【エンタメ業界】知っておきたい！音楽に関する重要判例を学ぼう！5/11（月）無料セミナー「エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生と考える判例研究 Season2」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月11日（月）、エンタテインメント業界や映像業界で働くクリエイターの方や、これからそれらの業界をめざす方々を対象に、無料のオンラインセミナー「エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生と考える判例研究 Season2 Case1～音楽に関する判例～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173557/?rls)」を開催します。



時代や環境の変化に伴い、制作に対する考え方から制作そのもの、提供方法、働き方、法律、権利にいたるまで、エンタメ業界は日々目まぐるしく変化しています。そんな変化の激しいエンタメ業界で活躍していくためには、重要な判例について知っておくことも大切です。C&R社では、弁護士＆プロデューサーとして自らもエンタメ業界で活躍されている四宮隆史氏を講師にお迎えし、クリエイターの皆さまに知ってほしい事例について、判例を基にわかりやすく解説したセミナーシリーズを開催します。様々な考え方があり、答えが一つではない問題に対して、制作者としてご自身がどのように向き合い、何を表現していきたいのかを考える一助としてください。



第1回では、音楽に関する判例を取り上げます。裁判では、どんなことが論点となり、どのような判決となったのか。過去の判例を具体的に読み解くことで理解を深めていきましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜こんな方にオススメ＞

・エンタテインメント業界で働いている方

・映像、放送業界をめざしている方

・クリエイターの方

エンターテインメントロイヤー&プロデューサー・四宮隆史先生と考える判例研究 Season2Case1～音楽に関する判例～

■日時

2026年5月11日（月） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

四宮隆史（しのみや・たかし）氏

E&R総合法律会計事務所 弁護士

慶應大学経済学部卒。テレビディレクターとして勤務した後、司法試験を受験し2003年に弁護士登録。現在、E&R総合法律会計事務所の代表弁護士として映画、音楽、放送、広告等の各種プロジェクトのリーガルアドバイザーを務める一方、脚本家・福田靖（『HERO』『ガリレオ』『龍馬伝』等）、映画監督・深田晃司（『淵に立つ』等）らを擁するエージェント会社、株式会社CRG（Creative Guardian）を創設し、映画・ドラマの企画製作にも携わる。非営利団体「action4cinema」（共同代表・是枝裕和、諏訪敦彦）の事務局長として映像業界の労働環境保全やスタッフ・クリエイターの権利保護等のための提言や活動も行っている。



▼E&R総合法律会計事務所｜恵比寿のエンタテインメント・著作権・弁護士相談（er-law.biz）

https://www.er-law.biz/



■対象

・エンタテインメント業界で働いていらっしゃる方々

・映像、放送業界をめざしている方

・クリエイターの方



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173557/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173557/?rls)

※締切：2026年5月11日（月）20：00





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「四宮隆史先生と考える判例研究」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)





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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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