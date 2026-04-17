TVアニメ『東京リベンジャーズ』 POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月17日(金)よりTVアニメ『東京リベンジャーズ』 POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

池袋P´PARCO 3Fにて開催しておりましたTVアニメ『東京リベンジャーズ』 POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4652

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月17日(金)18:00～5月7日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカンバッジ(ブラインド)Selfie ver.

価格：660円（税込）

セット：7,260円（税込）

種類数：全11種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ブラインド)Selfie ver.

価格：550円（税込）

セット：4,400円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ブラインド)Selfie ver.

価格：440円（税込）

セット：3,520円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

プレートキーホルダー Selfie ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全8種

アクリルキーホルダー Selfie ver.

価格：各770円（税込）

種類数：全8種

デカアクリルスタンド Selfie ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全8種

アクリルスタンド Selfie ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全8種

硬質カードケースセット Selfie ver.

価格：各1,430円（税込）

種類数：全5種

ステッカーセット Selfie ver.

価格：各990円（税込）

種類数：全8種

ミニアクリルアート Selfie ver.

価格：各2,530円（税込）

種類数：全2種

ポストカードセット Selfie ver.

価格：各440円（税込）

種類数：全3種

※4枚セット

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4652

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年4月17日(金)18:00～5月7日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送



【権利表記】

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売