【TAC教員採用試験】初めて受験対策をされる方向け、2027年合格目標＜入門セレクト本科生A（プレミアム）＞コースを新規開講／おトクな早割キャンペーンも実施中！
TAC株式会社
早期申込で割引が受けられるお得なキャンペーンも実施中。
詳細はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_select.html
Webサイト（教員採用試験講座） :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html
会社名：ＴＡＣ株式会社
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【入門セレクト本科生A（プレミアム）】とは？
「教職教養を必修科目として含む科目自由選択制コース」だから、多様な自治体・校種・教科・選考区分・教員経験有無別に対応！あなたに合った、あなたオリジナルのカリキュラムで合格へと導きます。
＜このコースの特徴＞
１.映像講義×個別指導で万全の受験対策ができる！
２.自由に科目を選べるから受講料は必要な分だけ！
３.面接・論文対策講義は試験種・教員経験別！さらに無制限実践練習付き
こんな方におすすめ！
→大学生や社会人で初めて本格的に受験対策をされる方
→受験自治体・選考区分に教職教養試験がある方
【2026/7/31（金）まで】早割キャンペーン実施中！
2027年合格目標「入門セレクト本科生A（プレミアム）」
3科目選択以上で通常受講料から３万円OFF！
早期のお申込みでおトクに受講できるチャンス！
この機会に是非お申込みください。
詳細はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_select.html
TAC教員講座の強み
教員採用試験の最新傾向を徹底分析したオリジナル教材・論文添削・面接指導で本試験まで手厚くフォロー。
さらに、大学等の教職課程・教育実習不要で教員免許を取得できる「教員資格認定試験」（小学校二種免許状 / 高等学校(情報)一種免許状）の対策コースも充実！ 難易度の高い1次記述試験や2次実践試験に特化したカリキュラムで、独学では難しい部分を手厚くサポート。近年問い合わせが増加しており、注目を集めている資格取得ルートとして人気です。
Webサイト（教員採用試験講座） :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin.html
会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html