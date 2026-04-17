埼玉のe-sportsチーム「Arneb」から2名のVtuberデビュー！！

株式会社LeGAME猫調 べるん 卯調 かぐや

株式会社LeGAMEが、e-sportsを応援するVTuberとして進めてきたプロジェクトから、初めてArneb所属ストリーマーとして「猫調 べるん（ねこしら べるん）」と「卯調 かぐや（うつき かぐや）」の2名が、4月24日（金）より本格デビューします。当日は、YouTube初配信をリレー方式で行いe-sportsの魅力を広める新人VTuberの一人としてe-sportsとチームArnebの魅力を全国に発信していきます。

【初配信スケジュール】

猫調 べるん 4月24日（金）20:00～21：00

YouTube：https://www.youtube.com/@nekoshira_berun

卯調 かぐや 4月25日（土）20:00～21：00

YouTube：https://www.youtube.com/@卯調かぐや(https://www.youtube.com/@%E5%8D%AF%E8%AA%BF%E3%81%8B%E3%81%90%E3%82%84)

猫調 べるん（ねこしら べるん）

宇宙一可愛いけもみみの女の子🐾猫調べるんだよ.′.′ べるん王国を作ろうともくろんでいる .′.′ 只今王国建設中( ܸ ⩌⩊⩌ ܸ )

誕生日：8月21日

身 長：150cm

イラスト：ももまろん様 @momomaro_n(https://x.com/momomaro_n)

Live 2D ：Roar様 @roar_gao(https://x.com/roar_gao)

YouTube：https://www.youtube.com/@nekoshira_berun

X：https://x.com/nekoshira_berun

twitch：https://www.twitch.tv/nekoshira_berun

マシュマロ：猫調べるんにマシュマロを投げる(https://marshmallow-qa.com/uflh4a1aou675if?t=moFNC5&utm_medium=url_text&utm_source=promotion)

卯調 かぐや（うつき かぐや）

あるじー！初めましてっꪔ̤̫ 月から来ました！卯調かぐやです。今月デビュー予定の新人Vtuber！地球のeスポーツ文化が大好き！借金返済のために出稼ぎに来たはずだったんだけど…ゲームが楽しすぎて、もう月には帰れないよ～！

誕生日：9月25日

身 長：148cm

マ マ：馬車馬よしかず様 @sigm(https://x.com/_sigm_)

YouTube：https://www.youtube.com/@卯調かぐや(https://www.youtube.com/@%E5%8D%AF%E8%AA%BF%E3%81%8B%E3%81%90%E3%82%84)

X：https://x.com/utsuki_kaguya

マシュマロ：卯調かぐやにマシュマロ(https://marshmallow-qa.com/kjiozg4p7p2b2ce?t=qBQMVf&utm_medium=url_text&utm_source=promotion)

e-sportsチーム「Arneb」とは？

運営母体「株式会社LeGAME（2009年設立、資本金5,000万円、代表取締役 向 雄大）」が運営するe-sportsチーム。2022年1月17日にチームが発足。Arnebとはうさぎ座の恒星の名前からとっており、うさぎをモチーフとした、「あるらび」というマスコットもいる。過去の戦績としては、クラッシュロワイヤル部門「2023年世界3位」、第五人格部門「COA世界大会2年連続出場、2024年秋季大会準優勝」、APEX Legends「2025年ALGSアメリカ大会セミファイナル出場」。