「Persona オリジナル・サウンドトラック」4月18日(土)配信決定＆試聴動画公開！

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより2009年に発売したRPG『Persona』のオリジナル・サウンドトラックが登場します。

4月18日（土）17:00より、全楽曲を音楽配信サービスにてお楽しみいただけます。

●「Persona オリジナル・サウンドトラック」4月18日(土)配信開始

1996年に発売された『女神異聞録ペルソナ』は、2009年にPlayStation Portable向けに『Persona』としてリメイクされました。

当時、『Persona』の公式音源は先着購入特典としてのみ提供されていましたが、「ペルソナ30周年」を記念し、この度オリジナル・サウンドトラックとして新たにデジタル配信を開始いたします。

Spotify、Apple Music、iTunes など各種音楽配信サービスにて、4月18日（土）17:00より全楽曲をお楽しみいただけます。

当時のゲームプレイを思い出しながら、ぜひお聴きください。

ATLUS GAME MUSIC Persona オリジナル・サウンドトラック

https://nex-tone.lnk.to/g8jkTixL(https://nex-tone.lnk.to/g8jkTixL)

●試聴動画公開中

Atlus Game Music チャンネルでは、試聴動画も公開中です。あわせてお楽しみください。

試聴動画

https://www.youtube.com/watch?v=LefligKdLy8(https://www.youtube.com/watch?v=LefligKdLy8)

Persona オリジナル・サウンドトラック 概要

■配信開始日：2026年4月18日（土）

■配信区分：アルバム

■アルバム名称：Persona オリジナル・サウンドトラック

■単曲小売価格：\153(税込)

■アルバム小売価格：\2,444(税込)

■TRACKLIST：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5397/table/7310_1_9e830b7b1e7b7c7a572067788eefb432.jpg?v=202604170651 ]

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