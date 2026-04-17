2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ開催決定！

株式会社HUB JAPAN

圧倒的なビジュアルと存在感で一躍注目を集めたチャン・ハヌムが、日本でファンミーティング「2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ」を開催することが決定した。

チャン・ハヌムは、話題のサバイバルオーディション番組『BOYS PLANET 2』への出演を通じて、その端正なルックスに加え、安定感のある高い歌唱力と洗練されたパフォーマンスで強烈な印象を残し、多くのファンを魅了。次世代を担う存在として高い関心を集めている。

本イベントは、“BBZ”と呼ばれるファンに向けたタイトル「To My Spring, BBZ」の通り、チャン・ハヌムとファンが特別な時間を共有するファンミーティング。ここでしか見ることのできない姿にも期待が高まる。

公演は2026年5月31日（日）、東京・板橋区立文化会館 大ホールにて開催予定。チャン・ハヌムの魅力を間近で体感できる貴重な機会となりそうだ。



【イベント情報】

[日程] 2026年5月31日（日）

[会場] 東京・板橋区立文化会館 大ホール

[時間] 1部 : 13:00（開場）14:00（開演）/ 2部 : 17:00（開場）18:00（開演）

[金額]

一般チケット：12,800円（税込）指定席

アップグレードチケット：4,800円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能

当日チケット：13,900円（税込）※発生した場合のみ

※未就学児入場不可

※アップグレードチケットのお申し込み方法・期間等の詳細は後日発表いたします。



[特典]

★ご来場者全員特典★

・未公開フォトカードプレゼント

※各公演ごとに異なる絵柄になります。

・各公演終了後、お見送り会へご招待



★アップグレードチケット特典★

・アップグレードチケット専用優先レーン入場

・直筆サイン入りポスター プレゼント（各公演抽選で20名ずつ）

・直筆サイン入りチェキ プレゼント（各公演抽選で10名ずつ）

・公演終了後、ツーショット撮影会へご招待（各公演抽選で50名ずつ）

※お客様の携帯電話でスタッフが撮影いたします。

※画面録画、ライブフォト、アプリを使用しての撮影は禁止いたします。撮影前にお客様の携帯電話を確認させていただきます。

※原則として撮り直しは行いません。

※お客様、アーティストの立ち位置は指定となります。

※アーティストのみでの撮影はできません。

※撮影会の録画・録音などの行為は一切禁止とします。違反行為が発覚した場合はデータの削除及び強制退場になりますので、あらかじめご了承ください。

※撮影会場内へアイテムやボードやうちわ等をお持ち込みいただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。



※各公演終了時にスクリーンにご当選者様の座席番号を発表する予定です。

※発表方法は状況により変動する可能性がございます。

・未公開フォトカードプレゼント

※来場者全員特典のフォトカードとは異なる絵柄になります。

※各公演ごとに異なる絵柄になります。

・各公演終了後、ハイタッチ会へご招待



【チケット情報】

◼ぴあ先行販売（抽選）

[申し込み期間]

2026年4月20日 (月) 12:00～2026年4月26日 (日) 23:59

[当落選確認・入金期間]

2026年4月29日 (水) 18:00～2026年5月3日 (日) 23:59

※各公演につき最大4枚まで



◼︎一般販売

[販売期間]

2026年5月16日（土）10:00~

※各公演につき最大4枚まで



[主催] 株式会社HUB JAPAN

[主管] 株式会社Eighty6 Entertainment

[企画] 株式会社NURIM

[協力] ES NATION



【お問い合わせ】

株式会社NURIM（公演関連）

info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）