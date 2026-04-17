大ヒット上映中『超かぐや姫！』麒麟・川島明が新時代のアニメーションに感動＆絶賛！作品の魅力をたっぷり語る特別インタビュー動画解禁！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次いだため、上映期間の延長および上映館の拡大を決定し、現在（4月13日時点）までに8週連続で週末動員ランキングTOP10入りするなど、その勢いはさらに増し続けている。

この度、麒麟・川島が本作を語る特別インタビュー映像を解禁！「口角は上がってるけど泣いてしまった」と絶賛する感動のシーンからお気に入りのライブシーン、本作ならではの楽しみ方など、魅力をたっぷりと語ります！

特別インタビューに登場したのは情報番組「ラヴィット」のMCとしてもおなじみの人気芸人、麒麟・川島明。普段あまりアニメを観ないという川島だが、本作の映像の美しさに「いまできるアニメの集大成」と感じるほどの衝撃を受けたという。そんな本作のハイライトのひとつと言えば、豪華ボカロPによる楽曲と仮想空間ならではの演出がふんだんに詰め込まれた圧巻のライブシーン。川島はNetflixで視聴した後に劇場でも鑑賞したそうで、「絶対スクリーンで見たほうがよかった」「楽曲の持っている力が映画館のほうが浴びれる」と劇場ならではのライブを“体感”する経験を推奨した。主人公のかぐや、酒寄彩葉と月見ヤチヨの3人がパフォーマンスを披露するシーンが印象的だったようで「見てるだけで楽しい」「ちょっと涙が浮かんでくるくらい尊い」と熱く語っている。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』オープニング映像を手掛けた山下清悟監督ならではの大迫力のアクションシーンについては「見ててめちゃくちゃ気持ちよかった」「バトルシーンだけでも2時間走れちゃうんじゃないか」と興奮気味に語れば、「友情・バトル・音楽・日常」など様々な要素が詰まった内容に「5本の映画を1発で見たよう」だと充実ぶりに驚いていた。

かぐやと彩葉が出会い、互いを理解していきながら深めていく関係性の描写については、様々な絆を描いたどの作品とも違う「どれでもない愛」を描いた作品であると分析。正反対のキャラクターの2人が絆を深めていく姿に「新しい愛のカタチを見て、単純に美しかった」と振り返り、劇中に散りばめられた秘密が明らかになる終盤には「口角は上がってるんだけど泣いてしまったという…単純に悲しいとか、嬉しいという涙ではなかった。この作品でないと流れない涙だった」と感動を噛みしめるように言葉を紡いでいた。

最後には総括として、1回目と2回目の鑑賞で変化する楽しみ方や、ハッピーエンドに向かってまっすぐに突き進むかぐやと彩葉を通して考える愛や幸せのカタチ、そしてなにより音楽やストーリーなど映画としての純粋な魅力を例に挙げつつ、自分自身の体験を引き合いに出しながら「見る人を選ばない」「アニメを見ないっていう人にこそ見てほしい」と推薦するメッセージを送って映像は締められている。

何回も鑑賞して新たな発見を楽しむリピーターはもちろん、春休み期間を経て10代の学生世代から家族連れまで幅広い層が劇場に訪れている本作。この映像をきっかけに気になったという人はぜひ劇場やNetflixで本作の魅力を体感してみてほしい。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929