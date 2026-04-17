投票２万超の人気イベント「BLアワード2026」フロンティアワークスから今年も上位入賞！

株式会社アニメイトホールディングス

アニメ、コミック、3DCGライブなどコンテンツの企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都板橋区、代表取締役社長：辻 政英）は、自社のBLレーベル「Daria（ダリア）」の小説とコミックスが「BLアワード2026」に入賞したことをご報告いたします。

■「BLアワード」は読者が創り上げる賞レースだから熱い！

今や一過性のブームではなく、2020年代の電子書籍市場をけん引する収益エンジンとなったBLは特別ではない、当たり前のエンタメとして定着しています。「BLアワード」は前年に発売されたBL作品からノミネートされた作品に読者が投票することで決まる賞です。BLファンの作家やキャラクターへのロイヤリティの高さに支えられ、2009年のスタート時の３０倍にまで有効投票数は伸び、ここ数年は２万票超えの高水準を維持しています。

「BLアワード2026」の投票総数は33万票と、今年も多くの読者がノミネート作品に投票してくださいました。

BLアワード2026

https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/

■フロンティアワークスの入賞作品

◎小説部門 １位『天官賜福 4』著者・墨香銅臭 絵・日出的小太陽 訳者・鄭穎馨

（概要・あらすじ）

４年連続の１位受賞！

アジアを中心に全世界でファンを獲得し、日本語翻訳版小説は累計50万部を突破した大ヒット中国BL小説。架空の古代中国を舞台とした美しく壮大な世界観の中で、主人公・謝憐（シエ・リェン）を巡る800年にわたる物語が紡がれます。2018年のWEB連載完結後も、漫画・アニメなどのメディアミックスが展開されており、その人気は勢いを増し続けています。日本では2021年にアニメが上陸し、大きな話題となりました。

(商品情報)

1～5巻大好評発売中。最終6巻 （通常版、特装版）2026年7月15日頃発売予定

通常版定価:2,530 円（税込）特装版価格:９,900 円（税込） レーベル：ダリアシリーズユニ

◎エモーショナル部門３位『コントラディクト 2』著者・大島かもめ

（あらすじ）

消防士の矢島と鳥飼は犬猿の仲だったが、ついに恋人に。以前はつねに喧嘩腰な矢島だったが、鳥飼がほかの男と話していると嫉妬したり、お互いの家で体を重ねて朝まで過ごしたり…と、以前とは違う甘い関係が続いていた。そんな中、鳥飼だけにレスキュー隊配属の内示が出る。しかし鳥飼は、矢島にそのことを伝えるキッカケを見つけられずにいて――…。

(商品情報)

1～2巻大好評発売中。定価：858円(税込) レーベル：ダリアコミックス

ドラマCD 2026年4月22日(水)発売予定（発売元：フィフスアベニュー）

◎エモーショナル部門15位『アーサー・ラザフォード氏の遅すぎる初恋』著者・鮭田ねね 原作・名倉和希（キャラクター原案：逆月酒乱）

（あらすじ）

ある事件が原因で高校教師を辞めた時広。気落ちする中、友人の紹介で国際企業の支社長であるアーサーに日本語を教えることに。映画俳優のようにハンサムで何をしてもスマートなアーサーに、時広はドキドキしてばかり。一方、実はゲイでプレイボーイのアーサーは、タイプではない時広に最初は興味をそそられずにいたけれど…!?

(商品情報)

コミックス・原作小説大好評発売中。

定価：891円(税込) レーベル：ダリアコミックス

■BLレーベル「Daria（ダリア）」について

BLレーベル「Daria（ダリア）」は、「あなたの毎日を彩る、“恋”を届けるBLレーベル」をコンセプトに、1997年の雑誌創刊以来、25年以上にわたり読者および作家の皆様に支えられながら、数多くのBL作品を刊行してまいりました。

国内作家による珠玉の作品に加え、海外BL作品の日本語翻訳版やコミカライズ、タテヨミ漫画の書籍化など、日本の読者に親しみやすい形で丁寧にローカライズを行い、時代のニーズを捉えた多彩なラインナップを展開しております。また、アニメイトグループの各社と連携し、ドラマCD化などの音声コンテンツの展開や、作家サイン会、POP UPイベントなどのリアル施策も積極的に実施しています。

さらに近年では、クラウドファンディングによる「駅広告応援プロジェクト」など、読者と作品をつなぐ参加型企画にも取り組み、より身近に作品を感じていただける機会の創出に努めております。

Dariaはこれからも、物語を通じて皆様の日常にときめきを添え、読者および作家の皆様とともにBL文化を盛り上げる架け橋となることを目指してまいります。

ダリア公式HP：https://www.fwinc.jp/daria/

ダリア公式X：https://x.com/daria_fwinc

ダリア公式Instagram：https://www.instagram.com/daria_fwinc/

■権利表記

(C)Mo Xiang Tong Xiu/tai3_3_/JJWXC/FW

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(C)NENE SHAKEDA/WAKI NAKURA/FW