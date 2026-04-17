『枯れた花に涙を』 POP UP SHOPがアニメイト池袋本店1FにてOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、『枯れた花に涙を』の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=112973

【イベント情報】

イベント名：『枯れた花に涙を』 POP UP SHOP

開催期間：2026年5月15日(金)～5月31日(日)

開催場所：アニメイト池袋本店1F

【ご購入者様特典】

【合同フェア】

【販売商品】

ホログラムカンバッジ(ランダム）

価格：715円(税込)

セット：8,580円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約Φ56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード(ランダム)

価格：715円(税込)

セット：8,580円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約W86mm×H54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

証明写真風チャーム(ランダム)

価格：715円(税込)

セット：4,290円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約30mm×35mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム)

価格：880円(税込)

セット：7,040円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約50～60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックデザイン風アクリルマグネット(ランダム)

価格：990円(税込)

セット：5,940円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約H80mm×W55mm×D5mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません

ハート型アクリルキーホルダー

価格：各990円(税込)

種類数：全2種

サイズ：全高約50mm

アクリルコースター

価格：各1,320円(税込)

種類数：全2種

サイズ：約90mm×90mm

デカアクリルスタンド

価格：2,420円(税込)

種類数：全1種

サイズ：全高約H180mm

ミニアクリルアート

価格：各2,750円(税込)

種類数：全3種

サイズ：B6

ハートミラー

価格：1,650円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約115mm×160mm

フレークシールセット

価格：1,870円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約40mm

クリアポーチ

価格：2,310円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W170mm×H140mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003595

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

LINEマンガ 枯れた花に涙を (C)GAE. All rights reserved.

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売