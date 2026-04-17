ジムニー用 ロゴ刻印入りレザーキーケースを発売。大人のカーアクセサリー

株式会社ラスター

株式会社ラスターが運営するBeyondJAPANは、新商品となるロゴ刻印入りレザーキーケースを発売いたしました。

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https://shop.beyond-jpn.com/products/bekey?_pos=1&_sid=a92d8a967&_ss=r(https://shop.beyond-jpn.com/products/bekey?_pos=1&_sid=a92d8a967&_ss=r)

日常的に持ち歩くスマートキーを、より上質に、そしてスタイリッシュに。本製品は、質感の良いレザーを使用し、BEYOND JAPANのロゴを刻印で表現したキーケースです。

プリントではなく刻印仕上げとすることで、使い込むほどに風合いが増し、革ならではの経年変化を楽しむことができます。シンプルなデザインながら存在感があり、車好きのライフスタイルに自然に溶け込むアイテムに仕上げました。

また、キー本体をしっかり保護する設計とし、日常使用で発生する傷や汚れを軽減。実用性とデザイン性を兼ね備えた仕様となっています。

カスタムカーだけでなく、日常の小物にもこだわりたいユーザーへ。

BEYOND JAPANが提案する、新たなカーアクセサリーです。

BEYONDデモカー

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【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821