスなど、家族で楽しめる内容を予定しています。

開催日時：2026年4月19日（日）11:00～14:00

開催場所：81FACTORY&CAFE 施設内および入口駐車スペース

主なプログラム

・オープニング演奏

・代表者挨拶

・テープカットおよびフォトセッション

・バルーンショー

・シャボン玉ショー

１F 整備・メンテナンスにも対応したショールーム、および商談ルーム

2F キッズカフェ・キッズスペース

淡路島牛肉のポロネーぜ

キーマカレー

キッズメニュー

焼きたてワッフル

カフェラテ（HOT）

運営会社：株式会社ラドルフ

代表取締役：犬飼 良

所在地：〒590-0004 大阪府堺市堺区北清水町1丁2-15

創業：平成29年2月13日

事業内容：国産車、外国車の販売及び車両買取業務、損害保険代理店及び自動車関連業務

店舗：本社 堺店、南堺店、福岡店、岡山店、81FACTORY&CAFE店

URL：https://www.81gallery.jp/(https://www.81gallery.jp/)

■ TOMODYについて

株式会社TOMODYは、自社開発のLive配信オンラインスイッチングサービス‘WRIDGE LIVE’を中心に、「Live配信」を行うための配信プラットフォーム事業およびSolution事業、ライブコマース事業、及び関連事業を提供しています。

TOMODYの強み

株式会社TOMODYの主な事業内容

01 自社開発ライブ配信プラットフォーム‘WRIDGE LIVE’：

プロ品質の映像配信を手軽に・低コストで実現。スマートフォン向け縦型配信にも対応し、あらゆるカメラ搭載機器とクラウドに双方向接続が可能です。PTZカメラを利用した現地無人ライブ配信空間の構築、ドローン映像配信、ロボットからの映像配信にも対応しています。

02 ライブコマース事業：

AIによる自動画面切り替え・ズーム機能、遠隔地からの中継参加、ライブコマースのトータルサポート（撮影・配信支援、司会者派遣、運用支援等）を提供。TikTok Shopをはじめとしたプラットフォームでの配信実績があります。

03 配信スタジオ運営：

東京・水道橋と新潟・佐渡に4K配信も可能な自社スタジオを保有。「手ぶらで来てライブ配信ができる」環境を提供しています。また、配信スタジオをお客様のオフィスなどに構築するサービスも行っております。

04 発明力・技術力：

TOMODYは技術開発を積極的に行っており、WRIDGE LIVE、ライブコマースに関するさまざまな技術の特許取得を今後も進めていきます。2026年4月現在、国内特許6件、米国特許1件を取得しています。

社名：株式会社TOMODY [トモディ]

所在地（本社）：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-2-6 The corner 水道橋3F

所在地（佐渡支店）：〒952-1314 新潟県佐渡市河原田本町202番地

代表者：代表取締役 CEO 冨森健史

設立：2019年11月

事業内容：配信プラットフォーム事業、ライブコマース事業、配信スタジオ事業、オンラインレッスン事業

URL：https://tomody.co.jp/(https://tomody.co.jp/)

■WRIDGE LIVE

https://wridge.com

■ライブコマースチャンネル

うまいものJAPAN

公式YouTube:

https://www.youtube.com/@umaimono-japan

公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@umaimono.japan

公式instagram:

https://www.instagram.com/umaimono.japan

公式Facebook:

https://www.facebook.com/umaimono.japan

公式X

:https://x.com/umaimono_japan



えまもんJAPAN

公式YouTube:

https://www.youtube.com/@emamon-japan

公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@emamon_japan

公式instagram:

https://www.instagram.com/emamon.japan

公式Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576907395846

公式X

https://x.com/emamon_japan

■手ぶらで来てライブ配信が出来る、ライブ配信専用スタジオ

STUDIO WRIDGE Suidobashi

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目11-12 アイロン三崎町 4F

URL: https://studio.tomody.com/(https://studio.tomody.com/)

STUDIO KURA / STUDIO WRIDGE SADO

〒952-1314 新潟県佐渡市河原田本町202番地 インキュベーションセンター河原田本町内

URL: https://studio.wridge.com/sado/(https://studio.wridge.com/sado/)

■その他、TOMODYの各種提供サービスの詳細はこちら

URL: https://landing.tomody.com/(https://landing.tomody.com/)

【本件に関するお問い合わせ先】

TOMODY PR事務局：担当 桂

https://tomody.co.jp/contact/(https://tomody.co.jp/contact/)