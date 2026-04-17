『アイドリッシュセブン』コラボカフェ第4弾「Pizza Party Trailer」は5月12日から！　新規ビジュアルのオリジナルグッズ販売やGratteコラボも展開!!

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株式会社アニメイトホールディングス

△「アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer」新規ビジュアル


株式会社アニメイトは、約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第4弾を開催いたします。



「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」第4弾は、窯焼きピザのフードトラックをイメージした「Pizza Party Trailer」が登場。2026年5月12日～2026年6月8日まで開催いたします。



また、アイドル16人がスタッフ衣装に身を包み、カフェをご案内する新規ビジュアルも公開！　本ビジュアルを使用したオリジナルグッズ販売もございます。



また、各アイドルの誕生日より数日間、バースデードリンクの提供、誕生日を記念したグッズの販売や、バースデーブロマイドがもらえるプレゼントキャンペーンを実施いたしますので、チェックしてみてください！




■アニメイトカフェ開催概要



アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer


開催期間：2026年5月12日～6月8日


開催場所：アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋


ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）




■メニュー紹介（一部）

・IDOLiSH7のオールマイティ・セブンスミックスピザ/1,600円（税込）







・TRIGGERの大人のブラックピッツァ/1,600円（税込）







・Re:valeのベストマッチ・明太バジルピザ/1,600円（税込）







・ŹOOĻのスパイシー・クアトロピザ/1,600円（税込）








■メニュー注文特典

メニュー注文特典 コースター／Aグループ 全7種、Bグループ 全9種


メニューのご注文1点につき、お選びいただいたAまたはBグループの中から、ランダムで1枚プレゼントいたします。





△メニュー注文特典 コースター（上：Aグループ／下：Bグループ）



■オリジナルグッズ（一部）

つながるチャーム Pizza Party Trailer ver.


発売日：2026年5月12日


価格：各650円（税込）


種類：16種





△つながるチャーム Pizza Party Trailer ver.（左：商品イメージ、右：連結イメージ）




トレーディングポケットクリアファイル Pizza Party Trailer ver.


発売日：2026年5月12日


価格：550円（税込）


種類：＜Aグループ（IDOLiSH7）＞全7種


　　　＜Bグループ（TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻ＞全9種





△トレーディングポケットクリアファイル Pizza Party Trailer ver.（商品イメージ）



■Gratte開催概要



アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer ×Gratte


開催期間：2026年5月12日～6月8日


開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山


＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


メニュー：


＜グラッテ（絵柄全18種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全18種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）




■バースデードリンク

開催期間：


バースデードリンク 逢坂壮五 Harmony Lounge ver.


2026年5月28日～6月3日


バースデードリンク 棗 巳波 Harmony Lounge ver.


2026年6月8日～6月15日


※2026年6月9日は店内メンテナンスのため、休業となります。


開催場所：


アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）


価格：各900円（税込）




■バースデーブロマイドプレゼントキャンペーン



開催期間：


逢坂壮五 2026年5月28日～なくなり次第終了


棗 巳波 2026年6月8日～なくなり次第終了


開催場所：


＜アニメイトカフェ＞


アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）


＜Gratte＞


・Gratte開催店舗：


アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山


・クッキー出張販売店：


アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎


POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


開催内容：


期間中、対象店舗にてご飲食、または商品のお会計2,000円（税込）ごとに、バースデーブロマイドを1枚プレゼント。


特典内容：バースデーブロマイド（逢坂壮五／棗 巳波）




■注意事項

※画像はイメージとなります。


※入場方法の詳細はアニメイトカフェ公式ホームページをご確認ください。


※開催日時・入場方法は変更する場合がございます。


※内容は予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。




■権利表記


IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.




■関連URL


アイドリッシュセブン Harmony Lounge特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/idolish7_harmony_lounge/)



アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer　アニメイトカフェ特設ページ(https://www.animatecafe.jp/event/ac000763)



アイドリッシュセブン ／Pizza Party Trailer ×Gratte 特設ページ(https://www.animate.co.jp/gratte/42012/)



『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)



『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)




■『アイドリッシュセブン』とは


仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。