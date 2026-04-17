DJI Dock 3 全国ツアーを5月に全国8会場で開催。遠隔・自動運用の実務を現地で体験できる活用セミナー｜参加無料・事前申込制

株式会社セキド

DJI正規販売代理店としてドローンビジネスの導入支援を行う株式会社セキドは、2026年5月8日（金）から5月29日（金）にかけて、DJI DOCK 3 全国ツアー 遠隔×自動化を体験─最新ドローン 活用セミナー を、日本全国8会場で開催します。各地域の主催企業と連携し、神奈川、大阪、北海道、愛知、栃木、岩手、福岡、熊本の各会場で、DJI Dock 3を活用した遠隔・自動運用の実務を紹介します。

本ツアーでは、ドローンを現場で無人運用できるDJI Dock 3を中心に、デモ飛行を交えながら、現場に赴かずに迅速に飛行したい、定期撮影や巡回を行いたいが人的コストが気になる、手動で行っているドローン業務を自動運用へ切り替えたい、といった課題に対する具体策を整理します。AI検出、データ共有、オートワークフロー、データ比較などの機能も含め、導入後の運用イメージまで現地で確認できる内容です。メインテーマは会場ごとに設定していますが、別テーマや個別課題の相談も歓迎します。

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制・先着順）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191341339

［報道・メディア関係者の皆様へ］

各会場では、DJI Dock 3を活用した遠隔・自動運用のデモ飛行や、AI検出、データ共有、自動航行の活用イメージをご取材いただけます。ご取材や記事掲載をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容を、末尾のプレスリリースお問い合わせ窓口よりご連絡ください。

遠隔・自動運用の実務を、デモ飛行で具体化

会場では、DJI FlightHub 2、DJI Dock 3、DJI Matrice 4D／4TDを組み合わせた運用イメージを紹介します。遠隔からの離発着、定型飛行の自動化、取得データの共有と比較、AIによる検出までを一連の流れで確認できるため、導入可否だけでなく、実際の運用設計や業務フローの見直しにもつながります。測量、建設、施設管理、警備、災害対応、農地管理など、継続的な確認業務を持つ現場に適した内容です。

定期巡回・点検から、進捗管理、測量、鳥獣害対策まで全国で展開

今回の全国ツアーでは、横浜の定期巡回・定期点検をはじめ、貝塚では進捗管理・定点撮影、茂木では定期巡回・鳥獣害対策、北上では施設管理・鳥獣害対策、糸島では測量をテーマに開催します。北海道と愛知は、行政、建設、太陽光、防災、巡回など複数領域を見据えた総合テーマで実施し、熊本では施設の自動管理を見据えた点検活用を紹介します。各地域の課題に合わせて、DJI Dock 3の導入意義を具体化できる構成です。

全国8会場の開催概要

● 神奈川県横浜市

5月8日（金）13時30分～15時30分

テーマ：定期巡回・定期点検

主催 ：株式会社セキド

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191345892

● 大阪府貝塚市

5月12日（火）13時30分～15時30分

テーマ：進捗管理・定点撮影

主催 ：深空株式会社

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191375386

● 北海道江別市

5月15日（金）10時30分～12時30分／14時00分～16時00分

テーマ：全般（行政・建設業・太陽光業者など）

主催 ：HELICAM株式会社

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191375874

● 愛知県豊橋市

5月19日（火）10時15分～12時00分 / 13時15分～15時00分

テーマ：全般（点検・防災・巡回）

主催 ：株式会社アルマダス

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191376191

● 栃木県芳賀郡茂木町

5月21日（木）13時30分～15時30分

テーマ：定期巡回・鳥獣害対策

主催 ：株式会社Nsi真岡

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191376254

● 岩手県北上市

5月26日（火）14時00分～16時00分

テーマ：施設管理・鳥獣害対策

主催 ：ヨシダDサウンドスタジオ

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191377403

● 福岡県糸島市

5月28日（木）14時00分～16時00分

テーマ：測量（圃場管理・進捗管理）

主催 ：株式会社レイメイセキド

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191377550

● 熊本県熊本市

5月29日（金）14時00分～16時00分

テーマ：点検（施設の自動管理）

主催 ：株式会社レイメイセキド

詳細／申込：https://sekido-rc.com/?pid=191378718

※募集人数や受付条件は会場ごとに異なります。詳細は各会場の申込ページをご確認ください。

実演／紹介対象製品

・DJI Dock 3（Matrice 4D／4TD対応の自動運用用ドローンドック）

産業向け高性能ドローンMatrice 4D／4TDを搭載したDJI Dock 3は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

・DJI Matrice 4D（DJI Dock 3対応 測量用ドローン）

Matrice 4Dは飛行時間が延長されたほか、DJI RC Plus 2 Enterpriseとペアリングすることで単独運用が可能に。高精度なマッピングや詳細な表面検査に適しており、より効率的なデータ取得を実現します。プロフェッショナル向けの設計により、さまざまな業務での活用が期待されます。

https://sekido-rc.com/?pid=185107104

・DJI Matrice 4TD（DJI Dock 3対応 点検・調査用ドローン）

Matrice 4TDは、新型の赤外線サーマルカメラとNIR補助ライトを搭載。インフラ検査や緊急対応、公共安全など、さまざまな分野での活用に適しています。高精度なデータ取得が可能で、点検・調査業務をより効率化します。

https://sekido-rc.com/?pid=185107118

・DJI FlightHub 2（ドローン運用管理プラットフォーム）

ドローン運用管理のためのクラウドベースプラットフォームです。遠隔制御、飛行スケジューリング、飛行ルート管理、データ共有を一元化し、運用状況の可視化と関係者間の連携を支援します。

▶参加無料｜事前申込制 最短60秒で登録完了

https://sekido-rc.com/?pid=191341339

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただくなど、自治体・インフラ事業者・建設測量会社を中心に導入支援を行ってきました。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンを活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを活用した業務効率化を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

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［セキドオンラインストア］

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