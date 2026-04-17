TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』オープニングテーマ、エンディングテーマのノンクレジット映像解禁！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のTVアニメのオープニングテーマ・エンディングテーマのノンクレジット映像の情報を公開したことをご案内致します。

オープニングテーマ・エンディングテーマのノンクレジット映像解禁！

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』のノンクレジットオープニング映像、ノンクレジットエンディング映像を解禁いたしました。

◆ノンクレジットオープニング映像

「チャオチャオ（Ciao Ciao）」

アーティスト Sophia la Mode

作詞 北野ダリ

作曲・編曲 油布 賢一 a.k.a KENNY

◆ノンクレジットエンディング映像

「やわやわNERD 超FreQuency」

アーティスト：夢限大みゅーたいぷ

作詞：星銀乃丈

作曲・編曲：岡村大輔

ノンクレジットオープニング映像：https://youtu.be/E1LqTOWWymI

ノンクレジットエンディング映像：https://youtu.be/sngaHHSepmI

かわいい芽衣子たちの姿をお見逃しなく！

作品基本情報

あらすじ

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

放送情報

<放送情報>

2026年4月より放送

◆ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット（『ANiMAZiNG!!! 』枠）

┗ 2026年4月11日（土）より毎週土曜26：00 ～

◆BS日テレ

┗ 2026年4月13日（月）より毎週月曜23：00 ～

CAST

森田 芽衣子 cv. 菱川花菜

天宮 梨絵 cv. 白砂沙帆

鈴木 万里花 cv. 千春

中埜 音緒 cv. 根本京里

成海 みちか cv. 寺澤 百花

剛田 魔法桃鈴 cv. 前田 佳織里

ガオ cv. 斎藤 千和

ベルナ cv. 木花 藍

森田 水織 cv. 村上 奈津実

STAFF

原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）

監督：渡部穏寛

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

主題歌情報

＜オープニング主題歌＞「チャオチャオ（Ciao Ciao）」 Sophia la Mode（ソフィアラモード）

＜エンディング主題歌＞「やわやわNERD 超FreQuency」 夢限大みゅーたいぷ

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://ichijyoma-anime.com(https://ichijyoma-anime.com)

公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime(https://x.com/ichijyoma_anime))

Vtuber活動実施中！

マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marikabelltree(https://www.youtube.com/@marikabelltree)

推奨ハッシュタグ

「#まんきつ暮らし」

原作情報

原作コミックス第1～4巻好評発売中！

原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/(https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/)

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ