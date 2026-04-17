【神奈川県小田原市】ふるさと納税で初の特集ページ公開！
神奈川県小田原市は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」および「楽天ふるさと納税」において、市として初となる特集ページを公開しました。
第一弾は「いいものいっぱい！おだわらのお肉特集」。
“知る人ぞ知る名店の味”から、“地元で愛される逸品”まで、小田原の本気のお肉を一挙にご紹介します。
ふるさとチョイス :
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14206/25684?city-product_original
楽天ふるさと納税 :
https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/c/0000000112/?s=5#risFil
本市初の取り組み、特集ページを公開
これまで個別に掲載してきた返礼品を、テーマごとに横断的に紹介する特集ページとして編集。
「どれを選べばいいかわからない」
「せっかくなら“間違いない逸品”を選びたい」
そんな寄付者の皆さんの声に応える形で「選ぶ楽しさ」と「発見の面白さ」を両立した新たな見せ方に挑戦しました。
第一弾は「お肉」。小田原の実力、ここに集結
今回のテーマは、ふるさと納税でも幅広い人気を誇る「お肉」。
実は小田原には、
・目利きに定評のある老舗精肉店
・素材を活かす加工技術を持つ事業者
・地元で長く愛される飲食店
など、“肉の実力派”が数多く存在しています。
本特集では、それらの事業者が手がけるこだわりの商品を厳選。
「とりあえず選んでおけば間違いない」ラインナップを目指しました。
食卓をちょっと贅沢に。おだわら自慢のお肉ラインナップ
大切な方への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。
小田原の魅力が詰まった“お肉の逸品”をセレクトしました。その一例をご紹介します。
【迷ったらこれ！ 人気のお肉返礼品】
「まずは間違いない一品を選びたい」という方へ。
リピート多数、多くの寄付者の皆さんに選ばれている、自慢の定番人気返礼品をご紹介します。
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/405757)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/54-368/)
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/265534)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/6732-30004348/)
【厳選！ 担当者イチオシの返礼品】
数ある返礼品の中から、担当者が自信をもっておすすめする逸品を厳選。
味・満足感ともに“間違いなし”のラインナップです。
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6846013)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/ag032/)
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6846014)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/ag033/)
【続けて届く！ お肉定期便返礼品】
「おいしいお肉を、日常的に楽しみたい」という方におすすめ。
定期的に届くことで、小田原のお肉の魅力を継続して味わえる返礼品です。
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/6314882)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/169-2198/)
▲詳細はこちら ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/4516568)／楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/39-668/)
今後も続々展開予定
市では今後、
・海の幸
・農産物
・スイーツ
など、テーマ別の特集を順次公開予定です。
ふるさと納税を通じて、小田原の“まだ知られていない魅力”を発信し続けていきます。
特集ページはこちら「いいものいっぱい！おだわらのお肉特集」ふるさとチョイス :
https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/14206/25684?city-product_original
楽天ふるさと納税 :
https://item.rakuten.co.jp/f142069-odawara/c/0000000112/?s=5#risFil
自治体概要
本市は、戦国時代に後北条氏の「城下町」として栄え、江戸時代には東海道屈指の「宿場町」として発展し、明治期には政財界人や文化人たちの別荘、居住地として愛されてきた神奈川県西地域の中心都市です。海・川・里・森・街 すべての機能がオールインワンでコンパクトに揃うまちとして、より良いまちづくりのためにさまざまな取組みを進めています。
寄付金の使い道
本特集を通じて寄せられた寄付金は、以下のような取り組みに活用されます。
福祉・医療、暮らしと防災・防犯、子育て・教育、地域経済、歴史・文化、自然環境、都市基盤、市民自治・地域経営（行政サービス）
問い合わせ
小田原市 企画部 企画政策課
TEL：0465-33-1661
Email：ki-zaisui@city.odawara.kanagawa.jp