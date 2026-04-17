JANET JACKSON JAPAN 2026 公式ダンスオーディションプロジェクト「Dance with Janet -Japan Edition-」が始動！！

株式会社エニー

世界的ポップアイコン、ジャネット・ジャクソンの来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」の開催にあわせ、世界的な振付師 RIEHATA監修で公式ダンスオーディションプロジェクト「Dance with Janet-Japan Edition-」の開催が決定いたしました。本企画は、SNSを通じて誰もが参加できる参加型ダンスプロジェクトであり、選ばれた参加者は 6月13日（土）Kアリーナ横浜での公演において実際にジャネット・ジャクソンと同じステージに立つことのできる、これまでにない特別な取り組みとなります。

■「Dance with Janet -Japan Edition-」企画概要

【応募資格】

・１人もしくはグループ（5名以下）の応募が可能です

・グループ応募の場合は、ファイナルステージ・公演日当日まで同一メンバーであること

・応募者が18歳未満の場合は、親権者の同意が必要となります

・オーディション参加ならびに本番出演にかかる旅費・宿泊費等、本企画に関する費用をご負担いただける方

・最終選考（5月下旬）、リハーサル、本番（6月13日（土）Kアリーナ横浜）に参加可能であること

【参加方法】

SNSプラットフォームである TikTok もしくは Instagram のご自身のアカウントから

” あなたらしい30秒～60秒のダンス動画 ” を投稿。

公式サイト内「Dance with Janet -Japan Edition-」特設ページ内エントリーフォームにて

必要事項の入力およびSNS投稿のURLリンクを入力し、応募完了！

【スケジュール（予定）】

2026年4月17日（金）18:00：応募受付開始

2026年5月10日（日）23:59：応募締切

2026年5月中旬：ファイナリスト／最終審査課題 発表

2026年5月下旬：ファイナルステージ（最終審査）

2026年6月13日（土）：Kアリーナ横浜 本番ステージ

【特典】

ファイナリスト： 6月13日（土）Ｋアリーナ横浜公演にご招待！

WINNERS： 6月13日（土）ジャネット・ジャクソンと同じステージへ！！

※詳しい応募方法・情報は JANET JACKSON JAPAN 公式サイト内特設ページをご確認ください。

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/dancewithjanet/

■企画の目的

本企画「Dance with Janet」は、ジャネット・ジャクソンが築いてきた音楽とダンスのカルチャーを、ファンが“観る側”から“参加する側”として体感できる、これまでにない機会として提供することを目的としています。

同じステージに立つという特別な体験を通じて、アーティストとファンとの距離をより近づける、新しい参加型エンタテインメントの実現を目指しています。

また本企画は、ジャネット・ジャクソンが長年にわたり世界の音楽・ダンスシーンに与えてきた影響と、そのダンスパフォーマンスの歴史を次世代へとつなげていくことも重要な目的の一つです。世界的に評価されてきた振付や表現を体験型コンテンツとして発信することで、長年築いてきた素晴らしいダンスカルチャーを未来へと継承していきます。

■「Dance with Janet -Japan Edition-」監修

本企画の監修として世界的なダンサー／振付師である“RIEHATA”が担当します。

RIEHATA プロフィール

1990年8月9日、新潟県生まれ。

日本を代表するダンサー、コレオグラファー、アーティスト。

Chris Brownの振付を筆頭に、BTS、G-DRAGON、LISA （BLACKPINK）、TWICE、PSYなどK-POPの振付でも活躍。

国内では EXILE、King & Prince、Nissy、BE:FIRSTなどのヒット作品の振付を手掛ける。

韓国の人気番組 「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER3」に

“RHTokyo”として出演、韓国のアワード「MMA2025」にG-DRAGONと共演するなど国内外で人気を博している。

≪公演開催概要≫

■タイトル

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜 Dance with Janet-Japan Edition-本番ステージ

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ

■チケット発売

プレイガイド２次先行：2026年4月15日(水) 18:00～4月19日(日) 23:59

【チケットぴあ】

https://w.pia.jp/t/janetjackson-2026/

【イープラス】

https://eplus.jp/janetjackson/

【ローソンチケット】

https://l-tike.com/janetjackson2026/

【CNプレイガイド（神戸公演のみ）】

https://cnplayguide.com/janetjackson2026/

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席：35,000円（税込）

・SS席（着席指定）：35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式サイト

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

「Dance with Janet -Japan Edition-」特設ページ

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/dancewithjanet/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr

■ジャネット・ジャクソン プロフィール

ジャネット・ジャクソンと、故マイケル・ジャクソンを含む彼女の兄弟たちは、何十年にもわたり、その卓越したパフォーマンスと芸術性で世界中の聴衆を魅了してきました。

音楽一家の一員として、ジャネット・ジャクソンはソロ活動でも活躍を続けています。

全世界累計1億6,000万枚以上のレコードセールスを誇り、『Control』『Rhythm Nation 1814』『janet.』『The Velvet Rope』『All for You』など、音楽史に名を刻む名作を次々と生み出してきた、まさに“クイーン・オブ・ポップ”と称される存在。Billboard Hot 100では10曲のNo.1シングルを獲得し、女性アーティストとして歴史的な記録を数多く樹立。グラミー賞をはじめとする数々の音楽賞を受賞し、現在もなお第一線で活躍し、精密なダンスパフォーマンスとメッセージ性の高い作品を通じ、多くのアーティストに影響を与え続けています。



■ お問い合わせ

主催：JANET JACKSON JAPAN 2026実行委員会

公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

TEL：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）