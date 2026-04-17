アーティストの作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作「布袋寅泰」2026年4月24日(金)より順次発売開始

株式会社ローソンエンタテインメント

海外アーティストを中心に作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

このたびシリーズの最新作として、今年アーティスト活動45周年を迎える「布袋寅泰」のピンズカプセルトイの発売が決定しました！

2026年1月に京王アリーナTOKYOで『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を開催し、2026年4月に大阪・愛知・東京の3都市でbeat crazy会員限定ライブ『B.C. ONLY +1 2026』、2026年7月には初の主催フェス『HOTEI FES』の開催が決定するなど、45周年イヤーを本格始動している「布袋寅泰」。

今回発売するカプセルトイは、過去にリリースしたアルバムの中から”GUITARHYTHM（ギタリズム）”をテーマに選定した8枚のアルバムジャケットのほか、”古美（ふるび）仕上げ”（※）を施したGUITARHYTHM LOGO・G MARKの2種をデザインしたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納された、プレミアムなアイテムとなっています。

2026年4月24日(金)より全国のHMV（15店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

ぜひ、この機会にお買い求めください！

※古美（ふるび）仕上げ：金属表面にあえて経年劣化したような色調や風合いを加えることで、使い込まれたようなアンティーク調の質感を出す技法。独特の陰影と重厚感が特徴。

『THE ARTIST COLLECTION』

布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTION 概要

■商品：ピンバッジ（ピンズ）全10種

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■布袋寅泰／全10種

・GUITARHYTHM（1988年10月）

・GUITARHYTHM II（1991年8月）

・GUITARHYTHM III（1992年9月）

・GUITARHYTHM IV（1994年6月）

・GUITARHYTHM V（2009年2月）

・GUITARHYTHM VI（2019年5月）

・GUITARHYTHM VII（2023年9月）

・GUITARHYTHM VIII（2025年4月）

・GUITARHYTHM LOGO

・G MARK

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・HMV（15店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・ガシャポンのデパート

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年4月17日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-667-874dc586a83342ee4c23c6a8bdd55184.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

『布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTION』発売記念 限定POP展開詳細

『布袋寅泰／GUITARHYTHM COLLECTION』カプセルトイ発売を記念し、gashacoco（ガシャココ）3店舗のPOP UPスペースにて、ポスターや大型パネル、店舗限定・購入先着特典（ポストカード）などの限定展開を実施いたします。

・実施期間：2026年4月24日(金)～4月29日(水・祝)

※期間終了後も、商品の在庫がある限りカプセルトイの販売を継続いたします。

・実施店舗

・gashacoco 池袋：東京都豊島区東池袋1-41-6 池袋菊邑ビル 1F・B1F

・gashacoco 名古屋ゼロゲート：愛知県名古屋市中区栄3-28-11名古屋ゼロゲート 1F

・gashacoco 心斎橋BIGSTEP：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14心斎橋BIGSTEP 1F

＜購入先着特典＞

対象商品を3点お買い上げで、グリーティングカード（1種）を1枚プレゼント！

※グリーティングカードは数量に限りがあり、先着順につき、なくなり次第終了となります。

※他のキャンペーンとの併用は不可となります。

プロフィール／布袋寅泰

日本を代表するギタリスト。

日本のロックシーンへ大きな影響を与えた伝説的ロックバンドBOØWYのギタリストとして活躍し、1988年にアルバム『GUITARHYTHM』でソロデビューを果たす。

プロデューサー、作詞・作曲家としても才能を高く評価されている。クエンティン・タランティーノ監督からのオファーで、「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY（新・仁義なき戦いのテーマ）」が映画『KILL BILL』のテーマ曲となり世界的にも大きな評価を受けた。同曲はロック・アンセムとして、今なお世界で愛され続けている。

2021年、東京2020パラリンピック開会式にて「TSUBASA」「HIKARI」の2曲を制作・出演。圧倒的なパフォーマンスは世界中から高い評価を受けた。

今年、アーティスト活動45周年を迎え、1月31日・2月1日、京王アリーナTOKYOにて「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」を開催。

7月には故郷の群馬県高崎市で、初めて布袋が主催する音楽フェス「HOTEI FES」も開催される。

秋からは全国ツアーも予定。

■HOTEI FES 概要 https://hotei-fes.com/