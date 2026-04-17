どこでもミュゼプラチナム、総額834万円分のミュゼマイルが当たる1周年記念特別企画「ご来店抽選キャンペーン」を4月21日より開催

どこでもミュゼプラチナム株式会社

どこでもミュゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：三橋潤）は、「どこでもミュゼプラチナム」サービス開始1周年を記念した特別企画として、2026年4月21日（火）より「ご来店抽選キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、期間中に対象店舗へ施術でご来店いただいたお客さまを対象に、オンラインくじでミュゼマイルをプレゼントするものです。各店舗先着100名さま限定で実施し、キャンペーン全体で総額834万円分のミュゼマイルをご用意しています。

1等から5等まで、500マイルから最大10,000マイルが当たるチャンスです。

ミュゼマイルは、ミュゼブランドでご利用いただける共通マイレージプログラムです。貯まったマイルは1マイル＝1円としてお会計時にご利用いただけます。

また、各店舗の100人目のご来店者さまには、ラスト賞として10,000マイルをプレゼントいたします。

どこでもミュゼプラチナムでは、1周年を迎えた感謝の気持ちを込めて、これからもより身近に、より利用しやすい美容サービスの提供を目指してまいります。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：どこでもミュゼプラチナム 1周年記念特別企画「ご来店抽選キャンペーン」

開始日：2026年4月21日（火）

実施期間：各店舗にて先着100名さまに達するまで

対象者：対象店舗にて施術でご来店いただいたお客さま

特典内容：オンラインくじで1等～5等のいずれかのミュゼマイルをプレゼント

付与マイル数：500マイル～最大10,000マイル

総額：キャンペーン全体で総額834万円分のミュゼマイル

ラスト賞：各店舗100人目のご来店者さまに10,000マイルをプレゼント

利用開始日：付与日の翌日から利用可能

※付与当日はご利用いただけません。

抽選方法：施術でご来店いただいた際に、オンラインくじへご参加いただけます

■ご予約について

どこでもミュゼ公式サイトから

https://dokodemo-musee.com

会員さまは、ミュゼ公式アプリ「ミュゼパスポート」よりご予約ください。

ミュゼパスポート(https://musee-pla.com/member/login.php)

■あわせて実施中のキャンペーン

現在、ミュゼを初めてご利用される方限定で、全身脱毛が1回無料で体験できる「ミュゼ1周年記念誕生祭」も開催中です。ぜひこの機会にご利用ください。

1周年記念誕生祭

https://dokodemo-musee.com/campaign/

【本件に関するお問い合わせ先】

どこでもミュゼプラチナム株式会社

E-mail：info_media@dokodemo-musee.com