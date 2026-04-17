アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』第二弾描き下ろしキャラクタービジュアル『鶴丸国永 イメージオンアイスver.』解禁！

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『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会は、2026年10月に国立代々木競技場 第一体育館にて開催するアイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」に向けて、描き下ろしのキャラクタービジュアル『鶴丸国永 イメージオンアイスver.』を公開いたしました。

■「静」と「動」が共鳴する、白銀の「鶴丸国永」

公開された『鶴丸国永 イメージオンアイスver.』は、刀剣乱舞ONLINEの原作スタッフより本公演のために描き下ろされた特別な「鶴丸国永」の姿です。

平安の銘刀、鶴丸国永。

日々「驚き」を求める鶴丸国永が、銀盤という新たな舞台で至高の一瞬を刻む姿を描いています。

氷飛沫を舞い上げ、白銀の髪と白装束を翻して滑走する鶴丸国永の姿からは、フィギュアスケート特有の圧倒的なスピード感や臨場感が感じられ、観る者を「氷上の本丸」へと誘います。

■「身体表現」の極致へ ── オリジナル衣装への期待

本描き下ろしはイメージビジュアルとなります。公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装をお届けいたします。

刀剣乱舞が、次に挑むのは「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」です。

銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」が、これまでにない感動と「驚き」をお届けします。どうぞご期待ください。

■公演情報

タイトル：刀剣乱舞 - ICE BLADE -

開催日程：2026年10月3日(土)・10月4日(日)

会場：国立代々木競技場 第一体育館

原案：『刀剣乱舞ONLINE』より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

公式サイト：https://toukenranbu-iceblade.jp/

公式X：@iceblade_touken(https://x.com/iceblade_touken)

《パブリシティお問い合わせ》

『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会

担当者：梅澤・丹羽

Mail：press＠toukenranbu-iceblade.jp

《公演に関するお問い合わせ》

ソーゴー東京 03-3405-9999 月～土12:00～13:00／16:00～19:00 ※日曜祝日を除く

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会