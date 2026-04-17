【神奈川県小田原市】ふるさと納税で初の特集ページ公開！

小田原市

神奈川県小田原市は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」および「楽天ふるさと納税」において、市として初となる特集ページを公開しました。

第一弾は「いいものいっぱい！おだわらのお肉特集」。

“知る人ぞ知る名店の味”から、“地元で愛される逸品”まで、小田原の本気のお肉を一挙にご紹介します。

本市初の取り組み、特集ページを公開

ふるさとチョイス :https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14206/25684?city-product_original楽天ふるさと納税 :https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/c/0000000112/?s=5#risFil

これまで個別に掲載してきた返礼品を、テーマごとに横断的に紹介する特集ページとして編集。

「どれを選べばいいかわからない」

「せっかくなら“間違いない逸品”を選びたい」

そんな寄付者の皆さんの声に応える形で「選ぶ楽しさ」と「発見の面白さ」を両立した新たな見せ方に挑戦しました。

第一弾は「お肉」。小田原の実力、ここに集結

今回のテーマは、ふるさと納税でも幅広い人気を誇る「お肉」。

実は小田原には、

・目利きに定評のある老舗精肉店

・素材を活かす加工技術を持つ事業者

・地元で長く愛される飲食店

など、“肉の実力派”が数多く存在しています。

本特集では、それらの事業者が手がけるこだわりの商品を厳選。

「とりあえず選んでおけば間違いない」ラインナップを目指しました。

食卓をちょっと贅沢に。おだわら自慢のお肉ラインナップ

大切な方への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。

小田原の魅力が詰まった“お肉の逸品”をセレクトしました。その一例をご紹介します。

【迷ったらこれ！ 人気のお肉返礼品】

「まずは間違いない一品を選びたい」という方へ。

リピート多数、多くの寄付者の皆さんに選ばれている、自慢の定番人気返礼品をご紹介します。

▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/405757)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/54-368/)▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/265534)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/6732-30004348/)【厳選！ 担当者イチオシの返礼品】

数ある返礼品の中から、担当者が自信をもっておすすめする逸品を厳選。

味・満足感ともに“間違いなし”のラインナップです。

▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6846013)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/ag032/)▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6846014)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/ag033/)【続けて届く！ お肉定期便返礼品】

「おいしいお肉を、日常的に楽しみたい」という方におすすめ。

定期的に届くことで、小田原のお肉の魅力を継続して味わえる返礼品です。

今後も続々展開予定

▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6314882)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/169-2198/)▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/4516568)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/39-668/)

市では今後、

・海の幸

・農産物

・スイーツ

など、テーマ別の特集を順次公開予定です。

ふるさと納税を通じて、小田原の“まだ知られていない魅力”を発信し続けていきます。

特集ページはこちら「いいものいっぱい！おだわらのお肉特集」

自治体概要

ふるさとチョイス :https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14206/25684?city-product_original楽天ふるさと納税 :https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/c/0000000112/?s=5#risFil

本市は、戦国時代に後北条氏の「城下町」として栄え、江戸時代には東海道屈指の「宿場町」として発展し、明治期には政財界人や文化人たちの別荘、居住地として愛されてきた神奈川県西地域の中心都市です。海・川・里・森・街 すべての機能がオールインワンでコンパクトに揃うまちとして、より良いまちづくりのためにさまざまな取組みを進めています。

寄付金の使い道

本特集を通じて寄せられた寄付金は、以下のような取り組みに活用されます。

福祉・医療、暮らしと防災・防犯、子育て・教育、地域経済、歴史・文化、自然環境、都市基盤、市民自治・地域経営（行政サービス）

問い合わせ

小田原市 企画部 企画政策課

TEL：0465-33-1661

Email：ki-zaisui@city.odawara.kanagawa.jp