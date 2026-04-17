『アイドリッシュセブン』コラボカフェ第4弾「Pizza Party Trailer」は5月12日から！ 新規ビジュアルのオリジナルグッズ販売やGratteコラボも展開!!
△「アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer」新規ビジュアル
株式会社アニメイトは、約1年間にわたって開催する『アイドリッシュセブン』のコラボレーションカフェ「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」の第4弾を開催いたします。
「アイドリッシュセブン Harmony Lounge」第4弾は、窯焼きピザのフードトラックをイメージした「Pizza Party Trailer」が登場。2026年5月12日～2026年6月8日まで開催いたします。
また、アイドル16人がスタッフ衣装に身を包み、カフェをご案内する新規ビジュアルも公開！ 本ビジュアルを使用したオリジナルグッズ販売もございます。
また、各アイドルの誕生日より数日間、バースデードリンクの提供、誕生日を記念したグッズの販売や、バースデーブロマイドがもらえるプレゼントキャンペーンを実施いたしますので、チェックしてみてください！
■アニメイトカフェ開催概要
アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer
開催期間：2026年5月12日～6月8日
開催場所：アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋
ご利用方法：全日程抽選予約制（Web受付）
■メニュー紹介（一部）
・IDOLiSH7のオールマイティ・セブンスミックスピザ/1,600円（税込）
・TRIGGERの大人のブラックピッツァ/1,600円（税込）
・Re:valeのベストマッチ・明太バジルピザ/1,600円（税込）
・ŹOOĻのスパイシー・クアトロピザ/1,600円（税込）
■メニュー注文特典
メニュー注文特典 コースター／Aグループ 全7種、Bグループ 全9種
メニューのご注文1点につき、お選びいただいたAまたはBグループの中から、ランダムで1枚プレゼントいたします。
△メニュー注文特典 コースター（上：Aグループ／下：Bグループ）
■オリジナルグッズ（一部）
つながるチャーム Pizza Party Trailer ver.
発売日：2026年5月12日
価格：各650円（税込）
種類：16種
△つながるチャーム Pizza Party Trailer ver.（左：商品イメージ、右：連結イメージ）
トレーディングポケットクリアファイル Pizza Party Trailer ver.
発売日：2026年5月12日
価格：550円（税込）
種類：＜Aグループ（IDOLiSH7）＞全7種
＜Bグループ（TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻ＞全9種
△トレーディングポケットクリアファイル Pizza Party Trailer ver.（商品イメージ）
■Gratte開催概要
アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer ×Gratte
開催期間：2026年5月12日～6月8日
開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全18種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全18種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
■バースデードリンク
開催期間：
バースデードリンク 逢坂壮五 Harmony Lounge ver.
2026年5月28日～6月3日
バースデードリンク 棗 巳波 Harmony Lounge ver.
2026年6月8日～6月15日
※2026年6月9日は店内メンテナンスのため、休業となります。
開催場所：
アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）
価格：各900円（税込）
■バースデーブロマイドプレゼントキャンペーン
開催期間：
逢坂壮五 2026年5月28日～なくなり次第終了
棗 巳波 2026年6月8日～なくなり次第終了
開催場所：
＜アニメイトカフェ＞
アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋（カフェ店内／テイクアウト）
＜Gratte＞
・Gratte開催店舗：
アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
・クッキー出張販売店：
アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎
POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
開催内容：
期間中、対象店舗にてご飲食、または商品のお会計2,000円（税込）ごとに、バースデーブロマイドを1枚プレゼント。
特典内容：バースデーブロマイド（逢坂壮五／棗 巳波）
■注意事項
※画像はイメージとなります。
※入場方法の詳細はアニメイトカフェ公式ホームページをご確認ください。
※開催日時・入場方法は変更する場合がございます。
※内容は予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。
■権利表記
IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.
■関連URL
アイドリッシュセブン Harmony Lounge特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/idolish7_harmony_lounge/)
アイドリッシュセブン Harmony Lounge／Pizza Party Trailer アニメイトカフェ特設ページ(https://www.animatecafe.jp/event/ac000763)
アイドリッシュセブン ／Pizza Party Trailer ×Gratte 特設ページ(https://www.animate.co.jp/gratte/42012/)
『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)
『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)
■『アイドリッシュセブン』とは
仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2025年8月20日にリリース10周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数700万を超えるほか、2026年5月22日～5月24日には、幕張メッセにて10周年のフィナーレを飾るイベント「アイナナEXPO 2026 “DECENNIUM”」を開催するなど、長く愛され続けています。