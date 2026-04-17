BLアワード2026「春めくストーリー賞」受賞作『春のデジャヴに踊れ』続編連載スタート!!　受賞記念キャンペーンも開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、人気BLコミックス『春のデジャヴに踊れ』（著：おどる）がBLアワード2026総合コミック部門「春めくストーリー賞」を受賞したことを受け、当初予定を早めて続編の連載を2026年4月30日（木）より開始することをお知らせいたします。

B's-LOVEY COMICSのスマッシュヒット作『春のデジャヴに踊れ』がこの度、BLアワード2026総合コミック部門で「春めくストーリー賞」を受賞しました！

読者からの多大な応援に感謝を込めて、今夏スタートを予定していた『春のデジャヴに踊れ』続編の連載開始を4月に繰り上げることを決定しました。また受賞を記念したリーフレットプレゼントキャンペーンも開催いたします。

『春のデジャヴに踊れ』あらすじ

同じ面影に恋をした。

進路に悩む大学生の晃介（こうすけ）が、母の遺した社交ダンススタジオで出会ったのは、大人の余裕と色気を兼ね備えたアラサー・サラリーマンの淳（じゅん）。

社会人と大学生。異性愛者の同性同士。

恋愛には発展しなさそうな二人なのに、社交ダンスをきっかけに、晃介が淳に憧れを抱いてしまう。

淳は晃介を優しく気にかけ、二人の距離は縮まっていくが、亡くなった母とそっくりの顔を持つ晃介は、あることに気づく。

──淳は母のことが好きだったのかもしれない。

淳の優しさは母のため……そう思うと切なくて、晃介は、やがて大胆な行動に出る──。

初めてを知るばかりの恋を花束のように抱きしめる。

大人になろうと背伸びをした、春めく“歳の差”ラブ。

BLアワード2026「春めくストーリー賞」受賞！

BLアワードは、株式会社サンディアスが運営するBL情報サイト「ちるちる」上で年に一度、BL作品最高峰をファン投票で決めるBL総選挙です。

BLアワード2026では、2025年に発売された商業BL作品の中から、最も輝いていた作品が選出・発表されました。

『春のデジャヴに踊れ』は、その余白を楽しめるストーリー展開など多くの魅力によって、たくさんの口コミや評価を獲得。

新人作家のデビュー作ながら、BLアワード2026総合コミック部門で「春めくストーリー賞」を受賞いたしました。

『春のデジャヴに踊れ』続編は2026年4月30日（木）10時から配信スタート!!

当初2026年夏ごろを予定しておりました『春のデジャヴに踊れ』続編は、受賞の報を受けて2026年4月30日（木）10時に連載開始日程を早めました。コミックスの続きの1話目である第6話がB’s-LOVEY COMICSのHPで無料公開されます。

B’s-LOVEY COMICSのHPでは、毎月30日に連載中の作品の最新話を全ページ無料公開しています。この機会に“社交ダンスBLの新たな金字塔”の春デジャの続きを、是非リアルタイムでお楽しみください。

続報は、B’s-LOVEY COMICSのX（@BSLOVEY(https://x.com/BSLOVEY)）やHP、またはおどる先生のX（@odoru_9973(https://x.com/odoru_9973)）をフォローしてお待ちください。

『春のデジャヴに踊れ』4Pリーフレットプレゼントキャンペーン開始

B’s-LOVEY COMICS公式HP :https://bslovey.com/毎月無料連載公開中！

「春めくストーリー賞」受賞を記念して、『春のデジャヴに踊れ』コミックスを対象書店でご購入いただいた方に、「描きおろし4Pリーフレット」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

この機会に是非コミックスをご購入いただき、描きおろし漫画がみっちり3ページ収録されたリーフレットをお楽しみください。

キャンペーン実施期間：2026年4月17日（金）～リーフレット在庫がなくなるまで

詳しくは以下から。

https://bslovey.com/news/harunodejavuniodore/entry-32605.html

※リーフレットがなくなり次第、本キャンペーンは終了となります。

※キャンペーンに関するお問い合わせは、上記サイト内をご確認ください。

人気BLボイスコミックチャンネル『＆GENTE（アンジェンテ）』でボイスコミック公開中！

『春のデジャヴに踊れ』ボイスコミックは、登録者数25万人超えの人気BLボイスコミックチャンネル『＆GENTE（アンジェンテ）』で本編全話を配信中です。

主演は斉藤壮馬（晃介役／受）、神尾晋一郎（淳役／攻）のお二人で、進路に悩む大学生と社会人アラサーダンサーの美しい恋模様を演じています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hip-jK43LbQ ]

『＆GENTE（アンジェンテ）』は、「声でたのしむ、好きが見つかる！」をテーマに、様々なBL漫画作品とボイスを組み合わせた動画を配信するBLボイスコミックチャンネルです。

&GENTE YouTube：https://www.youtube.com/@BL_andGENTE

公式X：https://x.com/BL_andGENTE

『春のデジャヴに踊れ』完全版 ボイスドラマも販売中！

音響にこだわって制作した『春のデジャヴに踊れ』完全版ボイスドラマも各プラットフォームで大好評販売中！

YouTubeでは未公開のシーン+コミックス描きおろし番外編のボイスが収録されています。

■ポケットドラマCD（音声版）販売ページ

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=143658

■カドスト.TV（動画版）販売ページ

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302512000635/

■Fantia（動画版／音声版／単話版）販売ページ

https://fantia.jp/fanclubs/490987/products?tag=%E6%98%A5%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B4%E3%81%AB%E8%B8%8A%E3%82%8C

■DLsite（動画版）販売ページ

https://www.dlsite.com/bl-drama/work/=/product_id/BJ02414352.html

■DLsite（音声版）販売ページ

https://www.dlsite.com/bl-drama/work/=/product_id/BJ02414351.html

書誌情報

レーベル：B’s-LOVEY COMICS

書名：春のデジャヴに踊れ

著者：おどる

定価：836円（本体760円＋税）

発売日：2025年3月14日（金）

判型：B6判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-738338-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000197/)

著者プロフィール

おどる

東京都出身。『春のデジャヴに踊れ』でデビュー。

X：https://x.com/odoru_9973

B's-LOVEY COMICSについて

毎日にハッピーエンドを。

「B’s-LOVEY COMICS」では、切なくてかわいい恋、苦くて甘い大人の恋など、多彩なBL作品が勢揃い。通勤途中、夕ご飯のあと、お風呂、あったかいベッドの中で……好きなときに好きなだけ、あなたの毎日にハッピーエンドをお届けします。

無料で読めるBLコミックサイト「B's-LOVEY COMICS」にて毎月30日にBL漫画を無料連載中！

コミックスは毎月15日頃発売。

B's-LOVEY COMICS：https://bslovey.com/

公式X：https://x.com/BSLOVEY