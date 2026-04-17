「お文具といっしょ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボ！4/25 (土)より、全国の「ドン・キホーテ」、「アピタ」店舗にて限定商品を発売開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は「お文具といっしょ」と株式会社サンリオのキャラクター『サンリオキャラクターズ』のコラボアイテムを製作。全国のドン・キホーテ店舗(一部店舗を除く)にて4月25日（土）より発売されます。

2月下旬に発売されたジャージ上下セットや刺繍トレーナーに続き、半袖ウェアやぬいぐるみバッグチャームなどの雑貨も登場します！

※店舗により入荷状況が異なります。

＜ウェア＞

見ているだけでほっこり癒されるゆるい作画がとってもかわいい、コラボイラストを用いたTシャツ2アイテムを発売します。

※可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付いてきます(ハート)

■半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

・種類：お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたま

・サイズ：M、L

■総柄半袖Tシャツ 税抜\1,999（税込\2,199）

・種類：お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたま

・サイズ：M、L

＜雑貨＞

思わず集めたくなるクリップセットとバッグに付けて一緒にお出かけしたくなるチャームが登場。毎日をちょっとだけ豊かで楽しくしてくれる2アイテムを発売します。

■ぬいぐるみクリップ（2個セット） 税抜\1,799（税込\1,979）

・種類：お文具さん×ハローキティ、お文具さん×マイメロディ、お文具さん×クロミ、お文具さん×シナモロール、プリンさん×ポムポムプリン、お文具さん×ポチャッコ、猫さん×タキシードサム、名も無き者×バッドばつ丸、子猫さん×ハンギョドン、ゼリーさん×ぐでたま

■ぬいぐるみバッグチャーム 税抜\1,999（税込\2,199）

・種類：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、ハンギョドン、ぐでたま

【発売商品取り扱い店舗】

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670568

(C) お文具 ／ 講談社

【『お文具といっしょ』とは】

「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。

講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど幅広いメディアで展開されています。

主なキャラクターは、お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの6人です。

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)