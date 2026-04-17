2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ開催決定！
圧倒的なビジュアルと存在感で一躍注目を集めたチャン・ハヌムが、日本でファンミーティング「2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ」を開催することが決定した。
チャン・ハヌムは、話題のサバイバルオーディション番組『BOYS PLANET 2』への出演を通じて、その端正なルックスに加え、安定感のある高い歌唱力と洗練されたパフォーマンスで強烈な印象を残し、多くのファンを魅了。次世代を担う存在として高い関心を集めている。
本イベントは、“BBZ”と呼ばれるファンに向けたタイトル「To My Spring, BBZ」の通り、チャン・ハヌムとファンが特別な時間を共有するファンミーティング。ここでしか見ることのできない姿にも期待が高まる。
公演は2026年5月31日（日）、東京・板橋区立文化会館 大ホールにて開催予定。チャン・ハヌムの魅力を間近で体感できる貴重な機会となりそうだ。
【イベント情報】
[日程] 2026年5月31日（日）
[会場] 東京・板橋区立文化会館 大ホール
[時間] 1部 : 13:00（開場）14:00（開演）/ 2部 : 17:00（開場）18:00（開演）
[金額]
一般チケット：12,800円（税込）指定席
アップグレードチケット：4,800円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能
当日チケット：13,900円（税込）※発生した場合のみ
※未就学児入場不可
※アップグレードチケットのお申し込み方法・期間等の詳細は後日発表いたします。
[特典]
★ご来場者全員特典★
・未公開フォトカードプレゼント
※各公演ごとに異なる絵柄になります。
・各公演終了後、お見送り会へご招待
★アップグレードチケット特典★
・アップグレードチケット専用優先レーン入場
・直筆サイン入りポスター プレゼント（各公演抽選で20名ずつ）
・直筆サイン入りチェキ プレゼント（各公演抽選で10名ずつ）
・公演終了後、ツーショット撮影会へご招待（各公演抽選で50名ずつ）
※お客様の携帯電話でスタッフが撮影いたします。
※画面録画、ライブフォト、アプリを使用しての撮影は禁止いたします。撮影前にお客様の携帯電話を確認させていただきます。
※原則として撮り直しは行いません。
※お客様、アーティストの立ち位置は指定となります。
※アーティストのみでの撮影はできません。
※撮影会の録画・録音などの行為は一切禁止とします。違反行為が発覚した場合はデータの削除及び強制退場になりますので、あらかじめご了承ください。
※撮影会場内へアイテムやボードやうちわ等をお持ち込みいただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。
※各公演終了時にスクリーンにご当選者様の座席番号を発表する予定です。
※発表方法は状況により変動する可能性がございます。
・未公開フォトカードプレゼント
※来場者全員特典のフォトカードとは異なる絵柄になります。
※各公演ごとに異なる絵柄になります。
・各公演終了後、ハイタッチ会へご招待
【チケット情報】
◼ぴあ先行販売（抽選）
[申し込み期間]
2026年4月20日 (月) 12:00～2026年4月26日 (日) 23:59
[当落選確認・入金期間]
2026年4月29日 (水) 18:00～2026年5月3日 (日) 23:59
※各公演につき最大4枚まで
◼︎一般販売
[販売期間]
2026年5月16日（土）10:00~
※各公演につき最大4枚まで
[主催] 株式会社HUB JAPAN
[主管] 株式会社Eighty6 Entertainment
[企画] 株式会社NURIM
[協力] ES NATION
【お問い合わせ】
株式会社NURIM（公演関連）
info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）