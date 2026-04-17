mememe先生の描き下ろし＆公式イラストを使用した新作グッズが好評発売中！「BLアワード2026」総合コミック部門1位に輝いた『太郎 DON’T ESCAPE!』のグッズも♪

株式会社Ａ３

mememe先生の大人気BL作品『太郎 DON’T ESCAPE!』＆『ロックンロール』の新作グッズが、通販サイト「eeo Store online」とeeo Store 池袋本店で好評発売中です！

新作グッズには、『太郎 DON’T ESCAPE!』と『ロックンロール』の公式イラストはもちろん、mememe先生による貴重な描き下ろしイラストを使用したアイテムが6アイテム19種登場。

今回、新作グッズが発売中の『太郎 DON’T ESCAPE!』は、2026年4月17日(金)に発表された「BLアワード2026」（主催：株式会社サンディアス）にて総合コミック部門1位を受賞した今話題の作品です！

思わずコレクションしたくなる新作グッズの数々をご紹介します。

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/7482?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1107(https://eeo.today/store/101/title/7482?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1107)

【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始日：2026年2月10日(火)～

■販売場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7482?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1107)

＜店舗＞

■販売開始日：2026年3月24日(火)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。

グッズ一覧

・缶バッジ（全4種） ※ブラインド

・アクリルカード（全8種） ※ブラインド

・アクリルスタンド（全2種）

・アクリルスタンドプレート（全2種）

・パーツ付きアクリルキーホルダー（全1種）

・キャラクリアケース（全2種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをお選びいただけます。

通販も対象！ 購入特典はイラストカード（全3種）!!

『太郎 DON’T ESCAPE!』『ロックンロール』の新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント！

缶バッジ（全4種） ※ブラインド

大きさ約5.7cmの缶バッジには、描き下ろしイラスト＆公式イラストを使用！ 2作品に登場するカップルの微笑ましい様子をクローズアップしました。

アクリルカード（全8種） ※ブラインド

アクリルカードはおよそ7cm×9cmという手頃な大きさで、しっかりした厚みのあるアクリル製のカード。描き下ろしイラストと作品のカラー絵を使用しました！

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アクリルスタンド（全2種）

全身イラストを楽しめるアクリルスタンドは、どこにでも飾りやすい縦横最大15cm。それぞれのカップルが笑顔で向き合う姿に、思わず目が釘付けになること間違いなし！

アクリルスタンドプレート（全2種）

大きさおよそ12cm×12cm以内（組み立て前）のアクリルスタンドプレート。原作コマが描かれたパーツを、作品タイトルがデザインされた台座に差し込んで完成させる、組み立てタイプのアイテムです！

パーツ付きアクリルキーホルダー（全1種）

大きさおよそ6cm×5cm以内のアクリルキーホルダーに、ミニパーツがついたグッズ。ミニパーツには、2人を繋ぐ「ウルフマン」の姿が♪ カバンにつけてお出かけを楽しむもよし、お部屋に飾って眺めるもよし、のグッズです。

キャラクリアケース（全2種）

キャラクリアケースは、イベントのチケットやポストカードなど、A5サイズ（およそ16 cm×22cm）以内の用紙をしまっておくのに役立つ硬質クリアケースです。

実用アイテムとしてはもちろん、飾って眺めるアイテムとしても魅力的！

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mememe先生プロフィール

2024年9月に漫画家としてデビュー。

2025年8月には『FAVORITES フェイバリッツ』（トーチコミックス／リイド社 刊）が発売され、その後『太郎 DON’T ESCAPE!』（H&C Comics iHertZ Series／大洋図書 刊）、『ロックンロール』（栞／大洋図書 刊）と次々にコミックスが発売。

そして、2026年には『太郎 DON’T ESCAPE!』が商業BLの祭典「BLアワード」で総合コミック部門1位を受賞するなど、新進気鋭の作家として注目されています。

『太郎 DON’T ESCAPE!』書誌情報

＜発売日＞

2025年12月1日(月)

＜販売価格＞

790円（税抜）／869円（税込）

＜あらすじ＞

内気な高校生・太郎は、親友と疎遠になり誕生日も一人ぼっち。

寂しさから始めたSNSで出会った「アイ」に惹かれ、誕生日に会う約束をするが、現れたのは着ぐるみ姿の男で!?

作品ページ：https://bs-garden.com/product/00091/

『ロックンロール』（上・下）書誌情報

＜発売日＞

2026年1月20日(火)

＜販売価格＞

780円（税抜）／858円（税込） ※上下巻同価格

＜あらすじ＞

揺れて転がる

幼なじみで親友で？ すこやかなる日常

高校生の真山と佐山。

幼なじみで親友で、何をするにも一緒のふたり。

しかし最近、なんだか佐山がモテている…？

ニコイチ幼なじみ 日常の中に変化の兆し

作品ページ：https://shiori-on.com/product/rockandroll

(C)mememe/大洋図書

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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