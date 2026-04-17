【燈の守り人×海上保安庁】デジタルコラボカードをTORECOで配布決定　全国16基の「のぼれる灯台」にて4月29日スタート

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。

このたび、株式会社TORECO（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大貫康喬）が運営するトレカ収集アプリ『TORECO(トレコ)』を舞台に、海上保安庁と『燈の守り人』のデジタルコラボが実現しました。

本コラボでは、TORECO上にて１基の灯台につき２種類のデジタルカードを入手することができます。ひとつは、海上保安庁がこれまで配布してきた「灯台カードDigital」。もうひとつは、『燈の守り人』オリジナルの灯台コラボカードです。これら２種類のカードが、同一のプラットフォーム上でダウンロードできるようになります。

なお、本サービスの対象となるのは、先ずは全国16基の「のぼれる灯台」となります。配布は2026年4月29日(水)よりスタートします。

TORECOとは

「スキを集めてもっと世界を楽しむ」を掲げるトレカ収集アプリ。

手軽にデジタルカードを収集、保存することができます。これまでに「温泉」「サウナ」「ラーメン」「寺社仏閣」などの幅広いジャンルで展開しています。

アプリのダウンロードはこちら

https://toreco.jp/app/

デジタルカード取得方法

１.灯台近辺に設置されたポスターから専用QRコードを読み取る

※ポスター画像はイメージです

２.以下の手順でカードを入手

のぼれる灯台一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/115_1_aa4e4388d9be75ba72d03fb97e29f1a0.jpg?v=202604170651 ]注意事項- 昼休み: 多くの灯台で12:00～13:00の間は参観が休止されています。- 最終受付: 参観終了時刻の15～30分前までに入場する必要があります。- 季節変動: 夏期（3月～9月）は終了時間が30分～1時間延長される場合があります。- 天候制限: 強風、豪雨、雷などの悪天候時は、安全のため急遽参観が中止されます。- 参観寄附金: 中学生以上は一律 300円（2026年時点）をお願いします。

お出かけの際は、公益社団法人「燈光会」の公式サイト

（https://www.tokokai.org/tourlight/）で当日の運営状況をご確認ください。

デジタルコラボカードは、今後も順次追加予定です。

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度までの活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」：日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリー。これまでに62の物語を制作。YouTubeにて全話無料配信中。【公式YouTube】@akarinomoribito(https://www.youtube.com/@akarinomoribito)

２.ボイスドラマ「逆光」：燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリー。これまでに５章を制作。FANBOXほか、各種配信サイトにて有料配信中。【公式FANBOX】https://akarinomoribito.fanbox.cc/

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」：ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。公式Xにて配信中。【公式X】＠akarinomoribito(https://twitter.com/akarinomoribito)

４.灯台音声ガイド：豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。voicyにて有料配信中。【voicy】https://x.gd/Zzjba

５.地域連携：該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619